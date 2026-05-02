Nhà khoa học top 1% thế giới làm giáo sư thỉnh giảng tại TP.HCM

Đại học Quốc gia TP.HCM bổ nhiệm hai giáo sư thỉnh giảng là các nhà khoa học hàng đầu thế giới trong lĩnh vực kỹ thuật và khoa học máy tính, đến từ Đài Loan (Trung Quốc) và Đức.

Ngày 29/4, Đại học Quốc gia TP.HCM công bố quyết định bổ nhiệm hai giáo sư thỉnh giảng là GS Mobayen Saleh và GS Stefan Fischer - những nhà khoa học có ảnh hưởng quốc tế trong lĩnh vực kỹ thuật và khoa học máy tính, hiện công tác tại Đài Loan (Trung Quốc) và Đức.

Theo Đại học Quốc gia TP.HCM, hai giáo sư sẽ tham gia giảng dạy sau đại học, hướng dẫn nghiên cứu sinh, đồng thực hiện công bố khoa học, tư vấn phát triển chương trình đào tạo và thúc đẩy hợp tác quốc tế tại Đại học Bách khoa và Đại học Công nghệ thông tin.

Cụ thể, GS Mobayen Saleh được bố trí tham gia giảng dạy và nghiên cứu tại Đại học Bách khoa. Hiện, ông công tác tại Đại học Khoa học Kỹ thuật Quốc lập Vân Lâm (Đài Loan), chuyên ngành kỹ thuật điều khiển. Ông thuộc nhóm 1% nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới lĩnh vực kỹ thuật theo hệ thống ESI-ISI và là hội viên cao cấp của Viện Kỹ sư Điện và Điện tử - tổ chức kỹ thuật phi lợi nhuận lớn nhất thế giới.

Đến nay, nhà khoa học này đã có hơn 400 công bố quốc tế, hơn 11.500 lượt trích dẫn và đạt H-index 61 theo Google Scholar. Trong 3 năm gần đây, ông công bố 120 bài báo khoa học, riêng năm 2026 đến nay có 27 bài.

Từ năm 2019 đến 2024, GS Mobayen Saleh liên tục nằm trong danh sách tốp 2% nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới do Đại học Stanford công bố. Từ năm 2018 đến nay, ông còn được Clarivate Analytics xếp vào nhóm Highly Cited Researcher - các nhà nghiên cứu được trích dẫn nhiều nhất toàn cầu trong lĩnh vực kỹ thuật.

Ngoài hoạt động công bố khoa học, GS Mobayen Saleh đã chủ trì hơn 20 đề tài nghiên cứu với tổng kinh phí huy động trên 500.000 USD , sở hữu 4 bằng sáng chế và nhận nhiều giải thưởng nghiên cứu tại Đài Loan như Research Excellence Award 2023 và Plum Blossom Award 2024.

Trong khi đó, GS Stefan Fischer sẽ tham gia giảng dạy và nghiên cứu tại Đại học Công nghệ thông tin. Ông giáo sư khoa học máy tính tại Đại học Lübeck (Đức), đồng thời giữ vai trò Giám đốc Viện Telematics - trung tâm nghiên cứu về mạng máy tính và hệ thống phân tán.

Đại học Quốc gia TP.HCM thông tin ông là tác giả và đồng tác giả của 35 đầu sách, chương sách quốc tế cùng 228 công bố khoa học, đồng thời tham gia hàng trăm hội nghị chuyên ngành thuộc IEEE và ACM.

Giai đoạn 2016-2024, GS Stefan Fischer từng giữ chức Phó hiệu trưởng phụ trách chuyển giao tri thức và công nghệ tại Đại học Lübeck, tham gia thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và kết nối giữa nhà trường với doanh nghiệp, chính quyền và các viện nghiên cứu.

Lĩnh vực nghiên cứu của ông tập trung vào mạng phân tán, Internet vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo phân tán, thành phố thông minh và các ứng dụng công nghệ trong y sinh, y tế thông minh. Ông cũng là chuyên gia trong mạng lưới kiểm định chất lượng giáo dục châu Âu, đặc biệt là chương trình ASIIN.

Chương trình Giáo sư thỉnh giảng của Đại học Quốc gia TP.HCM được triển khai từ đầu năm 2025, đặt mục tiêu mời và bổ nhiệm 100 giáo sư thỉnh giảng trong giai đoạn 2025-2030. Đến nay, đơn vị đã thu hút 62 nhà khoa học và chuyên gia quốc tế từ nhiều trường đại học, viện nghiên cứu và tập đoàn công nghệ trên thế giới nhằm tăng cường kết nối học thuật, đào tạo và nghiên cứu khoa học.