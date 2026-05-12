Sai lầm ngớ ngẩn của cầu thủ Tottenham

Rạng sáng 12/5, Mathys Tel có pha xử lý khó hiểu khiến Tottenham bị Leeds cầm hòa 1-1 ở vòng 36 Premier League.

Ampadu dính chấn thương vùng đầu sau pha phá bóng của Tel.

Tiền đạo 21 tuổi từ "người hùng trở thành tội đồ" theo cách không mong muốn. Đầu hiệp hai, Tel khiến sân Tottenham Hotspur bùng nổ bằng siêu phẩm cứa lòng đẹp mắt đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước.

Bàn thắng tưởng như giúp đoàn quân của Roberto De Zerbi tiến gần hơn tới tấm vé trụ hạng. Tuy nhiên, chỉ 20 phút sau, chính cầu thủ người Pháp lại khiến mọi lợi thế tan biến bởi một pha xử lý khó hiểu trong vùng cấm.

Trong nỗ lực phá bóng từ quả tạt của Leeds, Tel thực hiện cú móc bóng kiểu xe đạp chổng ngược đầy mạo hiểm. Điều đáng nói là anh hoàn toàn không quan sát thấy Ethan Ampadu đang lao vào đánh đầu. Trung vệ tuyển Wales chạm bóng trước và lập tức bị Tel đá thẳng vào mặt.

Trọng tài Jarred Gillett ban đầu cho trận đấu tiếp tục nhưng sau khi tham khảo VAR, ông ra xem màn hình bên ngoài sân và quyết định cho Leeds hưởng phạt đền. Trên chấm 11 m, Dominic Calvert-Lewin không mắc sai lầm nào để gỡ hòa 1-1.

Pha bóng của Tel nhanh chóng gây tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều CĐV chỉ trích tiền đạo trẻ vì sự non nớt và thiếu tỉnh táo ở thời điểm Tottenham chịu áp lực lớn nhất mùa giải.

Một người hâm mộ bình luận: "Đó là cách ngớ ngẩn nhất để biếu đối thủ quả phạt đền". Trong khi người khác mỉa mai: "Ghi siêu phẩm rồi ngay sau đó tặng đối phương quả penalty khó tin. Đúng là Mathys Tel".

Sai lầm tai hại của Tel khiến Tottenham bỏ lỡ cơ hội nới khoảng cách với West Ham lên 4 điểm. Thay vào đó, Spurs chỉ hơn nhóm xuống hạng đúng 2 điểm khi mùa giải còn lại 2 vòng đấu, tiếp tục đẩy CLB thành London vào tình thế đầy bất an.

