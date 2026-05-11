Phường đông dân nhất TP.HCM tuyển sinh đầu cấp như thế nào?

Phường này tổ chức đăng ký tuyển sinh trực tuyến và UBND sẽ căn cứ dữ liệu tuyển sinh để phân bổ chỗ học cho tất cả học sinh.

Học sinh tiểu học tại TP.HCM. Ảnh minh họa: Quỳnh Danh.

Phường Dĩ An - phường đông dân nhất TP.HCM hiện nay với hơn 234.000 người - vừa ban hành Kế hoạch số 187/QĐ-UBND về huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2026-2027, gồm mầm non, lớp 1 và lớp 6. Năm nay, toàn bộ quy trình tuyển sinh sẽ được thực hiện trực tuyến nhằm tạo thuận lợi cho phụ huynh và đảm bảo minh bạch trong công tác xét tuyển.

Theo đó, UBND phường Dĩ An hướng dẫn cha mẹ học sinh đăng ký tuyển sinh tại địa chỉ https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn bằng mã định danh cá nhân của học sinh. Thông tin “nơi ở hiện tại” được sử dụng làm căn cứ xét tuyển, xác thực thông qua ứng dụng VNeID của cha mẹ hoặc người giám hộ.

Từ ngày 27/5 đến 7/6/2026, phụ huynh đăng ký đối tượng tuyển sinh và khu vực tuyển sinh trên hệ thống để làm căn cứ phân bổ học sinh vào các trường đại trà. Trong thời gian này, phụ huynh cũng có thể đăng ký song song các chương trình đặc thù như chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập quốc tế và chương trình tiếng Anh tích hợp theo Đề án 5695.

Từ ngày 8 đến 15/6, các trường tổ chức xét tuyển và công bố kết quả đối với các chương trình đặc thù. Giai đoạn từ ngày 16 đến 23/6, các trường tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn phụ huynh xác nhận trực tuyến trên cổng tuyển sinh của thành phố.

Từ ngày 24/6 đến 10/7, UBND phường sẽ căn cứ dữ liệu tuyển sinh để phân bổ chỗ học cho học sinh tại các trường còn lại trên địa bàn. Trước ngày 20/7, phụ huynh hoàn tất xác nhận nhập học trực tuyến và nộp hồ sơ theo hướng dẫn của nhà trường.

Về nguyên tắc tuyển sinh, địa phương ưu tiên phân bổ học sinh vào các trường gần nơi cư trú thực tế thông qua ứng dụng bản đồ số GIS nhằm giảm áp lực giao thông và tạo thuận lợi cho việc đưa đón. Phường cũng khẳng định không yêu cầu phụ huynh nộp hồ sơ giấy đối với các thông tin đã được cập nhật trên hệ thống trực tuyến.

Đối tượng ưu tiên tuyển sinh lớp 1 và lớp 6 được chia thành hai nhóm. Trong đó, nhóm ưu tiên 1 gồm trẻ có nơi ở hiện tại trên địa bàn và đúng độ tuổi quy định đối với lớp 1; hoặc học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học và cư trú tại địa bàn đối với lớp 6.

Nhóm ưu tiên 2 gồm các trường hợp còn lại, được xét theo thứ tự như học sinh đã học mầm non hoặc tiểu học tại địa bàn hoặc khu vực giáp ranh; học sinh có anh, chị, em ruột đang học tại trường; học sinh có cha hoặc mẹ làm việc tại các cơ quan, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao trên địa bàn; học sinh cư trú tại khu vực giáp ranh hoặc chuyển đến từ tỉnh, thành khác sau thời điểm đăng ký.

Phường Dĩ An cam kết công tác tuyển sinh sẽ bảo đảm 100% trẻ trong độ tuổi đều có chỗ học, đồng thời ưu tiên các trường hợp thuộc diện chính sách, hộ nghèo và trẻ mồ côi.

Lưu ý, cha mẹ học sinh cần chủ động kiểm tra thông tin trên cơ sở dữ liệu ngành giáo dục tại địa chỉ https://csdl.hcm.edu.vn và ứng dụng VNeID. Trường hợp phát hiện sai lệch về thông tin nơi ở hiện tại, phụ huynh cần liên hệ công an khu vực hoặc ban điều hành khu phố để được hỗ trợ xác minh, cập nhật kịp thời.