Nước này muốn học sinh nghỉ hè sớm 40 ngày, phụ huynh phản đối gay gắt

Bộ Giáo dục Mexico dự kiến cho học sinh nghỉ hè sớm 40 ngày để tránh nóng và chuẩn bị cho World Cup, nhưng đề xuất bị phản đối và gây tranh luận gay gắt.

"Fan nhí" của bóng đá Mexico. Ảnh: Rebecca Blackwell.

Chính phủ Mexico đang đối mặt làn sóng phản đối từ phụ huynh, chuyên gia giáo dục khi dự kiến kết thúc năm học sớm hơn khoảng 40 ngày để ứng phó với nắng nóng và chuẩn bị cho World Cup 2026.

Đề xuất này được Bộ trưởng Giáo dục Mexico Mario Delgado đưa ra hôm 8/5. Theo đó, năm học 2025-2026 dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 5/6 thay vì 15/7 như kế hoạch ban đầu còn năm học mới sẽ bắt đầu từ ngày 31/8, theo Reuters.

Ông Delgado cho biết phương án được đưa ra trong bối cảnh nhiều bang tại Mexico đang trải qua đợt nắng nóng nghiêm trọng, đồng thời nước này cũng chuẩn bị đăng cai các trận đấu trong khuôn khổ World Cup 2026.

“Chúng tôi sẽ kết thúc năm học vào ngày 5/6 vì nhiều bang đã bắt đầu ghi nhận mức nhiệt cao, và cũng vì vấn đề World Cup”, ông phát biểu tại một sự kiện ở bang Sonora, miền bắc Mexico.

Theo Bộ Giáo dục Mexico, Hội đồng Quốc gia các cơ quan giáo dục đã thông qua điều chỉnh lịch học nhằm thích ứng với tình hình thời tiết cực đoan và công tác tổ chức giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh. Ông Delgado khẳng định toàn bộ nội dung chương trình học vẫn sẽ được bảo đảm và tiến độ học tập của học sinh không bị ảnh hưởng, dù chưa nêu cụ thể phương án triển khai.

World Cup 2026 sẽ do Mexico, Mỹ và Canada đồng đăng cai, khởi tranh từ ngày 11/6. Riêng Mexico City, Monterrey và Guadalajara sẽ tổ chức tổng cộng 13 trận đấu trong tháng 6 và 7. Giới chức nước này cho rằng việc đóng cửa trường học sớm có thể giúp giảm áp lực giao thông và tình trạng quá tải tại các thành phố này khi hàng trăm nghìn du khách quốc tế đổ về.

Tuy nhiên, đề xuất nhanh chóng gây tranh cãi trên cả nước. Các hội phụ huynh phản ứng gay gắt trước khả năng học sinh phải nghỉ hè sớm hơn hơn một tháng. Nhiều người lo ngại họ sẽ phải tốn thêm chi phí chăm sóc con cái trong kỳ nghỉ kéo dài.

Liên minh Quốc gia các Hội Phụ huynh Mexico lên tiếng chỉ trích việc sử dụng World Cup như lý do để rút ngắn lịch học là điều không thể chấp nhận được.

“Giáo dục của con em chúng ta không thể bị hy sinh cho một sự kiện thể thao chỉ diễn ra ở 3 trong số 2.500 đô thị của cả nước”, tổ chức này nêu trong tuyên bố, đồng thời cho rằng các đợt nắng nóng vốn không phải hiện tượng mới tại Mexico.

Tổ chức nghiên cứu chính sách công Mexico Evalua cũng cảnh báo việc cắt giảm thời lượng học tập sẽ ảnh hưởng tới hơn 23,4 triệu học sinh. Đặc biệt, quốc gia này vốn đang đối mặt tình trạng chất lượng giáo dục sa sút và bất bình đẳng ngày càng gia tăng.

Trong khi đó, chính quyền bang Jalisco ở miền tây Mexico tuyên bố sẽ không tuân thủ kế hoạch của chính phủ liên bang. Giới chức bang này cho biết các trường học vẫn sẽ mở cửa đến ngày 30/6 như lịch ban đầu, chỉ tạm dừng trong bốn ngày khi thành phố Guadalajara đăng cai các trận đấu World Cup để đáp ứng nhu cầu hậu cần.

Trước phản ứng gay gắt của công chúng, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum lên tiếng làm rõ rằng kế hoạch này mới chỉ ở mức “đề xuất” và chưa có lịch chính thức cuối cùng.

“Nhiều người Mexico yêu bóng đá và đang mong chờ World Cup, vì vậy đề xuất này được đưa ra nhằm đẩy lịch nghỉ hè lên sớm hơn. Nhưng chúng tôi cũng phải tính đến số ngày học của trẻ em”, bà Sheinbaum nói tại cuộc họp báo thường nhật hôm 9/5, đồng thời nhấn mạnh hiện vẫn chưa có mốc thời gian cụ thể cho việc cắt giảm thời gian học tập.