Đại học Harvard lại khổ sở vì ông Trump

Chính quyền của Tổng thống Trump lại tiếp tục gia tăng sức ép đối với Đại học Harvard khi khởi động hai cuộc điều tra mới liên quan cáo buộc bài Do Thái và chính sách tuyển sinh.

Chính quyền ông Trump lại mở điều tra với Harvard. Ảnh: Independent.

Theo thông báo của Bộ Giáo dục Mỹ vào ngày 24/3, hai cuộc điều tra sẽ tập trung vào hai vấn đề nêu trên. Bộ trưởng Giáo dục Linda McMahon thậm chí khẳng định cơ quan này sẽ điều tra kỹ các khiếu nại, theo New York Times.

Phản hồi phát ngôn của bộ, người phát ngôn Đại học Harvard Jason Newton cho biết nhà trường đang xem xét các hành động mới nhất từ phía chính phủ, đồng thời nhấn mạnh đây là những bước đi trả đũa vì Harvard không chấp nhận từ bỏ quyền tự chủ và các quyền hiến định.

Thông tin thêm về công tác tuyển sinh, lãnh đạo Harvard khẳng định trường đang tuân thủ phán quyết năm 2023 của Tòa án Tối cao Mỹ, cụ thể là xóa bỏ việc sử dụng yếu tố chủng tộc trong xét tuyển đại học.

Liên quan vấn đề bài Do Thái, Harvard thừa nhận từng có những thiếu sót trong cách xử lý. Tuy nhiên, trường cho biết đã chủ động triển khai các biện pháp cải thiện từ trước khi ông Trump trở lại Nhà Trắng. Gần đây, một số sinh viên và giảng viên Do Thái nhận định môi trường học tập đã tích cực hơn, đồng thời bày tỏ nghi ngờ về mục tiêu thực sự của chiến dịch chống bài Do Thái từ phía chính quyền.

Áp lực từ chính phủ liên bang đối với Harvard gia tăng rõ rệt trong năm nay, sau khi Tổng thống Trump bất ngờ thay đổi lập trường. Sau thông tin đăng tải trên New York Times ngày 2/2 về việc Nhà Trắng rút yêu cầu phạt 200 triệu USD , ông Trump đã đăng tải nhiều thông điệp trên mạng xã hội, đề cập khả năng mở điều tra hình sự và nâng mức phạt lên 1 tỷ USD .

Chỉ vài ngày sau, Bộ Quốc phòng quyết định cắt giảm một số hợp tác học thuật với Harvard. Đến ngày 13/2, Bộ Tư pháp khởi kiện trường vì không cung cấp dữ liệu tuyển sinh chi tiết theo yêu cầu trong khuôn khổ điều tra về khả năng phân biệt đối xử với thí sinh da trắng. Đáng chú ý, Bộ Giáo dục cũng cho biết cuộc điều tra mới sẽ tiếp tục xem xét nội dung này.

Trước đó, từ đầu năm 2025, chính quyền ông Trump đã bắt đầu điều tra các cáo buộc bài Do Thái tại Harvard, đồng thời đóng băng hàng tỷ USD tài trợ nghiên cứu. Trường đã khởi kiện và giành chiến thắng tại tòa án liên bang, dù phán quyết này hiện vẫn đang trong quá trình kháng cáo.

Về phần mình, Harvard khẳng định cam kết chống bài Do Thái, tuân thủ pháp luật và đảm bảo môi trường an toàn, hòa nhập cho sinh viên, giảng viên và nhân viên. Trường đồng thời cho biết vẫn thực hiện đúng quy định trong tuyển sinh và đã cung cấp thông tin cho các cơ quan liên bang theo nghĩa vụ pháp lý.