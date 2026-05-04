Mainoo: 'Cầu thủ MU sẵn sàng chết vì Carrick'

Tiền vệ Kobbie Mainoo đánh giá cao tầm ảnh hưởng của HLV Michael Carrick kể từ khi ông tiếp quản đội bóng.

Mainoo ca ngợi Carrick.

Ở trận đấu thuộc vòng 35 Premier League hôm 3/5, Mainoo tỏa sáng đúng lúc với pha lập công ấn định chiến thắng 3-2 cho Manchester United. Bàn thắng này càng trở nên ý nghĩa khi nó đến chỉ ít ngày sau khi tiền vệ 21 tuổi ký hợp đồng mới với đội bóng.

Phát biểu sau trận đấu, Mainoo không giấu được sự biết ơn dành cho Carrick: “Ông ấy góp công lớn trong việc mang lại sự tự tin cho toàn đội. Chúng tôi sẵn sàng chiến đấu và chết trên sân vì ông ấy".

Dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Carrick, Mainoo đang cho thấy sự hồi sinh mạnh mẽ. Từng đối mặt với nguy cơ bị bán đi dưới thời Ruben Amorim, giờ đây anh trở thành nhân tố quan trọng nơi tuyến giữa.

Tuần trước, Mainoo được MU gia hạn hợp đồng có thời hạn 5 năm, kèm mức lương tăng từ 20.000 lên 150.000 bảng/tuần, ngang bằng với nhiều trụ cột của “Quỷ đỏ”. Đây là thành quả xứng đáng với tiềm năng và đóng góp của tiền vệ này thời gian qua.

Không chỉ Mainoo, tiền đạo Matheus Cunha cũng ca ngợi tài cầm quân của Carrick: “Khi gia nhập, ông ấy đã mang đến phong cách có phần tương đồng với Alex Ferguson. Ông nói nhiều về tinh thần chinh phục của đội bóng. Vì vậy, chúng tôi luôn tập trung tối đa để đạt mục tiêu. Kết quả này chỉ là khởi đầu của một hành trình".

Những phát biểu của các trụ cột như Mainoo và Cunha được xem như tín hiệu gửi đến ban lãnh đạo MU. Hiện tại, CLB vẫn chưa vội đưa ra quyết định về việc ký hợp đồng dài hạn với Carrick, mà sẽ chờ đến mùa hè để cân nhắc kỹ lưỡng.

Trận cầu đỉnh cao giữa MU và Liverpool Trong một mùa giải đầy biến động, cuộc đọ sức giữa Liverpool và MU thuộc vòng 35 Premier League vào tối 3/5 hứa hẹn sẽ rất kịch tính.