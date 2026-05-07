Một thay đổi trên VNeID từ 15/5 mà người dân cần biết

Từ 15/5, người dân có thể sử dụng học bạ và bằng cấp của mình ngay trên VNeID với giá trị pháp lý tương đương bản giấy.

Nội dung trên thuộc Nghị định số 88 của Chính phủ, quy định về quản lý dữ liệu giáo dục và đào tạo, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2026.

Theo quy định mới, dữ liệu giáo dục và đào tạo được sử dụng nhằm phục vụ công tác phát triển giáo dục, quản lý hệ thống giáo dục quốc dân, đơn giản hóa thủ tục hành chính và xây dựng Chính phủ số.

Đáng chú ý, dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời sau khi được tiếp nhận, lưu trữ hợp lệ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo sẽ được chia sẻ, liên thông tích hợp tự động trên ứng dụng định danh quốc gia VNeID.

Hồ sơ học tập suốt đời bao gồm toàn bộ dữ liệu số được ghi nhận trong quá trình học, gồm:

Học bạ điện tử ghi nhận quá trình học tập, kết quả rèn luyện của học sinh bậc phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Thông tin về văn bằng, chứng chỉ được cấp sau khi người học tốt nghiệp cấp học, hoàn thành chương trình giáo dục hoặc khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ.

Thông tin công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Thông tin kết quả học tập của người học trong các chương trình giáo dục đại học, các chương trình giáo dục nghề nghiệp.

Thông tin chứng nhận kết quả đánh giá năng lực người học thông qua các kỳ thi hoặc kỳ kiểm tra do cơ quan có thẩm quyền hoặc tổ chức đánh giá giáo dục có thẩm quyền tổ chức.

Thông tin chứng nhận giải thưởng, thành tích học tập của người học do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp.

Thông tin xác nhận đang theo học tại cơ sở giáo dục.

Các cá nhân gồm học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên nói riêng và người dân nói chung có quyền khai thác dữ liệu hồ sơ học tập của bản thân đã được tích hợp trên ứng dụng này để sử dụng tương đương cho các loại văn bản giấy liên quan.

Điều này đồng nghĩa với việc khi thực hiện bất kỳ các giao dịch dân sự, tuyển dụng hoặc thủ tục hành chính nào, người dân chỉ cần mở ứng dụng VNeID để xuất trình thông tin học bạ, bằng cấp mà không cần mang theo bản gốc hay bản sao chứng thực.

Ngoài ra, việc khai thác cũng có thể thực hiện thông qua các ứng dụng khác nếu đáp ứng đủ điều kiện về kiểm tra, xác thực dữ liệu và bảo đảm giá trị pháp lý tương đương dữ liệu gốc theo quy định của pháp luật về dữ liệu và giao dịch điện tử.

Khi được cung cấp thông tin về mã số hồ sơ học tập suốt đời của người học, các cơ sở giáo dục và cơ quan quản lý giáo dục được phép tiếp cận thông tin liên quan đến hồ sơ giáo dục của người học trong phạm vi cần thiết để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao và phải tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Bộ GD&ĐT hoàn thành việc cấp mã hồ sơ học tập suốt đời cho toàn bộ người học trước ngày 1/1/2027. Toàn bộ quá trình xây dựng, kết nối và chia sẻ dữ liệu phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an ninh mạng, tiếp cận thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Các cơ quan trong hệ thống giáo dục quốc dân có trách nhiệm chuẩn bị hệ thống công nghệ hoặc sử dụng dịch vụ của các nhà cung cấp để phục vụ việc tạo lập, báo cáo dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời đúng theo lộ trình quy định.