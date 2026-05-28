Công an tịch thu 'siêu xe' chạy 100 km/h do học sinh tự độ chế

Công an xã Hương Phố (Hà Tĩnh) cho biết đã phát hiện một học sinh tự ý cải tạo, độ chế xe điện để tăng tốc độ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và dễ dẫn đến tai nạn.

Công an xã đã tiến hành triệu tập, lập biên bản xử lý theo quy định.

Theo Công an xã Hương Phố, ngày 23/5, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, công an xã phát hiện em P.Đ.N. (sinh năm 2011), học sinh lớp 9, trú tại xã Hương Phố, thường xuyên đặt mua nhiều linh kiện như bình ắc quy, dây làm mát cùng một số thiết bị khác để phục vụ việc độ chế phương tiện nhằm tăng công suất và tốc độ vận hành.

Tiến hành kiểm tra tại nhà em P.Đ.N., lực lượng công an phát hiện một phương tiện đã bị thay đổi hoàn toàn kết cấu, kiểu dáng và đặc tính kỹ thuật nguyên bản. Nhiều bộ phận như bánh xe, khung xe, bình ắc quy, bảng điều khiển, hệ thống dây dẫn… đã được tháo lắp, cải tạo trái phép.

Em N. trình bày sau khi xem các video hướng dẫn chế xe trên mạng xã hội, em đã tự đặt mua linh kiện qua mạng để lắp ráp, chế tạo phương tiện nói trên.

Chiếc xe sau khi hoàn thiện có thể đạt tốc độ khoảng 100 km/h. Đáng chú ý, để điều khiển phương tiện này, người lái phải nằm rạp xuống xe, duỗi chân ra phía sau trong quá trình di chuyển nhằm giảm sức cản không khí và tối ưu tốc độ.

Công an xã Hương Phố đã nhanh chóng lập biên bản, tịch thu phương tiện, mời phụ huynh cùng học sinh đến làm việc và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Công an xã Vị Thanh 1 (TP Cần Thơ) cũng phát hiện một số trường hợp xe đạp điện, xe máy điện bị độ, chế trái quy định như thay đổi bộ điều khiển, can thiệp động cơ, nâng cấp ắc quy hoặc các bộ phận kỹ thuật khác để tăng công suất và tốc độ vận hành của phương tiện. Đáng chú ý, phần lớn các trường hợp vi phạm đều là học sinh, người chưa thành niên.

Cơ quan chức năng khuyến cáo các phụ huynh cần thường xuyên quan tâm, kiểm tra phương tiện mà con em mình sử dụng; tuyệt đối không tiếp tay hoặc cho phép việc độ, chế xe nhằm tăng tốc độ.

Các nhà trường cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho học sinh. Mỗi học sinh cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không vì tâm lý hiếu kỳ, đua đòi hoặc thể hiện bản thân mà thực hiện các hành vi can thiệp trái phép vào kết cấu kỹ thuật của phương tiện, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.