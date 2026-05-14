Cách giành suất vào lớp 6 tại 5 trường THCS 'hot' ở TP.HCM

Học sinh muốn vào 5 trường THCS “hot” tại TP.HCM phải vượt qua kỳ khảo sát năng lực diễn ra ngày 1/7.

Sở GD&ĐT TP.HCM đã công bố kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2026-2027 cho 5 trường THCS trên địa bàn. Các trường tuyển sinh theo hình thức khảo sát đầu vào bao gồm: THCS và THPT Trần Đại Nghĩa, THCS Hoa Lư, THCS Bình Thọ, THCS Trần Quốc Toản và THCS Nguyễn An Ninh.

Như vậy, so với năm học trước, số trường tổ chức khảo sát đầu vào đã giảm. Năm nay, hai trường quay lại hình thức xét tuyển là THCS Nguyễn Hữu Thọ và THCS Nguyễn An Khương.

Đối với 5 trường tổ chức khảo sát đầu vào, các thí sinh sẽ cùng tham gia khảo sát năng lực vào ngày 1/7. Đây là điểm mới của mùa tuyển sinh năm nay, đồng nghĩa mỗi học sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một trường duy nhất.

Bài khảo sát năng lực của cả 5 trường đều diễn ra trong 90 phút, gồm phần trắc nghiệm và tự luận. Trong đó, phần trắc nghiệm có 20 câu, thời gian làm bài là 30 phút; còn phần tự luận kéo dài 60 phút.

Với trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa, phần tự luận gồm ba nội dung: Khảo sát năng lực tiếng Anh (nghe hiểu, đọc hiểu, viết), năng lực toán học và tư duy logic, kỹ năng đọc hiểu và làm văn bằng tiếng Việt.

Cấu trúc đề khảo sát của 4 trường còn lại tương tự, tập trung đánh giá năng lực tiếng Anh, toán học, tư duy logic, đọc hiểu và kỹ năng viết của học sinh.

Năm nay, trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa dự kiến tuyển 350 học sinh lớp 6. Điều kiện dự tuyển là học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học tại TP.HCM, đồng thời đạt từ 9 điểm trở lên ở bài kiểm tra định kỳ cuối năm môn Toán và Tiếng Việt lớp 5.

Sở GD&ĐT TP.HCM sẽ trực tiếp tổ chức toàn bộ kỳ khảo sát tuyển sinh của trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa, bao gồm ra đề, coi khảo sát, chấm bài và giải quyết phúc khảo.

Đối với 4 trường còn lại, sở chịu trách nhiệm xây dựng đề khảo sát và hỗ trợ chuyên môn nhằm đảm bảo tính công bằng, khách quan. UBND các phường sẽ tổ chức thực hiện kỳ khảo sát, từ khâu coi thi, chấm bài đến xử lý phúc khảo nếu có.

Tại TP.HCM, tuyển sinh lớp 6 ở một số trường THCS luôn có mức cạnh tranh cao, tỷ lệ chọi nhiều năm vượt lớp 10 chuyên.

Nổi bật nhất là trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa. Năm 2025, trường nhận 4.851 hồ sơ cho 350 chỉ tiêu, tỷ lệ chọi khoảng 1/13,8 - cao nhất kể từ năm 2015. Để được dự khảo sát, học sinh phải đạt từ 9 điểm trở lên ở bài kiểm tra cuối năm lớp 5 môn Toán và Tiếng Việt.

Trường THCS Hoa Lư, THCS Bình Thọ và THCS Trần Quốc Toản 1 cũng tổ chức khảo sát đầu vào hàng năm và ghi nhận tỷ lệ chọi khá cao. Năm 2025, tỷ lệ chọi của trường THCS Hoa Lư khoảng 1/4,9, trong khi hai trường còn lại cùng ở mức khoảng 1/3,9.