Một trường Y dự kiến tăng học phí gấp đôi

Năm học 2026-2027, Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam dự kiến mức học phí 56-58 triệu đồng/năm, tăng mạnh so với năm ngoái.

Năm 2026, Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam tuyển 1.350 chỉ tiêu, tăng 300 chỉ tiêu so với năm ngoái. Trong đó, ngành Y khoa tuyển 350 sinh viên, Y học cổ truyền 600 sinh viên, Dược học là 400 sinh viên.

Hai phương thức xét tuyển gồm xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT (10% chỉ tiêu), xét tuyển bằng kết quả kì thi tốt nghiệp THPT 2026 (90% chỉ tiêu).

Nếu số lượng thí sinh trúng tuyển phương thức xét tuyển thẳng mỗi ngành không đủ chỉ tiêu thì số chỉ tiêu còn lại sẽ chuyển cho phương thức khác.

Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, học viện bổ sung tổ hợp D35 (Toán, Sinh, Tiếng Trung) cho ngành Y học cổ truyền. Chín tổ hợp còn lại tương tự năm ngoái, gồm B00 (Toán, Sinh, Hóa), A02 (Toán, Sinh, Lý), B03 (Toán, Sinh, Văn), D07 (Toán, Hóa, Tiếng Anh), C02 (Toán, Hóa, Văn), D08 (Toán, Sinh, Tiếng Anh), X14 (Toán, Sinh, Tin), A00 (Toán, Hóa, Lý), X10 (Toán, Hóa, Tin).

Nhà trường có 2 loại điểm cộng. Thứ nhất là cộng điểm khuyến khích cho thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, chứng chỉ quốc tế hợp lệ. Cụ thể như sau:

Thứ hai là điểm cộng ưu tiên xét tuyển, áp dụng cho thí sinh không đạt điều kiện xét tuyển thẳng hay không dùng điều kiện xét tuyển thắng. Những thí sinh này cần đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Toán, Hóa học, Sinh học, Vật lý, Tin học, Ngữ Văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Trung). Mức cộng từ 0,5 đến 3 điểm.

Lưu ý, tổng điểm cộng tối đa của một thí sinh không quá 0 điểm và được cộng vào tổng điểm ba bài thi/môn thi trước khi cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực để xét tuyển.

Đáng chú ý, Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam dự kiến tăng học phí năm học 2026-2027. Trong đó, ngành Y khoa áp dụng mức thu 58 triệu đồng/năm học. So với năm ngoái (31,1 triệu đồng/năm học), mức học phí với khóa tuyển sinh năm nay tăng gần gấp đôi.

Ngành Y học cổ truyền thu 56 triệu đồng/năm học, tăng 24,9 triệu đồng so với năm trước (năm 2025 thu 31,1 triệu đồng). Ngành Dược học cũng thu 56 triệu đồng/năm học, song đã tăng gấp đôi so với năm ngoái (năm 2025 thu 27,6 triệu đồng).