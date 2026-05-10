Quyết định kỳ lạ của MU

Dù từng được đôn lên đội một dưới thời Ruben Amorim và ra sân tới 8 trận, tài năng trẻ Chido Obi bất ngờ mất hút khỏi kế hoạch của MU ở mùa giải 2025/26.

Tiền đạo trẻ người Đan Mạch gia nhập MU từ Arsenal với rất nhiều kỳ vọng sau khi thống trị các cấp độ trẻ. Khi còn dẫn dắt "Quỷ đỏ", Amorim đưa Obi lên đội một khi Rasmus Hojlund và Joshua Zirkzee không đáp ứng được yêu cầu. Dù vậy, chân sút 18 tuổi chưa thể ghi bàn trong 8 lần ra sân.

Sau sự ra đi của Hojlund cùng màn trình diễn thất vọng của Zirkzee, nhiều người tin Obi sẽ có thêm cơ hội ở đội một. Nhưng thực tế, anh chưa một lần xuất hiện trong danh sách thi đấu của MU mùa này, kể cả sau khi Michael Carrick tiếp quản băng ghế huấn luyện.

Theo Manchester Evening News, ban huấn luyện MU chủ động "hãm phanh" quá trình phát triển của Obi để cầu thủ này hoàn thiện kỹ năng chơi bóng. Đội ngũ chuyên môn cho rằng tiền đạo trẻ cần cải thiện đáng kể khả năng di chuyển không bóng, yếu tố đặc biệt quan trọng khi đối đầu các hậu vệ giàu kinh nghiệm ở cấp độ cao nhất.

Những tín hiệu tích cực bắt đầu xuất hiện ở trận bán kết play-off Premier League 2 gặp Man City hôm 9/5. Obi tỏa sáng với cú đúp đánh đầu, góp công vào chiến thắng nghẹt thở 4-3 của đội U21 MU. Tiền đạo trẻ gây ấn tượng mạnh với khả năng tranh chấp trên không và liên tục làm khổ hàng thủ đối phương.

Màn trình diễn ấy có thể là lời khẳng định mạnh mẽ nhất của Chido Obi trước cơ hội trở lại đội một MU trong phần còn lại của mùa giải.

