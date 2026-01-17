Điều bất ngờ trong chiến thắng của U23 Việt Nam

Rạng sáng 17/1, U23 Việt Nam cho thấy sự lột xác rõ rệt về thể lực và bản lĩnh, điều vốn từng là điểm yếu mỗi khi bước ra sân chơi châu lục.

U23 Việt Nam hoàn toàn làm chủ thế trận với nền tảng thể lực sung mãn trước U23 UAE.

Chiến thắng 3-2 của U23 Việt Nam trước U23 UAE ở tứ kết U23 châu Á 2026 mở ra một lát cắt rất khác so với hình ảnh quen thuộc trong quá khứ. Nếu trước đây, mỗi lần bước ra sân chơi châu lục, các lứa tuyển Việt Nam thường bị đặt dấu hỏi lớn về thể lực, thì trận đấu này mang đến câu trả lời đầy thuyết phục.

Các học trò của HLV Kim Sang-sik chơi với cường độ cao xuyên suốt 120 phút, di chuyển liên tục, tranh chấp quyết liệt và hiếm khi cho thấy dấu hiệu xuống sức. Khi trận đấu bước sang hiệp phụ, sự khác biệt bắt đầu lộ rõ.

Trong khi U23 UAE dần chậm nhịp, các pha bọc lót thiếu chính xác và đội hình bị kéo giãn, U23 Việt Nam vẫn duy trì được sự tỉnh táo và duy trì khối đội hình, cự ly chặt chẽ. Khoảnh khắc bước ngoặt đến như một hệ quả tất yếu.

Từ một tình huống lộn xộn trong vùng cấm, Minh Phúc xuất hiện đúng lúc, tung cú dứt điểm quyết đoán nâng tỷ số lên 3-2 ở phút 101. Bàn thắng phản ánh bản lĩnh cá nhân, và là phần thưởng xứng đáng cho nền tảng thể lực và sự bền bỉ của toàn đội.

Toàn bộ cầu thủ U23 UAE thường xuyên phải lùi về sân nhà để chống đỡ các pha lên bóng của U23 Việt Nam.

Một điểm nhấn đáng chú ý khác là cách triển khai lối chơi của U23 Việt Nam. Ở quãng giữa hiệp hai, thời điểm tỷ số là 2-2, U23 Việt Nam chủ động đẩy cao đội hình để tìm bàn thắng thứ 3. Ngược lại, U23 UAE buộc phải lùi sâu, chấp nhận thế trận phòng ngự phản công.

Dễ thấy các cầu thủ U23 Việt Nam kiểm soát bóng tốt hơn, liên tục dâng cao và tạo áp lực lên phần sân đối phương. Việc đối thủ co cụm trước vùng cấm càng làm nổi bật sự tự tin, chủ động và bản lĩnh của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Chiến thắng trước U23 UAE là minh chứng rõ nét cho sự thay đổi về tư duy và vị thế của U23 Việt Nam. Đội bóng không còn nhập cuộc với tâm thế chờ đợi hay chịu trận, mà sẵn sàng chơi sòng phẳng, kiểm soát nhịp độ và áp đặt lối chơi trước những đối thủ hàng đầu châu lục.

