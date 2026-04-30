Tin vui cho thí sinh trúng tuyển ĐH Luật Hà Nội

Tân sinh viên Đại học Luật Hà Nội được miễn tiền ký túc xá trong toàn bộ thời gian học tập tại cơ sở đào tạo tại Bắc Ninh.

Thông tin vừa được Đại học Luật Hà Nội đưa ra. Theo đó, nhà trường bổ sung chế độ học bổng, ưu đãi đối với sinh viên khóa 51 trong thời gian học tập tại cơ sở Bắc Ninh.

Cụ thể, trường cấp 350 suất học bổng với tổng trị giá 3 tỷ đồng . Trong đó, 110 suất học bổng ở mức 100% học phí cho khoảng 5% sinh viên có điểm đầu vào thuộc nhóm đứng đầu khóa học; 240 suất học bổng ở mức 30% học phí cho khoảng 10% sinh viên có điểm đầu vào trong nhóm 5-15% sinh viên toàn khóa.

Cùng với đó, trường thực hiện chính sách miễn tiền ở ký túc xá đối với tất cả sinh viên khóa 51 trong toàn bộ thời gian học tập tại cơ sở Bắc Ninh. Mức được miễn khoảng 5 triệu đồng/sinh viên, không bao gồm tiền điện, nước sinh viên sử dụng trong thời gian ở.

Ký túc xá trang bị đầy đủ điều hòa, nước nóng lạnh, chăn, ga, gối, đệm, màn, giặt sấy tập trung.

Theo nhà trường, chính sách đặc biệt được đưa ra nhằm chào mừng việc đưa cơ sở đào tạo tại Bắc Ninh vào sử dụng. Đại học Luật Hà Nội cơ sở 2 được xây dựng tại phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh từ năm 2019 trên diện tích khoảng 28 ha, đáp ứng nhu cầu đào tạo cho 10.800 sinh viên. Công trình khánh thành vào tháng 8/2025, dự kiến đưa sinh viên về học từ năm tới.

Năm 2026, Đại học Luật Hà Nội tuyển 2.850 chỉ tiêu cho bốn ngành Luật, Luật kinh tế, Luật thương mại quốc tế, Ngôn ngữ Anh.

Ba phương thức xét tuyển gồm xét tuyển thẳng (3% chỉ tiêu), xét học bạ với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2026 và xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2026.

Với phương thức xét học bạ, trường xét kết quả học tập 3 môn thuộc các tổ hợp xét tuyển theo ngành của cả năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12. Điểm xét tuyển phương thức này như sau:

Điểm xét tuyển = (ĐTB Môn 1 + ĐTB Môn 2 + ĐTB Môn 3) + điểm cộng (nếu có) + điểm ưu tiên (nếu có).

Về điểm cộng, Đại học Luật Hà Nội cộng 1-1,5 điểm cho thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng nhưng không sử dụng quyền tuyển thẳng. Ngoài ra, trường cộng điểm khuyến khích cho thí sinh có chứng chỉ IELTS (hoặc tương đương) từ 5.5 trở lên. Mức điểm cộng dao động từ 0,25-1,5 điểm.

Nếu không cộng điểm, thí sinh có thể quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ sang điểm môn tiếng Anh. Mức quy đổi cụ thể như sau:

Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Trung, tiếng Nhật được quy đổi điểm ngoại ngữ dùng để xét tuyển tương ứng như sau: Cấp độ C2 được quy đổi tương ứng 10 điểm; cấp độ C1 được quy đổi tương ứng 9,5 điểm; cấp độ B2 được quy đổi tương ứng 9 điểm.

Năm học 2026-2027, mức học phí dự kiến là 840.000 đồng/tín chỉ. Đối với sinh viên chương trình đào tạo chất lượng cao, học phí dự kiến là 840.000 đồng/tín chỉ đối với các học phần thực tập chuyên môn, khoá luận tốt nghiệp, giáo dục quốc phòng - an ninh; 1.852.000 đồng/tín chỉ đối với các học phần khác.

Mức thu này tăng khoảng 40.000-88.000 đồng/tín chỉ so với năm ngoái.