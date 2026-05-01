Lịch nghỉ hè của học sinh cả nước mới nhất

  • 15 giờ trước

Theo kế hoạch thời gian năm học 2025-2026, hầu hết địa phương ấn định thời gian nghỉ hè muộn nhất từ ngày 31/5.

Học sinh trường Marie Curie (Hà Nội). Ảnh: Trần Hiền.

Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do Bộ GD&ĐT ban hành, học kỳ 1 kết thúc trước ngày 18/1 và hoàn thành chương trình, kết thúc năm học trước ngày 31/5.

Kế hoạch thời gian năm học của các địa phương phải đảm bảo đủ 35 tuần thực học (học kỳ 1 có 18 tuần và học kỳ 2 có 17 tuần). Kế hoạch thời gian năm học cũng cần phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của địa phương.

Bộ lưu ý thời gian kéo dài năm học không quá 2 tuần so với quy định của bộ. Trong trường hợp đặc biệt, các địa phương cần báo cáo với bộ trước khi thực hiện.

Như vậy, nếu không có gì thay đổi, chậm nhất là từ 31/5, học sinh cả nước sẽ được nghỉ hè 2026. Lịch kết thúc năm học cụ thể của học sinh trên cả nước cụ thể như sau:

STTTỉnh, thànhLịch nghỉ hè 2026
1Hà NộiKết thúc năm học vào ngày 30/5
2TP.HCMKết thúc năm học trước ngày 31/5
3Lào CaiKết thúc năm học trước ngày 31/5
4Hưng YênKết thúc năm học trước ngày 31/5
5Sơn LaKết thúc năm học trước ngày 31/5
6Quảng NgãiKết thúc năm học trước ngày 26/5
7Khánh HòaKết thúc năm học trước ngày 31/5
8Cà Mau- Ngày kết thúc học kỳ II: 23/5
- Tuần dự phòng sau khi kết thúc năm học (hoàn thành chương trình, tổng kết năm học): Từ 25/5 đến 30/5
9Điện BiênKết thúc năm học trước ngày 31/5
10Bắc NinhKết thúc năm học trước ngày 31/5
11An GiangKết thúc năm học trước ngày 31/5
12Lâm ĐồngKết thúc năm học trước ngày 31/5
13Lạng SơnKết thúc năm học trước ngày 31/5
14Cao BằngKết thúc năm học trước ngày 31/5
15Vĩnh LongKết thúc năm học trước ngày 31/5
16Nghệ AnKết thúc năm học trước ngày 31/5
17Đồng NaiKết thúc năm học vào ngày 30/5
18TP HuếKết thúc năm học trước ngày 31/5
19Tuyên Quang- Kết thúc năm học trước ngày 31/5
- Riêng học sinh lớp 12 trường PTDTNT: Thời gian học kết thúc vào ngày 12/6
20Đắk LắkKết thúc năm học trước ngày 31/5
21Cần ThơKết thúc năm học trước ngày 31/5
22Tây NinhKết thúc năm học trước ngày 31/5
23Hải PhòngKết thúc năm học trước ngày 31/5
24Ninh BìnhKết thúc năm học trước ngày 31/5
25Gia LaiKết thúc năm học trước ngày 31/5
26Thái NguyênKết thúc năm học trước ngày 31/5
27Quảng TrịKết thúc năm học trước ngày 31/5
28Lai ChâuKết thúc năm học trước ngày 31/5
29Hà TĩnhKết thúc năm học trước ngày 31/5
30Sơn LaKết thúc năm học trước ngày 31/5
31Phú Thọ- Kết thúc năm học trước ngày 31/5
- Riêng học sinh lớp 12 trường PTDTNT: Kết thúc năm học vào ngày 6/6
32Quảng Ninh- Mầm non, tiểu học kết thúc năm học vào ngày 29/5
- THCS, THPT, GDTX kết thúc năm học vào 30/5
33Đồng ThápKết thúc năm học trước ngày 31/5
34Đà NẵngKết thúc năm học trước ngày 31/5

Với học sinh cuối cấp, các trường phải hoàn thành việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét tốt nghiệp THCS trước ngày 30/6. Công tác tuyển sinh đầu cấp hoàn thành trước ngày 31/7.

Năm nay, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được dự kiến tổ chức sớm hơn thường lệ, trong hai ngày 11-12/6.

Đối với giáo viên, theo Nghị định số 93/2026, giáo viên tại cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và trường chuyên biệt được nghỉ hè 8 tuần mỗi năm, bao gồm cả thời gian nghỉ phép. Đối với cơ sở giáo dục thường xuyên, thời gian nghỉ hè dao động 4-8 tuần.

