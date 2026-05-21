Atletico muốn biến Bernardo Silva thành 'Griezmann mới'

Atletico Madrid đang nghiêm túc theo đuổi Bernardo Silva nhằm thay thế khoảng trống lớn mà Antoine Griezmann để lại sau khi rời Metropolitano.

Atletico Madrid bắt đầu bước vào cuộc tái thiết lớn trên hàng công sau sự ra đi của Antoine Griezmann. Và cái tên được đội bóng thành Madrid nhắm tới là Bernardo Silva, một trong những tiền vệ tấn công toàn diện nhất châu Âu suốt nhiều năm qua.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, Atletico đang xúc tiến kế hoạch chiêu mộ ngôi sao người Bồ Đào Nha ngay trong hè 2026. Bernardo Silva sẽ chia tay Manchester City theo dạng chuyển nhượng tự do sau gần một thập kỷ gắn bó với sân Etihad.

Đây được xem là cơ hội lớn cho Atletico trong bối cảnh họ muốn nâng cấp đội hình mà không phải chi khoản phí chuyển nhượng quá lớn.

Bernardo Silva năm nay 31 tuổi nhưng vẫn duy trì đẳng cấp rất cao. Dưới thời Pep Guardiola, anh trở thành quân bài chiến thuật đặc biệt quan trọng nhờ khả năng chơi linh hoạt ở nhiều vị trí khác nhau. Ngôi sao người Bồ Đào Nha có thể đá cánh, hộ công hoặc chơi như tiền đạo lùi phía sau trung phong.

Sau 459 trận cho Manchester City, Bernardo Silva ghi 77 bàn và có 76 kiến tạo. Anh góp công lớn trong giai đoạn thành công nhất lịch sử đội bóng với 6 chức vô địch Premier League cùng danh hiệu Champions League.

Atletico tin rằng Bernardo Silva đủ sức khỏa lấp khoảng trống chuyên môn lẫn vai trò thủ lĩnh mà Griezmann để lại. Đó cũng là lý do HLV Diego Simeone rất muốn có thêm một cầu thủ giàu kinh nghiệm và cá tính lớn để dẫn dắt tập thể trẻ hóa của đội bóng.

Cuộc đua giành Bernardo Silva chắc chắn không dễ dàng. Barcelona, AC Milan, Juventus, Chelsea đều theo sát tình hình của tiền vệ người Bồ Đào Nha.

Tuy nhiên, Atletico tin rằng họ có thể trao cho Bernardo Silva vai trò trung tâm trong dự án mới, điều không dễ có được nếu anh cập bến Barcelona, nơi Lamine Yamal đang là biểu tượng số một.

Trước khi quyết định tương lai, Bernardo Silva hiện dành những ngày cuối cùng để nói lời chia tay Manchester City. Trên mạng xã hội, tiền vệ người Bồ Đào Nha viết: “CLB này mang lại cho tôi nhiều hơn những gì tôi từng tưởng tượng”.

Nhưng sau chương huy hoàng tại Etihad, một hành trình mới có thể đang chờ Bernardo Silva ở Metropolitano.