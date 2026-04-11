Học phí mới nhất hơn 50 trường đại học trên cả nước

Nhiều trường đại học đã công bố mức học phí dự kiến năm 2026-2027, trong đó, có trường thu tới hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Nhiều trường đã công bố học phí năm học 2026-2027 và dự kiến các năm học tiếp theo đối với sinh viên nhập học năm nay. Mức học phí các trường đưa ra rất đa dạng. Các chương trình chuyển tiếp hoặc liên kết quốc tế thường có mức học phí cao hơn chương trình chuẩn, lên đến hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Bên cạnh đó, các ngành khối Sức khỏe thường cao hơn nhiều so với các ngành khác. Ví dụ, tại Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, học phí năm nay dao động 47-81 triệu đồng.

Ngành lấy mức học phí cao nhất là Y khoa và Răng - Hàm - Mặt, theo sau đó là Dược học và Y học cổ truyền với mức 68 triệu đồng/năm học. Các ngành còn lại có mức thu 47 triệu đồng/năm học.

So với năm ngoái, học phí các trường có xu hướng tăng. Ví dụ, năm 2025, học phí của Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) là 31,5 triệu đồng (chương trình tiếng Việt) và 65 triệu đồng (chương trình tiếng Anh), trong khi mức thu của khóa 2026 lần lượt là 35,8 triệu đồng (chương trình tiếng Việt) và 73,5 triệu đồng (chương trình tiếng Anh).

Học phí năm 2026-2027 của các trường đại học cụ thể như sau (áp dụng với khóa tuyển sinh năm 2026):

STT Trường Học phí (đồng/năm) 1 Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) - Chương trình chuẩn, tài năng, kỹ sư chất lượng cao: 31,5 triệu

- Chương trình dạy và học bằng tiếng Anh, tiên tiến: 88 triệu

- Chương trình liên kết cử nhân kỹ thuật quốc tế: 268 triệu

- Chương trình định hướng Nhật Bản: 63 triệu

- Chương trình chuyển tiếp quốc tế: 63-88 triệu 2 Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) 32,6-70 triệu 3 Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội - Sinh viên Việt Nam: 59-130 triệu

- Sinh viên quốc tế: 78-145 triệu 4 Đại học Mở TP.HCM 26,5-50 triệu 5 Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 21,5-25 triệu 6 Đại học Tôn Đức Thắng 31,26-88 triệu 7 Đại học Đại Nam 35,7-118,5 triệu 8 Đại học Y Dược TP.HCM 30-90 triệu 9 Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 47-81 triệu 10 Đại học Dược Hà Nội - Hệ đại trà: 28-58 triệu

- Chương trình liên kết: 150 triệu 11 Đại học Xây dựng Hà Nội 20,9-37 triệu 12 Học viện Báo chí và Tuyên truyền 18,1-38,2 triệu 13 Đại học Y tế công cộng 21-38,57 triệu 14 Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương 29,26-47,89 triệu 15 Đại học CMC 37,4-44,2 triệu 16 Đại học Tân Tạo 25-150 triệu 17 Đại học Ngoại thương - Chương trình tiêu chuẩn: 38-32 triệu

- Chương trình tích hợp: 34-39 triệu

- Chương trình chất lượng cao: 50-54 triệu

- Chương trình định hướng nghề nghiệp và phát triển quốc tế: 50-70 triệu

- Chương trình tiên tiến: 77-88 triệu 18 Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) 19,1-40 triệu 19 Đại học Việt Nhật (Đại học Quốc gia Hà Nội) 35-58 triệu 20 Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội) 34,2-38,2 triệu 21 Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) 31-67 triệu 22 Đại học Công nghiệp Hà Nội - Chương trình chuẩn: 25-31 triệu

- Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh: 36-44 triệu 23 Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) 38-44 triệu 24 Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) - Chương trình chính quy: 48 triệu

- Chương trình liên kết quốc tế: 93,3-111,2 triệu 25 Đại học Mở Hà Nội 23,7-25,3 triệu 26 Đại học FPT - Hà Nội, TP.HCM: 46,44-94,8 triệu

- Đà Nẵng, Cần Thơ: 32,52-66,36 triệu

- Quy Nhơn: 23,22-47,4 triệu 27 Đại học Quy Nhơn - Cử nhân đại trà: 20,75-24,25 triệu

- Kỹ sư đại trà: 32 triệu 28 Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM 42 triệu 29 Đại học Sài Gòn 21-53 triệu 30 Đại học Công nghệ Giao thông vận tải 20-25 triệu 31 Đại học Kinh tế Quốc dân - Chương trình chuẩn: 20-28 triệu

- Chương trình tiên tiến, chất lượng cao, định hướng ứng dụng POHE: 45-70 triệu 32 Đại học Phan Châu Trinh 24-93,5 triệu 33 Đại học Công đoàn - Chương trình đại trà: 20,85-25,85 triệu

- Chương trình chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế: 32 triệu 34 Đại học Luật (Đại học Huế) 18 triệu 35 Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) 27,7-38 triệu 36 Đại học Việt - Đức 87,4-93,2 triệu 37 Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) 24,8-26,7 triệu 38 Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM 80-88 triệu 39 Đại học Nông Lâm (Đại học Thái Nguyên) 18-28,9 triệu 40 Đại học Thăng Long 35,1-54 triệu 41 Đại học An Giang (Đại học Quốc gia TP.HCM) 24,78-30,85 triệu 42 Đại học Hòa Bình 37-85 triệu 43 Đại học Trưng Vương 26,6-35,3 44 Học viện Phụ nữ Việt Nam 20,7-22,6 triệu 45 Học viện Ngân hàng 27,8-50 triệu 46 Học viện Quản lý giáo dục 17,9-20,9 triệu 47 Đại học Thương mại 25,75-65 triệu 48 Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế) 17,9-26 triệu 49 Đại học Phenikaa 28-128 triệu 50 Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (Đại học Đà Nẵng) 17,9-20,9 triệu 51 Đại học Thủ đô Hà Nội 19-22,2 triệu 52 Đại học Văn hóa TP.HCM 19,9 triệu 53 Học viện Chính sách và Phát triển 28-25 triệu 54 Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) - Chương trình dạy học bằng tiếng Việt: 35,5 triệu - Chương trình Co-op tiếng Anh bán phần: 55 triệu - Chương trình dạy học bằng tiếng Anh: 73,5 triệu

Lưu ý, mức học phí các trường đưa ra thường chưa bao gồm các tín chỉ Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Giáo dục thể chất hoặc Tiếng Anh.

Hiện tại, mức học phí đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên được áp dụng theo khung trần cho từng nhóm ngành. Trong đó, trần học phí năm học 2026-2027 ở các đại học công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên là 17,1-35 triệu đồng một năm (tính 10 tháng).

Ở các trường đã tự đảm bảo chi thường xuyên, học phí có thể gấp 2,5 lần mức trên. Riêng với chương trình đã được kiểm định, các trường tự xác định học phí. Thí sinh cần đọc kỹ đề án tuyển sinh và chính sách học phí của từng trường trước khi đăng ký.

Ngoài ra, thí sinh cần lưu ý học phí không cố định trong suốt khóa học; nhiều trường công bố lộ trình tăng theo từng năm, với mức báo trước 10-15% mỗi năm, thực hiện theo Nghị định số 81/2021 và 93/2023 của Chính phủ.