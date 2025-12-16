Hiệu trưởng bị bắt, sinh viên trường vẫn chưa nhận hết tiền A80

Sinh viên trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội vẫn chưa nhận được khoản 580.000 đồng mà nhà trường hứa chi trả đợt 2, trong khi ông Phạm Văn Long (Hiệu trưởng) đã bị khởi tố, tạm giam.

984 sinh viên trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội tham gia A80. Ảnh: FBNT.

Tối 15/12, T.T.T.P. (sinh viên năm 4, trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội) bất ngờ trước thông tin Hiệu trưởng Phạm Văn Long cùng hai cấp dưới là Nguyễn Tuấn Ngọc (Trưởng phòng Công tác học sinh sinh viên) và Nguyễn Văn Sáng (chuyên viên Phòng Công tác học sinh sinh viên) bị khởi tố, tạm giam về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

T.P. thất vọng vì sự việc xảy ra trong môi trường giáo dục, lãnh đạo nhà trường đã có hành động "ăn chặn" tiền của hỗ trợ sinh viên, vi phạm quy định pháp luật.

Trước đó, tại buổi đối thoại sinh viên diễn ra vào ngày 1/12, ông Long khẳng định sự việc chỉ là "sơ suất", sinh viên hiểu lầm, không có chuyện ký khống. Vị này giải thích sẽ chi trả số tiền hỗ trợ làm hai đợt, với đợt 1 là 940.000 đồng/người và đợt 2 là 580.000 đồng/người. Ngoài ra, nhà trường cũng khẳng định "qua rà soát, trường chưa phát hiện vi phạm trong thực hiện chế độ". Do đó, T.P. chọn tin tưởng vào nhà trường.

Trong thông cáo báo chí gửi tới Tri Thức - Znews, nhà trường cho biết sẽ chi trả đợt 2 vào ngày 5/12. Tuy nhiên, từ đó đến nay, dù hiệu trưởng đã bị khởi tố, T.P. và gần 1.000 sinh viên khác vẫn chưa nhận được số tiền này.

N.P.U. (sinh viên Cao đẳng Du lịch Hà Nội) cho biết từ đầu tháng 12, sinh viên tham gia A80 đã nhiều lần hỏi giáo viên chủ nhiệm về thông tin chi trả, xong đều nhận phản hồi "chưa biết".

Các sinh viên cho biết từ tối qua, khi chia sẻ thắc mắc trên diễn đàn sinh viên của trường, hầu hết bài viết, bình luận đã bị xóa. Các em bày tỏ sự hoang mang, mong muốn sớm được nhận đủ số tiền hỗ trợ, đồng thời ổn định việc học.

Sinh viên Cao đẳng Du lịch Hà Nội tại buổi đối thoại với hiệu trưởng sáng 1/12. Ảnh: Ngọc Bích.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, kết quả điều tra bước đầu xác định trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội có dấu hiệu vi phạm, thiếu minh bạch trong việc chi trả tiền cho sinh viên tham gia phục vụ Lễ kỷ niệm A80.

Cụ thể, tháng 11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt chi trả hơn 1,9 tỷ đồng đồng cho 984 sinh viên của Cao đẳng Du lịch Hà Nội, tương ứng mỗi sinh viên nhận 1.960.000 đồng.

Tuy nhiên, trên thực tế, nhà trường mới chi trả cho mỗi sinh viên tham gia 940.000 đồng, cùng với trả tiền ăn uống khi tập luyện (440.000 đồng/người). Số tiền còn lại là hơn 202 triệu đồng, ông Long chỉ đạo giữ lại để chi cho cán bộ nhà trường sau.

Sự việc được phát giác cuối tháng 11, khi nhiều sinh viên Cao đẳng Du lịch Hà Nội bức xúc vì số tiền hỗ trợ có sự chênh lệch giữa các trường cùng tham gia tập luyện A80.

Ghi nhận của Tri Thức - Znews vào cuối tháng 8/2025, hàng nghìn sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng tại Hà Nội tham gia tập luyện chuẩn bị cho khối xếp hình tại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Các sinh viên thường dậy sớm để có mặt ở trường lúc 5h30, sau đó di chuyển tới sân vận động Mỹ Đình để tập luyện. Thời gian tập kéo dài nhiều ngày, dưới thời tiết khắc nghiệt, có hôm mưa to, có hôm nắng gắt.

Theo cơ quan chức năng, hành vi của Hiệu trưởng Long cùng hai cấp dưới đã gây thiệt hại cho sinh viên, tạo bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cơ sở giáo dục và làm sai lệch chủ trương chi trả kinh phí bồi dưỡng cho người tham gia sự kiện A80. Hiện, Công an thành phố Hà Nội đang củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.