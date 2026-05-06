Tin vui cho học sinh, sinh viên Việt Nam

Quỹ Học bổng Quốc gia trực thuộc Bộ GD&ĐT, dự kiến triển khai 5 chương trình học bổng cho học sinh, sinh viên trong và ngoài nước.

Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo về quy chế tổ chức, quản lý và sử dụng Quỹ học bổng quốc gia, trong bối cảnh hệ thống học bổng hiện nay còn phân tán, các chương trình chủ yếu mang tính ngắn hạn, chưa hình thành được cơ chế phát hiện sớm, bồi dưỡng liên tục và đầu tư có trọng tâm cho người học có tiềm năng.

Theo dự thảo, Quỹ học bổng quốc gia sẽ tổ chức năm chương trình học bổng gồm:

Học bổng tài năng dành cho người học chương trình đào tạo tài năng, người học có thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển kỹ năng nghề;

Học bổng cho người học đi học tại nước ngoài nhằm hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, thực tập, nghiên cứu đối với người học thuộc đối tượng ưu tiên theo mục tiêu của quỹ;

Học bổng theo điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là thành viên;

Học bổng thu hút người nước ngoài học tập, nghiên cứu tại Việt Nam, phục vụ mục tiêu hợp tác quốc tế, phát triển giáo dục, đào tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao;

Học bổng tạo cơ hội phát triển dành cho người học thuộc đối tượng cần khuyến khích, hỗ trợ theo mục tiêu của quỹ, ưu tiên học viên sau đại học, người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật, công nghệ và các lĩnh vực ưu tiên khác theo từng giai đoạn, hỗ trợ phát triển kỹ năng nghề cho người học trong giáo dục nghề nghiệp...

Dự thảo quy định việc xét chọn học bổng được thực hiện trên cơ sở khung tiêu chí và thang điểm do Bộ GD&ĐT quy định cho từng chương trình. Trong đó, nhóm tiêu chí về thành tích học tập, nghiên cứu, kỹ năng nghề và kết quả chuyên môn liên quan trực tiếp đến mục tiêu chương trình chiếm trọng số cao nhất trong tổng điểm.

Ngoài ra, quỹ có thể bổ sung các nhóm tiêu chí về chất lượng kế hoạch phát triển cá nhân, kế hoạch học tập, nghiên cứu, huấn luyện. Đối với tiểu chương trình nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp có thể bổ sung tiêu chí về ý tưởng, mô hình, sản phẩm thử nghiệm, lộ trình triển khai và kết quả đầu ra.

Chính sách ưu tiên được thực hiện thông qua cơ chế cộng điểm, xếp hạng ưu tiên hoặc các phương thức phù hợp khác theo từng chương trình học bổng.

Đối với người học không thuộc diện ưu tiên, tiêu chuẩn xét chọn của quỹ được thiết kế cao hơn, cạnh tranh hơn, đòi hỏi năng lực, thành tích và tiềm năng phát triển nổi trội.

Đây được xem là điểm mới đáng chú ý, khi các học bổng hiện nay thường mang tính khuyến khích học tập, động viên theo từng năm học, thì quỹ học bổng hướng tới đầu tư dài hạn từ phổ thông đến giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học và sau đại học.

Theo Bộ GD&ĐT, Quỹ học bổng quốc gia hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; các nguồn tài chính được quản lý, hạch toán, theo dõi riêng theo từng loại nguồn, bảo đảm công khai, minh bạch.

Hội đồng Quản lý quỹ do bộ trưởng GD&ĐT thành lập; hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm; có nhiệm kỳ 5 năm và được xem xét kiện toàn, bổ nhiệm lại theo quy định. Hội đồng có không quá 11 thành viên, gồm chủ tịch, phó Chủ tịch và các ủy viên.

Ngân sách nhà nước đóng vai trò hỗ trợ khởi tạo theo dự toán được giao. Cùng với đó, quỹ có thể huy động tài trợ, đồng tài trợ, ủy thác, đóng góp tự nguyện từ tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.