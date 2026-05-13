Học Y tại TP.HCM, làm bác sĩ ở Ấn Độ

Thông qua hợp tác với tổ chức giáo dục Ấn Độ, trường đại học này sẽ triển khai đào tạo bác sĩ cho sinh viên quốc tế từ năm học 2026-2027.

Sinh viên trường Đại học Khoa học Sức khỏe. Ảnh: UHS.

Trường Đại học Khoa học Sức khỏe (Đại học Quốc gia TP.HCM) vừa ký kết Biên bản ghi nhớ thỏa thuận (MOA) với tổ chức Aswad Overseas Studies (Ấn Độ) nhằm tuyển sinh và đào tạo sinh viên ngành Y khoa đến từ thị trường Ấn Độ tại Việt Nam.

Theo thỏa thuận hợp tác vừa được ký kết, Aswad Overseas Studies sẽ hỗ trợ trường Đại học Khoa học Sức khỏe triển khai hoạt động tuyển sinh và tuyển chọn sinh viên tại thị trường Ấn Độ cho chương trình đào tạo Bác sĩ Y khoa trình độ đại học. Hoạt động tuyển sinh dự kiến bắt đầu từ tháng 6/2026 nhằm chuẩn bị cho năm học 2026-2027.

Theo nội dung hợp tác, trường ĐH Khoa học Sức khỏe sẽ tổ chức đào tạo chương trình Y khoa bằng tiếng Việt dành cho sinh viên Ấn Độ theo quy định của Bộ Y tế và Bộ GD&ĐT.

Trong khi đó, Aswad Overseas Studies sẽ hỗ trợ nhà trường thông qua việc kết nối giảng viên thỉnh giảng giảng dạy bằng tiếng Anh, cung cấp học liệu và các phương pháp dạy học hiện đại nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

Phía đối tác cũng hỗ trợ sinh viên trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, hoàn tất thủ tục nhập học và di chuyển đến Việt Nam, đồng thời đảm bảo các yêu cầu pháp lý và công nhận văn bằng theo quy định hiện hành.

Hai đơn vị ký kết hợp tác đào tạo bác sĩ. Ảnh: VNUHCM.

Ngoài hoạt động tuyển sinh, 2 bên còn mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực trao đổi học thuật, phát triển đội ngũ giảng viên, nghiên cứu khoa học, tổ chức các chương trình đào tạo ngắn hạn, fellowship, observership và các hoạt động học thuật quốc tế khác.

Trường Đại học Khoa học Sức khỏe cũng cam kết cung cấp đầy đủ các dịch vụ đào tạo, hỗ trợ thủ tục nhập học, visa và học tập cho sinh viên quốc tế. Sinh viên nước ngoài sẽ được đảm bảo quyền lợi và điều kiện học tập tương đương sinh viên Việt Nam theo quy định hiện hành.

Hoạt động ký kết diễn ra trong bối cảnh Bộ GD&ĐT đẩy mạnh chiến lược hội nhập quốc tế, khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học tăng cường thu hút lưu học sinh nước ngoài. Hiện, Việt Nam có khoảng 22.000 lưu học sinh quốc tế theo học, trong đó nhóm ngành khoa học sức khỏe được xác định là một trong những lĩnh vực ưu tiên phát triển.

Đại diện trường Đại học Khoa học Sức khỏe cho biết việc hợp tác với đối tác giáo dục đến từ Ấn Độ là bước đi trong chiến lược quốc tế hóa giáo dục của trường, đồng thời góp phần xây dựng môi trường học thuật đa quốc gia, thúc đẩy giao lưu văn hóa và tăng cường kết nối giáo dục y khoa giữa Việt Nam và Ấn Độ.