Các đại biểu Quốc hội khóa XVI đến từ ngành giáo dục

Trong danh sách 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI vừa được công bố, có 31 đại biểu là các thầy cô, các giáo sư, tiến sĩ đến từ ngành giáo dục, từ trường mầm non đến đại học.

PGS.TS Hoàng Minh Sơn, Quyền Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Hội đồng bầu cử quốc gia đã công bố danh sách chi tiết 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 trên tổng số 863 người ứng cử. Trong số này, có 31 đại biểu đến từ ngành giáo dục.

Cụ thể:

1. PGS.TS Hoàng Minh Sơn, Quyền Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

2. PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng, Giám đốc ĐH Bách khoa Hà Nội

3. GS.TS Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam

4. PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Phó Trưởng bộ môn Tim mạch, Trường ĐH Y Hà Nội, Giám đốc bệnh viện ĐH Y Hà Nội

5. Nguyễn Thị Thu Dung, Hiệu trưởng Trường CĐ Y tế Thái Bình

6. PGS.TS Trần Hoàng Ngân, Trường ĐH Sài Gòn

7. GS. TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM

8. PGS.TS Bùi Xuân Hải, Hiệu trưởng Trường ĐH Hải Phòng

9. TS. Trần Mạnh Huy, Trường ĐH Kiến Trúc Đà Nẵng

10. TS. Phạm Kiều Anh Thơ, Trường ĐH Y dược Cần Thơ

11. GS.TS Nguyễn Thanh Phương, ĐH Cần Thơ

12. PGS.TS Võ Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế

13. ThS. Châu Quỳnh Dao, Hiệu trưởng Trường THPT Ngô Sĩ Liên, tỉnh An Giang

14. TS. Phạm Huỳnh Thanh Vân, Trường ĐH An Giang (ĐH Quốc gia TPHCM)

15. TS. Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk

16. Bà Lỳ Mì Lé, Trường mầm non Huổi Lếch, xã Mường Toong, Điện Biên

17. TS. Đặng Anh Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai

18. PGS. TS Nguyễn Trung Kiên, Phó Giám đốc Học viện An ninh nhân dân

19. Bà Nguyễn Thị Thùy Trang, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Quang Trung, Hưng Yên.

20. PGS.TS Nguyễn Văn Ngọc, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt, Lâm Đồng

Sinh viên đi bầu cử Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Dương Triều.

21 . Bà Sí Thị Mai Anh, Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT Sa Pa, Lào Cai.

22. Bà Lo Thị Bảo Vy, Trường Tiểu học Quỳnh Lập A, Nghệ An

23. PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

24. ThS. Nguyễn Thị Bích Đào, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Ninh Bình

25. PGS.TS Hoàng Văn Nghĩa, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

26. Bà Nàng Xô Vi, Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT Kon Tum, Quảng Ngãi

27. TS. Chu Lương Trí, Trường ĐH Hạ Long, Quảng Ninh

28. Bà Lò Thị Huyền, Trường Mầm non Mộc Ly, Sơn La

29. TS. Chu Mạnh Hùng, Trường ĐH Luật Hà Nội

30. PGS.TS Phạm Thế Anh, Trường ĐH Hồng Đức, Thanh Hóa

31. PGS.TS Nguyễn Đào Tùng, Giám đốc Học viện Tài chính

Cô Lỳ Mì Lé, giáo viên Trường mầm non Huổi Lếch, xã Mường Toong, tỉnh Điện Biên là một trong những đại biểu trẻ nhất khóa này. Cô thuộc thế hệ gen Z, sinh năm 2001.

Cô giáo 25 tuổi mong muốn đưa tiếng nói của giáo viên vùng cao đến với Quốc hội và Chính phủ. Đó là những điều chỉnh, bổ sung chính sách đặc thù cho giáo viên vùng sâu, vùng xa; chính sách phụ cấp thu hút và hỗ trợ nhà công vụ để giáo viên yên tâm công tác.

Tại cuộc họp báo công bố kết quả bầu cử và danh sách người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 16, ông Nguyễn Hữu Đông - Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia - cho biết, theo báo cáo sơ bộ của 34 tỉnh, thành phố, có khoảng 76,19 triệu cử tri đi bầu cử, đạt tỷ lệ 99,7%. Nhìn chung, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu trên phạm vi cả nước đạt tỷ lệ cao nhất từ trước đến nay.

Trong đó, TP.HCM và Hà Nội là hai địa phương có số cử tri cao nhất cả nước, biến động nhiều, cơ cấu dân cư phức tạp nhưng đều đã hoàn thành sớm với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt trên 99%.