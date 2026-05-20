Atletico lung lay vì Alvarez

  • Thứ tư, 20/5/2026 17:59 (GMT+7)
Từng được xem là bất khả xâm phạm, Julian Alvarez bất ngờ đứng trước khả năng rời Atletico Madrid nếu xuất hiện lời đề nghị khổng lồ trong hè này.

Theo El Larguero, Atletico ban đầu xem Alvarez là nhân tố không thể động tới trong kế hoạch dài hạn. Tuy nhiên, tình thế hiện đảo chiều khi Giám đốc Thể thao Mateu Alemany được cho là sẵn sàng lắng nghe các lời đề nghị khổng lồ dành cho tiền đạo 26 tuổi.

PSG và Barcelona là 2 CLB theo sát tình hình của Alvarez sau mùa giải ấn tượng tại sân Metropolitano. Dù vậy, Atletico khá tự tin nắm lợi thế trên bàn đàm phán bởi hợp đồng của chân sút người Argentina còn kèm điều khoản giải phóng lên tới 500 triệu euro.

Cá nhân nhà vô địch World Cup 2022 vẫn cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống tại thủ đô Tây Ban Nha. Tuy nhiên, nhóm người đại diện của cầu thủ này được cho là thúc đẩy thương vụ chuyển nhượng nhằm tìm kiếm một dự án tham vọng hơn sau mùa giải Atletico trắng tay trên mọi đấu trường.

Mùa này, Alvarez ghi 20 bàn và có thêm 9 kiến tạo, trở thành điểm sáng hiếm hoi trên hàng công Atletico. Phong độ ổn định của cựu tiền đạo Man City giúp giá trị của anh tăng mạnh, đặc biệt khi World Cup 2026 đang đến gần.

Atletico hiểu rằng nếu Alvarez tiếp tục tỏa sáng trong màu áo tuyển Argentina, giá trị chuyển nhượng của anh còn có thể bùng nổ hơn nữa. Chính điều đó khiến đội bóng thành Madrid bắt đầu cân nhắc nghiêm túc khả năng bán người trước mùa giải 2025/26.

Mức giá gây choáng của Julian Alvarez

PSG sẵn sàng khuấy đảo thị trường chuyển nhượng hè 2026 với "bom tấn" Julian Alvarez, nhưng Atletico Madrid chỉ chấp nhận nhả người nếu nhận đủ 200 triệu euro.

18:02 12/5/2026

PSG quyết chi đậm vì Julian Alvarez

PSG đang tăng tốc cho kế hoạch chiêu mộ Julian Alvarez trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

02:51 11/5/2026

Atletico đặt cược tất cả vào Alvarez

Tiền đạo người Argentina, Julian Alvarez trở thành quân bài then chốt của Atletico Madrid trong cuộc chiến với Arsenal ở bán kết lượt về Champions League sẽ diễn ra lúc 2h ngày 6/5.

20:00 5/5/2026

Minh Nghi

