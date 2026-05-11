Lịch nghỉ hè của sinh viên TP.HCM

Theo kế hoạch năm học, nhiều trường đại học tại TP.HCM cho sinh viên nghỉ hè từ tháng 6, thời gian nghỉ từ 1 đến 2 tháng, tùy từng trường.

Đại học Công nghiệp TP.HCM đã có thông báo về kế hoạch nghỉ hè đối với sinh viên năm 2026. Theo đó, sinh viên toàn trường được nghỉ hè 48 ngày, bắt đầu từ 8/6 đến hết 26/7/2026.

Từ ngày 27/7 đến hết ngày 2/8, sinh viên Đại học Công nghiệp TP.HCM sẽ chuẩn bị cho năm học mới và bắt đầu học theo thời khóa biểu năm học 2026-2027 kể từ ngày 3/8.

Theo tiến độ đào tạo năm học 2025-2026 của Đại học Công Thương TP.HCM, thời gian nghỉ hè năm 2026 dự kiến kéo dài từ ngày 6/7 đến hết ngày 9/8. Như vậy, sinh viên trường gày được nghỉ hè 34 ngày, tương đương 5 tuần.

Tại Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM), kỳ nghỉ hè năm học 2025-2026 được ấn định bắt đầu từ ngày 8/6 đến hết ngày 10/8. Theo đó, sinh viên trường này được nghỉ hè trọn vẹn 2 tháng trước khi năm học mới bắt đầu.

Ngoài các trường nêu trên, nhiều trường đại học tại TP.HCM cũng đã công bố thời gian nghỉ hè năm 2026 cho sinh viên, cụ thể như sau:

STT Tên trường Thời gian nghỉ hè Tổng số ngày nghỉ 1 Đại học Văn hóa TP.HCM 13/7-9/8 27 ngày 2 Đại học Quốc tế Hồng Bàng 27/7-22/8 26 ngày 3 Đại học Gia Định 10/8-29/8 19 ngày 4 Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) 24/7-20/8 27 ngày 5 Đại học Ngoại thương cơ sở 2 29/6-2/8 34 ngày 6 Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM 29/6-7/8 39 ngày

Không chỉ công bố lịch nghỉ hè năm 2026, một số trường đại học đã sớm thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027 cho sinh viên. Cụ thể, Đại học Công thương TP.HCM dự kiến cho sinh viên nghỉ Tết từ 25/1 đến 21/2/2027 (từ 24 tháng Chạp đến 16 tháng Giêng), kéo dài 28 ngày.

Đại học Công nghiệp TP.HCM cũng công bố kế hoạch nghỉ Tết trong 2 tuần, từ 1/2 đến 15/2/2027 (từ 25 tháng Chạp đến mùng 10 tháng Giêng âm lịch).

Trong khi đó, sinh viên Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM dự kiến nghỉ từ 1/2 đến 21/2/2027, tương đương 3 tuần. Đại học Công nghệ Miền Đông lại dự kiến cho sinh viên nghỉ Tết từ 25/1 đến 14/2/2027 (từ 18 tháng Chạp đến mùng 9 tháng Giêng âm lịch).