Lịch nghỉ hè của học sinh cả nước mới nhất

Theo kế hoạch thời gian năm học 2025-2026, hầu hết địa phương ấn định thời gian nghỉ hè muộn nhất từ ngày 31/5.

Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do Bộ GD&ĐT ban hành, học kỳ 1 kết thúc trước ngày 18/1 và hoàn thành chương trình, kết thúc năm học trước ngày 31/5.

Kế hoạch thời gian năm học của các địa phương phải đảm bảo đủ 35 tuần thực học (học kỳ 1 có 18 tuần và học kỳ 2 có 17 tuần). Kế hoạch thời gian năm học cũng cần phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của địa phương.

Bộ lưu ý thời gian kéo dài năm học không quá 2 tuần so với quy định của bộ. Trong trường hợp đặc biệt, các địa phương cần báo cáo với bộ trước khi thực hiện.

Như vậy, nếu không có gì thay đổi, chậm nhất là từ 31/5, học sinh cả nước sẽ được nghỉ hè 2026. Lịch kết thúc năm học cụ thể của học sinh trên cả nước cụ thể như sau:

STT Tỉnh, thành Lịch nghỉ hè 2026 1 Hà Nội Kết thúc năm học vào ngày 30/5 2 TP.HCM Kết thúc năm học trước ngày 31/5 3 Lào Cai Kết thúc năm học trước ngày 31/5 4 Hưng Yên Kết thúc năm học trước ngày 31/5 5 Sơn La Kết thúc năm học trước ngày 31/5 6 Quảng Ngãi Kết thúc năm học trước ngày 26/5 7 Khánh Hòa Kết thúc năm học trước ngày 31/5 8 Cà Mau - Ngày kết thúc học kỳ II: 23/5

- Tuần dự phòng sau khi kết thúc năm học (hoàn thành chương trình, tổng kết năm học): Từ 25/5 đến 30/5 9 Điện Biên Kết thúc năm học trước ngày 31/5 10 Bắc Ninh Kết thúc năm học trước ngày 31/5 11 An Giang Kết thúc năm học trước ngày 31/5 12 Lâm Đồng Kết thúc năm học trước ngày 31/5 13 Lạng Sơn Kết thúc năm học trước ngày 31/5 14 Cao Bằng Kết thúc năm học trước ngày 31/5 15 Vĩnh Long Kết thúc năm học trước ngày 31/5 16 Nghệ An Kết thúc năm học trước ngày 31/5 17 Đồng Nai Kết thúc năm học vào ngày 30/5 18 TP Huế Kết thúc năm học trước ngày 31/5 19 Tuyên Quang - Kết thúc năm học trước ngày 31/5

- Riêng học sinh lớp 12 trường PTDTNT: Thời gian học kết thúc vào ngày 12/6 20 Đắk Lắk Kết thúc năm học trước ngày 31/5 21 Cần Thơ Kết thúc năm học trước ngày 31/5 22 Tây Ninh Kết thúc năm học trước ngày 31/5 23 Hải Phòng Kết thúc năm học trước ngày 31/5 24 Ninh Bình Kết thúc năm học trước ngày 31/5 25 Gia Lai Kết thúc năm học trước ngày 31/5 26 Thái Nguyên Kết thúc năm học trước ngày 31/5 27 Quảng Trị Kết thúc năm học trước ngày 31/5 28 Lai Châu Kết thúc năm học trước ngày 31/5 29 Hà Tĩnh Kết thúc năm học trước ngày 31/5 30 Sơn La Kết thúc năm học trước ngày 31/5 31 Phú Thọ - Kết thúc năm học trước ngày 31/5

- Riêng học sinh lớp 12 trường PTDTNT: Kết thúc năm học vào ngày 6/6 32 Quảng Ninh - Mầm non, tiểu học kết thúc năm học vào ngày 29/5

- THCS, THPT, GDTX kết thúc năm học vào 30/5 33 Đồng Tháp Kết thúc năm học trước ngày 31/5 34 Đà Nẵng Kết thúc năm học trước ngày 31/5

Với học sinh cuối cấp, các trường phải hoàn thành việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét tốt nghiệp THCS trước ngày 30/6. Công tác tuyển sinh đầu cấp hoàn thành trước ngày 31/7.

Năm nay, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được dự kiến tổ chức sớm hơn thường lệ, trong hai ngày 11-12/6.

Đối với giáo viên, theo Nghị định số 93/2026, giáo viên tại cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và trường chuyên biệt được nghỉ hè 8 tuần mỗi năm, bao gồm cả thời gian nghỉ phép. Đối với cơ sở giáo dục thường xuyên, thời gian nghỉ hè dao động 4-8 tuần.