Sinh viên sắp có thêm quyền lợi mới

Bộ GD&ĐT đề xuất xây dựng cổng truy cập tài nguyên giáo dục mở quốc gia, giúp sinh viên dễ tiếp cận giáo trình, bài giảng và nguồn tri thức số.

Sinh viên Đại học Công thương TP.HCM. Ảnh: Hoài Bảo.

Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định về khai thác, sử dụng tài nguyên giáo dục mở trong hoạt động giáo dục đại học, hướng tới hình thành hệ sinh thái học liệu số dùng chung, thúc đẩy chuyển đổi số và học tập suốt đời.

Một trong những điểm mới nổi bật của dự thảo là lần đầu tiên quy định rõ các khái niệm về tài nguyên giáo dục mở, học liệu mở, giấy phép mở (hoặc giấy phép mở nội bộ), quyền truy cập mở, nền tảng giáo dục mở và cổng truy cập tài nguyên giáo dục mở quốc gia.

Trong đó, tài nguyên giáo dục mở là học liệu mở, bao gồm giáo trình, bài giảng của giảng viên, học liệu tham khảo, khóa học trực tuyến, học liệu đa phương tiện, phần mềm mã nguồn mở hoặc dữ liệu học tập phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập, nghiên cứu ở bất kỳ định dạng và phương tiện.

Tài nguyên giáo dục mở tồn tại trong phạm vi công cộng hoặc thuộc quyền sở hữu bản quyền nhưng đã được phát hành theo giấy phép mở, cho phép người sử dụng truy cập để giữ lại, sử dụng lại, sửa đổi, kết hợp lại và phân phối lại theo quy định trong giấy phép mở.

Để bảo đảm chất lượng cho hoạt động giáo dục đại học, dự thảo quy định tài nguyên giáo dục mở phải đáp ứng yêu cầu về tính khoa học, tính sư phạm, tính cập nhật; tuân thủ quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Các cơ sở đào tạo phải ban hành quy trình nội bộ, tổ chức thẩm định trước khi công bố và đưa vào sử dụng chính thức.

Đáng chú ý, dự thảo yêu cầu các cơ sở đào tạo kết nối, tích hợp và cập nhật tài nguyên giáo dục mở đã công bố lên cổng truy cập tài nguyên giáo dục mở quốc gia nhằm hình thành dữ liệu dùng chung trên toàn quốc, tăng khả năng chia sẻ, tìm kiếm và khai thác học liệu giữa các cơ sở giáo dục đại học.

Người sử dụng được quyền truy cập, khai thác, chia sẻ, chỉnh sửa tài nguyên theo giấy phép mở; đồng thời phải tuân thủ quy định về quyền tác giả, trích dẫn nguồn, không sử dụng tài nguyên vào mục đích vi phạm pháp luật hoặc xuyên tạc nội dung học thuật.

Đối với các cơ sở giáo dục đại học, dự thảo yêu cầu xây dựng kế hoạch phát triển tài nguyên giáo dục mở; ban hành chính sách khuyến khích giảng viên, sinh viên tham gia xây dựng, chia sẻ học liệu; đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng năng lực khai thác và sử dụng tài nguyên giáo dục mở.

Theo Bộ GD&ĐT, hiện nay, hệ thống học liệu được số hóa tại các cơ sở giáo dục đại học còn phân tán, thiếu liên thông, chưa được khai thác hiệu quả; nhiều cơ sở đào tạo thiếu hụt học liệu chất lượng để phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu.

Trong khi đó, tài nguyên giáo dục mở được xem là giải pháp quan trọng để mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức, giảm chi phí học liệu và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong giáo dục đại học.

Vì vậy, việc xây dựng thông tư nhằm tạo hành lang pháp lý thống nhất cho việc xây dựng, phát triển, chia sẻ, khai thác xây dựng, phát triển, biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt, công bố, chia sẻ, khai thác và sử dụng tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học; đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục đại học, thúc đẩy học tập suốt đời và nâng cao khả năng tiếp cận tri thức cho người học.