Tiền đạo Matheus Cunha ghi dấu ấn đậm nét trong trận đại chiến giữa MU và Liverpool ở vòng 35 Premier League tối 3/5.

Cunha tạo lịch sử trước Liverpool.

Ngay phút thứ 6 trên sân Old Trafford, Cunha tung cú dứt điểm quyết đoán. Bóng chạm nhẹ vào Alexis Mac Allister trước khi đổi hướng và bay vào lưới, mang về lợi thế cho đội chủ nhà.

Thống kê cho thấy đây là bàn thắng sớm nhất một cầu thủ MU ghi được trên sân nhà trước Liverpool tại Premier League kể từ thời Ruud van Nistelrooy vào tháng 4/2003.

Không chỉ ghi bàn, Cunha còn thể hiện màn trình diễn toàn diện. Theo thống kê, anh có tới 10 tình huống tham gia phòng ngự, cho thấy sự tích cực trong hỗ trợ tuyến dưới.

Trên mặt trận tấn công, tiền đạo này có 5 lần chạm bóng trong vùng cấm, tung ra 3 cú dứt điểm và thực hiện 3 pha đi bóng, trong đó có 2 lần thành công. Những con số này phản ánh rõ nét sự năng nổ và hiệu quả của Cunha trong suốt trận đấu.

Sự trở lại của Cunha được xem là cú hích lớn cho hàng công “Quỷ đỏ” trong giai đoạn quan trọng của mùa giải. Kể từ đầu mùa, anh đã ra sân 33 trận trên mọi đấu trường, ghi 9 bàn thắng và đóng góp 2 kiến tạo. Dù chưa phải những con số bùng nổ, vai trò của Cunha trong lối chơi của đội là rất rõ rệt.

Với phong độ ngày càng ổn định, Cunha đang dần trở thành nhân tố quan trọng trong kế hoạch dài hạn của MU. Anh cũng chứng minh số tiền chuyển nhượng 62,5 triệu bảng mà CLB bỏ ra vào mùa hè tới là xứng đáng.

Highlights MU 3-2 Liverpool Tối 3/5, MU đả bại Liverpool với tỷ số 3-2 thuộc vòng 35 Premier League.

Trận cầu đỉnh cao giữa MU và Liverpool Trong một mùa giải đầy biến động, cuộc đọ sức giữa Liverpool và MU thuộc vòng 35 Premier League vào tối 3/5 hứa hẹn sẽ rất kịch tính.