Ngôi trường có nhiều giải Nobel nhất thế giới

Đại học Harvard thường được xem là ngôi trường có nhiều người đoạt giải Nobel nhất thế giới. Họ là những nhà khoa học, học giả từng học tập, giảng dạy hoặc nghiên cứu tại đây trong suốt lịch sử phát triển. Tùy theo phương pháp tính, số chủ nhân giải Nobel có liên quan tới Harvard khoảng 121-165 người, ở hầu hết lĩnh vực quan trọng như vật lý, hóa học, y học, kinh tế, văn học và hòa bình, phản ánh vai trò trung tâm nghiên cứu hàng đầu toàn cầu của trường. Ảnh: Harvard University.