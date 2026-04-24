Cảnh cáo, điều chuyển giáo viên phạt học sinh bằng kim tiêm ở TP.HCM

UBND phường Bến Cát đã ban hành báo cáo xử lý kỷ luật đối với bà L.T.M. (36 tuổi), giáo viên trường Tiểu học Lương Thế Vinh - người liên quan vụ phạt học sinh tự chích kim tiêm vào tay.

Trường Tiểu học Lương Thế Vinh - nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Website nhà trường.

Theo báo cáo số 375/BC-UBND ngày 16/4/2026, cơ quan chức năng tiến hành xác minh thông tin phản ánh về bà L.T.M., giáo viên chủ nhiệm lớp 3.6. Kết quả cho thấy giáo viên này có hành vi vi phạm quy định về đạo đức nhà giáo.

Trước đó, ngày 16/4/2026, Hiệu trưởng trường Tiểu học Lương Thế Vinh đã ban hành quyết định thành lập Hội đồng xử lý kỷ luật viên chức gồm 5 thành viên để xem xét vụ việc.

Đến ngày 20/4, Hội đồng tiến hành họp, đánh giá toàn diện các yếu tố liên quan và xác định bà M. vi phạm quy định tại Điều 5 Thông tư số 03/2026 của Bộ GD&ĐT về quy tắc ứng xử của nhà giáo, đồng thời vi phạm điều lệ trường tiểu học theo Thông tư số 28/2020.

Hội đồng cũng xem xét các tình tiết giảm nhẹ, gồm: Vi phạm lần đầu, giáo viên đã nhận trách nhiệm, chủ động xin lỗi phụ huynh; hoàn cảnh gia đình khó khăn khi đang nuôi hai con nhỏ; kết quả kiểm tra cho thấy 5 học sinh liên quan không mắc bệnh truyền nhiễm, sức khỏe và tâm lý ổn định, tiếp tục đi học bình thường.

Trên cơ sở đó, hội đồng thống nhất đề xuất hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với bà M.. Đồng thời, nhà trường điều chuyển giáo viên này sang phụ trách phòng thiết bị, không tiếp tục đứng lớp.

Cùng ngày, ban giám hiệu nhà trường đã thông báo kết quả xử lý tới Hội đồng sư phạm và nhận được sự thống nhất. Nhà trường cũng làm việc với phụ huynh của 5 học sinh liên quan. Các phụ huynh đều đồng thuận với hình thức kỷ luật đã được đưa ra.

UBND phường Bến Cát yêu cầu ban giám hiệu trường Tiểu học Lương Thế Vinh thông báo đầy đủ tới phụ huynh lớp 3.6 về hình thức kỷ luật và việc phân công công tác mới đối với giáo viên; đồng thời phối hợp gia đình tiếp tục theo dõi sức khỏe, tâm lý của các học sinh liên quan.

Bên cạnh đó, nhà trường phải tăng cường quán triệt quy định của Luật Giáo dục, quy tắc ứng xử của nhà giáo đến toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhằm phòng ngừa các vụ việc tương tự.

Phòng Văn hóa - Xã hội được giao tham mưu UBND phường xem xét trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị liên quan, đồng thời tiếp tục yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định pháp luật và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

Vụ giáo viên phạt học sinh tự chích kim tiêm vào tay diễn ra ngày 13/4 và được Hiệu trưởng Nguyễn Thị Mỹ Hạnh xác nhận với Tri Thức - Znews vào tối 15/4. Theo phản ánh của phụ huynh, sau giờ học, các em có biểu hiện lo sợ, mệt mỏi và cho biết bị cô giáo yêu cầu tự chích kim như một hình thức răn đe.

Làm việc với nhà trường, giáo viên L.T.M. thừa nhận hành vi sai phạm, cho biết ban đầu chỉ định dùng kim tiêm để hù dọa nhưng sau đó đã yêu cầu học sinh thực hiện. Ban giám hiệu nhận định đây là hành vi nghiêm trọng, xâm phạm thân thể học sinh, vi phạm đạo đức nhà giáo.

Ngay sau đó, nhà trường tổ chức họp với phụ huynh, yêu cầu giáo viên kiểm điểm và trực tiếp xin lỗi. 5 học sinh đã được đưa đi kiểm tra sức khỏe. Kết quả xét nghiệm máu bước đầu cho thấy chỉ số sức khỏe của cả 5 em đều bình thường, chưa ghi nhận dấu hiệu viêm nhiễm hay bất thường về bệnh lý truyền nhiễm.