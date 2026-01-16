Vì sao bàn luân lưu của U23 Nhật Bản vẫn hợp lệ?

Tối 16/1, tranh cãi nổ ra khi thủ môn Abdel Rahman Suleiman của U23 Jordan để bóng lăn vào lưới trong loạt sút luân lưu với U23 Nhật Bản ở tứ kết U23 châu Á 2026.

Thủ môn U23 Jordan được quyền bắt bóng lần 2 ở tình huống này.

Ở loạt sút luân lưu, thủ môn Abdel Rahman Suleiman bên phía U23 Jordan cản phá được cú sút của cầu thủ Nhật Bản, nhưng bóng bất ngờ nảy ngược và lăn qua vạch vôi trong khi anh mải ăn mừng. Bàn thắng được công nhận, góp phần giúp U23 Nhật Bản thắng 4-2 trên chấm luân lưu.

Ngay sau trận, mạng xã hội bùng nổ tranh luận. Một bộ phận người hâm mộ cho rằng trong loạt sút penalty, cầu thủ và thủ môn chỉ được chạm bóng một lần duy nhất. Ngược lại, nhiều ý kiến khẳng định quy định "một chạm" chỉ áp dụng cho cầu thủ thực hiện sút, còn thủ môn có thể cản phá nhiều lần cho tới khi kết thúc pha bóng.

Trước những luồng ý kiến trái chiều, một cựu trọng tài hàng đầu Đông Nam Á, người từng tham gia điều hành tại World Cup 2010, đã lên tiếng làm rõ. Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông nhấn mạnh theo Luật 14 của FIFA, thủ môn U23 Jordan được phép tiếp tục cản phá trong tình huống kể trên.

"Quả phạt đền chỉ được xem là kết thúc khi bóng dừng hẳn, ra ngoài cuộc, hoặc trọng tài cho dừng vì một lỗi vi phạm. Trong khoảng thời gian đó, thủ môn hoàn toàn có quyền tiếp tục thi đấu, cản phá hoặc bắt bóng lần tiếp theo nếu chưa kiểm soát hoàn toàn quả bóng ở pha chạm đầu", vị trọng tài giàu kinh nghiệm giải thích.

Theo ông, sai lầm của thủ môn U23 Jordan không nằm ở luật, mà đến từ sự chủ quan và thiếu tập trung. Bàn thắng của U23 Nhật Bản vì thế hoàn toàn hợp lệ, còn pha bóng ấy trở thành bài học đắt giá về bản lĩnh và sự tỉnh táo ở thời khắc quyết định.

