Quyết định kỳ lạ của MU

  • Chủ nhật, 10/5/2026 17:41 (GMT+7)
  • 23 giờ trước

Dù từng được đôn lên đội một dưới thời Ruben Amorim và ra sân tới 8 trận, tài năng trẻ Chido Obi bất ngờ mất hút khỏi kế hoạch của MU ở mùa giải 2025/26.

Chido Obi mất hút khỏi đội một MU mùa này.

Tiền đạo trẻ người Đan Mạch gia nhập MU từ Arsenal với rất nhiều kỳ vọng sau khi thống trị các cấp độ trẻ. Khi còn dẫn dắt "Quỷ đỏ", Amorim đưa Obi lên đội một khi Rasmus Hojlund và Joshua Zirkzee không đáp ứng được yêu cầu. Dù vậy, chân sút 18 tuổi chưa thể ghi bàn trong 8 lần ra sân.

Sau sự ra đi của Hojlund cùng màn trình diễn thất vọng của Zirkzee, nhiều người tin Obi sẽ có thêm cơ hội ở đội một. Nhưng thực tế, anh chưa một lần xuất hiện trong danh sách thi đấu của MU mùa này, kể cả sau khi Michael Carrick tiếp quản băng ghế huấn luyện.

Theo Manchester Evening News, ban huấn luyện MU chủ động "hãm phanh" quá trình phát triển của Obi để cầu thủ này hoàn thiện kỹ năng chơi bóng. Đội ngũ chuyên môn cho rằng tiền đạo trẻ cần cải thiện đáng kể khả năng di chuyển không bóng, yếu tố đặc biệt quan trọng khi đối đầu các hậu vệ giàu kinh nghiệm ở cấp độ cao nhất.

Những tín hiệu tích cực bắt đầu xuất hiện ở trận bán kết play-off Premier League 2 gặp Man City hôm 9/5. Obi tỏa sáng với cú đúp đánh đầu, góp công vào chiến thắng nghẹt thở 4-3 của đội U21 MU. Tiền đạo trẻ gây ấn tượng mạnh với khả năng tranh chấp trên không và liên tục làm khổ hàng thủ đối phương.

Màn trình diễn ấy có thể là lời khẳng định mạnh mẽ nhất của Chido Obi trước cơ hội trở lại đội một MU trong phần còn lại của mùa giải.

Highlights Sunderland 0-0 MU Tối 9/5, Sunderland và Manchester United chia điểm trong một trận đấu có nhiều pha bỏ lỡ ở vòng 36 Premier League.

De Gea sẵn sàng trở lại MU

Thủ thành David de Gea được cho là sẵn sàng giảm sâu thu nhập và chấp nhận vai trò dự bị nếu nhận được lời đề nghị từ MU cho mùa giải 2026/27.

Fan cuồng tóc xù của MU tuyệt vọng

Đêm 9/5, trận hòa 0-0 của MU trước Sunderland ở vòng 36 Premier League phá hỏng giấc mơ cắt tóc kéo dài hơn 500 ngày của hiện tượng mạng The United Strand.

Đến lúc MU bán Mount và Zirkzee

Màn trình diễn của MU trước Sunderland ở trận đấu thuộc vòng 36 Premier League tối 9/5 để lại nhiều nỗi lo hơn là tín hiệu tích cực dành cho người hâm mộ.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Hiểu Phong

    Dan sao rot gia the tham sau mot mua hinh anh

    Dàn sao rớt giá thê thảm sau một mùa

    48 phút trước 16:19 11/5/2026

    Chuyên trang Transfermarkt vừa có đợt cập nhật giá của hơn 200 cầu thủ, trong đó nổi lên những ngôi sao bị rớt giá mạnh so với giai đoạn đầu mùa.

    Con trai Ronaldo được săn đón

    Cristiano Ronaldo Jr. tiếp tục thu hút sự chú ý của bóng đá châu Âu khi vừa có quãng thời gian thử việc tại học viện Real Madrid.

