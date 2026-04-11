Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giáo dục

Học phí mới nhất hơn 50 trường đại học trên cả nước

  • Thứ bảy, 11/4/2026 11:24 (GMT+7)
Nhiều trường đại học đã công bố mức học phí dự kiến năm 2026-2027, trong đó, có trường thu tới hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Phương Lâm.

Nhiều trường đã công bố học phí năm học 2026-2027 và dự kiến các năm học tiếp theo đối với sinh viên nhập học năm nay. Mức học phí các trường đưa ra rất đa dạng. Các chương trình chuyển tiếp hoặc liên kết quốc tế thường có mức học phí cao hơn chương trình chuẩn, lên đến hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Bên cạnh đó, các ngành khối Sức khỏe thường cao hơn nhiều so với các ngành khác. Ví dụ, tại Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, học phí năm nay dao động 47-81 triệu đồng.

Ngành lấy mức học phí cao nhất là Y khoa và Răng - Hàm - Mặt, theo sau đó là Dược học và Y học cổ truyền với mức 68 triệu đồng/năm học. Các ngành còn lại có mức thu 47 triệu đồng/năm học.

So với năm ngoái, học phí các trường có xu hướng tăng. Ví dụ, năm 2025, học phí của Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) là 31,5 triệu đồng (chương trình tiếng Việt) và 65 triệu đồng (chương trình tiếng Anh), trong khi mức thu của khóa 2026 lần lượt là 35,8 triệu đồng (chương trình tiếng Việt) và 73,5 triệu đồng (chương trình tiếng Anh).

Học phí năm 2026-2027 của các trường đại học cụ thể như sau (áp dụng với khóa tuyển sinh năm 2026):

STT Trường Học phí (đồng/năm)
1 Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) - Chương trình chuẩn, tài năng, kỹ sư chất lượng cao: 31,5 triệu
- Chương trình dạy và học bằng tiếng Anh, tiên tiến: 88 triệu
  • - Chương trình liên kết cử nhân kỹ thuật quốc tế: 268 triệu
  • - Chương trình định hướng Nhật Bản: 63 triệu
  • - Chương trình chuyển tiếp quốc tế: 63-88 triệu
2 Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) 32,6-70 triệu
3 Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội - Sinh viên Việt Nam: 59-130 triệu
- Sinh viên quốc tế: 78-145 triệu
4 Đại học Mở TP.HCM 26,5-50 triệu
5 Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 21,5-25 triệu
6 Đại học Tôn Đức Thắng 31,26-88 triệu
7 Đại học Đại Nam 35,7-118,5 triệu
8 Đại học Y Dược TP.HCM 30-90 triệu
9Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch47-81 triệu
10Đại học Dược Hà Nội- Hệ đại trà: 28-58 triệu
- Chương trình liên kết: 150 triệu
11Đại học Xây dựng Hà Nội20,9-37 triệu
12Học viện Báo chí và Tuyên truyền18,1-38,2 triệu
13Đại học Y tế công cộng21-38,57 triệu
14Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương29,26-47,89 triệu
15Đại học CMC37,4-44,2 triệu
16Đại học Tân Tạo25-150 triệu
17Đại học Ngoại thương- Chương trình tiêu chuẩn: 38-32 triệu
- Chương trình tích hợp: 34-39 triệu
  • - Chương trình chất lượng cao: 50-54 triệu
  • - Chương trình định hướng nghề nghiệp và phát triển quốc tế: 50-70 triệu
  • - Chương trình tiên tiến: 77-88 triệu
18Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội)19,1-40 triệu
19Đại học Việt Nhật (Đại học Quốc gia Hà Nội)35-58 triệu
20Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội)34,2-38,2 triệu
21Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội)31-67 triệu
22Đại học Công nghiệp Hà Nội- Chương trình chuẩn: 25-31 triệu
- Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh: 36-44 triệu
23Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội)38-44 triệu
24Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội)- Chương trình chính quy: 48 triệu
- Chương trình liên kết quốc tế: 93,3-111,2 triệu
25Đại học Mở Hà Nội23,7-25,3 triệu
26Đại học FPT- Hà Nội, TP.HCM: 46,44-94,8 triệu
- Đà Nẵng, Cần Thơ: 32,52-66,36 triệu
  • - Quy Nhơn: 23,22-47,4 triệu
27Đại học Quy Nhơn- Cử nhân đại trà: 20,75-24,25 triệu
- Kỹ sư đại trà: 32 triệu
28Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM42 triệu
29Đại học Sài Gòn21-53 triệu
30Đại học Công nghệ Giao thông vận tải20-25 triệu
31 Đại học Kinh tế Quốc dân - Chương trình chuẩn: 20-28 triệu
- Chương trình tiên tiến, chất lượng cao, định hướng ứng dụng POHE: 45-70 triệu
32Đại học Phan Châu Trinh24-93,5 triệu
33Đại học Công đoàn- Chương trình đại trà: 20,85-25,85 triệu
- Chương trình chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế: 32 triệu
34Đại học Luật (Đại học Huế)18 triệu
35Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng)27,7-38 triệu
36Đại học Việt - Đức87,4-93,2 triệu
37Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng)24,8-26,7 triệu
38Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM80-88 triệu
39Đại học Nông Lâm (Đại học Thái Nguyên)18-28,9 triệu
40Đại học Thăng Long 35,1-54 triệu
41Đại học An Giang (Đại học Quốc gia TP.HCM)24,78-30,85 triệu
42Đại học Hòa Bình37-85 triệu
43Đại học Trưng Vương26,6-35,3
44Học viện Phụ nữ Việt Nam20,7-22,6 triệu
45Học viện Ngân hàng27,8-50 triệu
46Học viện Quản lý giáo dục17,9-20,9 triệu
47Đại học Thương mại25,75-65 triệu
48Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế)17,9-26 triệu
49Đại học Phenikaa28-128 triệu
50Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (Đại học Đà Nẵng)17,9-20,9 triệu
51Đại học Thủ đô Hà Nội19-22,2 triệu
52Đại học Văn hóa TP.HCM19,9 triệu
53Học viện Chính sách và Phát triển28-25 triệu
54Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM)

- Chương trình dạy học bằng tiếng Việt: 35,5 triệu

- Chương trình Co-op tiếng Anh bán phần: 55 triệu

  • - Chương trình dạy học bằng tiếng Anh: 73,5 triệu

Lưu ý, mức học phí các trường đưa ra thường chưa bao gồm các tín chỉ Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Giáo dục thể chất hoặc Tiếng Anh.

Hiện tại, mức học phí đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên được áp dụng theo khung trần cho từng nhóm ngành. Trong đó, trần học phí năm học 2026-2027 ở các đại học công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên là 17,1-35 triệu đồng một năm (tính 10 tháng).

Ở các trường đã tự đảm bảo chi thường xuyên, học phí có thể gấp 2,5 lần mức trên. Riêng với chương trình đã được kiểm định, các trường tự xác định học phí. Thí sinh cần đọc kỹ đề án tuyển sinh và chính sách học phí của từng trường trước khi đăng ký.

Ngoài ra, thí sinh cần lưu ý học phí không cố định trong suốt khóa học; nhiều trường công bố lộ trình tăng theo từng năm, với mức báo trước 10-15% mỗi năm, thực hiện theo Nghị định số 81/2021 và 93/2023 của Chính phủ.

Ngọc Bích

học phí Đại học đại học học phí tăng 2026-2027 tuyển sinh

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý