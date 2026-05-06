Ngôi trường có nhiều giải Nobel nhất thế giới

Được thành lập vào năm 1636 tại thành phố Cambridge, bang Massachusetts, Harvard là trường đại học lâu đời nhất ở Mỹ. Trường có tên ban đầu là New College, có sứ mệnh đào tạo giáo sĩ. Năm 1639, trường đổi tên thành Đại học Harvard để tri ân John Harvard, người đã hiến tặng nửa số tài sản cùng khoảng 400 cuốn sách cho cơ sở. Ảnh: Reuters.
Đại học Harvard thường được xem là ngôi trường có nhiều người đoạt giải Nobel nhất thế giới. Họ là những nhà khoa học, học giả từng học tập, giảng dạy hoặc nghiên cứu tại đây trong suốt lịch sử phát triển. Tùy theo phương pháp tính, số chủ nhân giải Nobel có liên quan tới Harvard khoảng 121-165 người, ở hầu hết lĩnh vực quan trọng như vật lý, hóa học, y học, kinh tế, văn học và hòa bình, phản ánh vai trò trung tâm nghiên cứu hàng đầu toàn cầu của trường. Ảnh: Harvard University.
Bên cạnh những học giả giành giải Nobel, các cựu sinh viên Harvard còn là những nhân vật có ảnh hưởng sâu rộng trong lịch sử và chính trị thế giới, tiêu biểu như John Adams, Samuel Adams và John Hancock - những người đóng vai trò quan trọng trong Cách mạng Mỹ và là các nhân vật ký vào Tuyên ngôn Độc lập Mỹ năm 1776. Ảnh: Reuters.
Đại học Harvard còn là cơ sở đào tạo nhiều tổng thống Mỹ nhất, với 8 vị tổng thống từng theo học tại đây, bao gồm: John Adams, John Quincy Adams, Rutherford B. Hayes, Theodore Roosevelt, Franklin D. Roosevelt, John F. Kennedy, George W. Bush và Barack Obama. Trường còn đào tạo nhiều nguyên thủ quốc gia nước ngoài, trong đó có hai cựu tổng thống Colombia Juan Manuel Santos và Alvaro Uribe, cựu tổng thống Chile Sebastian Pinera... Ảnh: Harvard University.
Harvard cũng được xem là “lò đào tạo" tỷ phú hàng đầu với 144 tỷ phú từng theo học. Theo thống kê được công bố năm 2025, mỗi tỷ phú tốt nghiệp Harvard sở hữu trung bình 9,65 tỷ USD, người giàu nhất trong số này là Mark Zuckerberg với khối tài sản 236 tỷ USD. Ngoài CEO Meta, các cựu sinh viên từng theo học Harvard bao gồm Bill Gates, nhà đầu tư Bitcoin Cameron và Tyler Winklevoss, cựu CEO Goldman Sachs Lloyd Blankfein... Ảnh: Reuters.
Ngày nay, Đại học Harvard là một trong những trường đại học danh tiếng nhất thế giới, nằm trong khối 8 trường Ivy League danh giá và top các bảng xếp hạng toàn cầu. Khuôn viên của Harvard trải rộng trên ba khu chính tại Cambridge, Allston và Boston. Khuôn viên chính nằm bên sông Charles, với các tòa nhà gạch đỏ đặc trưng và không gian học thuật mang tính biểu tượng. Trường sở hữu hệ thống thư viện lâu đời nhất nước Mỹ, nhiều phòng thí nghiệm, không gian học thuật hiện đại, cùng 15 bảo tàng thu hút hàng trăm nghìn lượt khách mỗi năm. Ảnh: Reuters.
Về cấu trúc đào tạo, Harvard gồm 14 cơ sở thành viên. Trong đó, Harvard College đào tạo bậc đại học, 12 trường sau đại học và chuyên nghiệp, cùng với Viện Radcliffe về nghiên cứu cao cấp. Các trường thành viên trải rộng trên nhiều lĩnh vực như kinh doanh, luật, y học, giáo dục, thiết kế, chính sách công…, tạo nên một hệ sinh thái đào tạo đa ngành và liên ngành hiếm có. Ảnh: Harvard University.
Với lịch sử gần 4 thế kỷ, mạng lưới cựu sinh viên Harvard trên toàn thế giới lên tới hơn 400.000 người, hơn 35 triệu người học trên nền tảng trực tuyến Harvard Online. Trường hiện có khoảng 24.500 sinh viên theo học ở cả bậc đại học và sau đại học, cùng với hơn 20.000 giảng viên và nhân viên. Theo chuyên trang đại học CollegeVine, năm 2025, tỷ lệ chấp thuận vào hệ đại học của Harvard chỉ khoảng 3,6%. Ảnh: Harvard University.
Điểm đặc biệt trong đào tạo của Harvard là triết lý giáo dục khai phóng, khuyến khích sinh viên phát triển tư duy phản biện, liên ngành và khả năng giải quyết các vấn đề phức tạp của thế giới. Sinh viên không chỉ học trên lớp mà còn được tham gia nghiên cứu cùng giảng viên, tiếp cận các nguồn lực học thuật hàng đầu và các chương trình học linh hoạt. Ảnh: Harvard University.
Bên cạnh chất lượng học thuật, môi trường sống và trải nghiệm sinh viên tại Harvard cũng rất đặc biệt. Sinh viên năm nhất thường sống tại khu Harvard Yard, sau đó từ năm hai sẽ chuyển vào hệ thống “House” - những cộng đồng nội trú mang tính gắn kết cao, giúp hình thành mạng lưới bạn bè và hỗ trợ học tập lâu dài. Trường có khoảng 500 tổ chức sinh viên, bao phủ nhiều lĩnh vực như học thuật, nghệ thuật, thể thao, truyền thông và hoạt động xã hội, tạo điều kiện để sinh viên phát triển kỹ năng và mở rộng mối quan hệ. Ảnh: Harvard University.
