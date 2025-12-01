Vụ sinh viên bức xúc tiền hỗ trợ A80: Hiệu trưởng nói gì?

Hiệu trưởng Cao đẳng Du lịch Hà Nội thừa nhận việc triển khai phát tiền đã xảy ra sơ suất do cán bộ phát tiền không nắm rõ ý đồ và không giải thích rõ ràng về thủ tục ký nhận, nhà trường xin rút kinh nghiệm.

Hiệu trưởng Phạm Văn Long tại buổi đối thoại với sinh viên. Ảnh: Ngọc Bích.

Những ngày gần đây, nhiều sinh viên Cao đẳng Du lịch Hà Nội bức xúc vì chỉ được hỗ trợ 940.000 đồng khi tập luyện cho đại lễ A80, trong khi sinh viên trường khác nhận 1,6-2,2 triệu đồng.

Trong những bài đăng trên mạng xã hội, sinh viên cho biết ban đầu, trường hỏi số tài khoản của sinh viên nhưng sau đó, các em nhận tiền mặt và ký giấy nhận không ghi rõ số tiền. Khi sinh viên hỏi, nhà trường giải thích phần chênh lệch là do "chi cho đồ ăn và thuê xe".

Sự việc thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác. Nhiều ý kiến cho rằng có khuất tất trong việc chi trả khoản hỗ trợ cho sinh viên tham gia sự kiện A80.

Sáng 1/12, hơn 400 sinh viên Cao đẳng Du lịch Hà Nội có mặt ở hội trường H3 nhằm đối thoại trực tiếp với Hiệu trưởng Phạm Văn Long.

Một nữ sinh đặt câu hỏi về việc công văn chi trả tiền cho mỗi buổi tập luyện A80 là 80.000 đồng, tuy nhiên các em chỉ nhận 60.000 đồng.

Ông Long cho biết ban đầu, nhà trường đề nghị mỗi một buổi tập luyện bình thường sẽ được trả 80.000 đồng . Nhà trường đã lập dự toán ban đầu với mức này. Tuy nhiên, khi Bộ Tài chính phê duyệt dự toán, mức chi được duyệt là 60.000 đồng cho mỗi buổi tập luyện thông thường.

"Mức 60.000 đồng này là định mức do Bộ Tài chính phê duyệt cho tất cả trường có sinh viên tham dự . Nhà trường khẳng định không tự cắt giảm", vị hiệu trưởng nói.

Tổng cộng, sinh viên nhận 1.020.000 đồng cho 17 buổi tập luyện thường. Ngoài ra, với mỗi buổi sơ duyệt và tổng duyệt, các em nhận 180.000 đồng/buổi, tổng cộng 540.000 đồng cho ba buổi. Mỗi buổi chính thức được chia trả 200.000 đồng, tổng cộng 400.000 đồng cho 2 buổi.

Tổng cộng số tiền bồi dưỡng các em nhận được là 1.960.000 đồng, khi trừ 440.000 đồng tiền ăn cho 11 ngày, sinh viên sẽ nhận về 1.520.000 đồng.

Ông Long thừa nhận trường thông tin đến với sinh viên chưa kịp thời, việc các em thắc mắc là chính đáng.

Sinh viên Cao đẳng Du lịch Hà Nội đặt câu hỏi tại buổi đối thoại. Ảnh: Ngọc Bích.

Trước thắc mắc tại sao sinh viên tình nguyện được nhận số tiền cao hơn, vị hiệu trưởng cho biết sinh viên tình nguyện thuộc nhóm khác và có mức chi khác.

Tiếp tục, một sinh viên đặt câu hỏi về các con số được lan truyền trên mạng, cho thấy sự chênh lệch đáng kể giữa các trường tham gia cùng sự kiện. Ông Long từ chối bình luận về mức chi trả của trường khác vì chỉ biết định mức được cấp của trường.

Lý giải về việc sinh viên chỉ nhận 940.000 đồng, ông Long cho biết do quy mô lớn và yêu cầu về chứng từ, quá trình chi trả đã được thực hiện hai lần.

Số tiền 940.000 đồng mới là chi trả lần một, số còn lại sẽ được trả kèm giấy chứng nhận tham gia sự kiện tại buổi tuyên dương sinh viên có thành tích tốt, dự kiến diễn ra vào tháng 12.

Về việc nhà trường chi trả tiền mặt và sinh viên ký giấy không ghi rõ số tiền, ông Long nói số lượng sinh viên tham gia là gần 1.000 em. Mục đích ban đầu của việc chi trả tiền mặt là để xác thực. Nhà trường muốn đảm bảo rằng khi sinh viên lĩnh tiền, các em trực tiếp viết số tiền đó vào và ký giấy.

Tuy nhiên, việc triển khai phát tiền đã xảy ra sơ suất do cán bộ phát tiền không nắm rõ ý đồ này và không giải thích rõ ràng về thủ tục ký nhận, dẫn đến việc sinh viên hiểu lầm là ký "khống" .

Hiệu trưởng khẳng định chuyện sinh viên bị yêu cầu ký khống chắc chắn không có , bởi ngay từ đầu, bộ chứng từ nằm ở kho bạc đã có số tiền rõ ràng.

Ông Long xin rút kinh nghiệm và cam kết nhà trường sẽ công khai các văn bản liên quan đến quyết định chi và chế độ của sinh viên. Đây là bài học cho nhà trường trong công tác chi chế độ chính sách sau này, áp dụng cho mọi đối tượng, không chỉ riêng sinh viên.