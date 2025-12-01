Thêm trường bị phản ánh chưa trả tiền A80, hiệu trưởng lên tiếng

Sinh viên Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương thắc mắc chưa nhận được tiền hỗ trợ tham gia sự kiện A80 trong khi nhiều trường khác đã chi trả.

Sinh viên thuộc khối xếp hình, xếp chữ nghệ thuật tập luyện cho sự kiện A80, tháng 8/2025. Ảnh: Trần Hiền.

Sau vụ việc xảy ra tại trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, mới đây, một sinh viên Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương tiếp tục chia sẻ trường hợp tại trường mình.

Sinh viên này cho biết em tham gia tập luyện phục vụ đại lễ A80. Hiện tại, nhiều trường đã chi trả tiền hỗ trợ cho sinh viên tham gia.

Tuy nhiên, tính đến ngày 30/11, toàn bộ sinh viên của Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương tham gia sự kiện vẫn chưa nhận tiền hỗ trợ. Các em mới chỉ nhận giấy khen tham gia nên rất băn khoăn về số tiền này.

Trước vấn đề trên, PGS.TS Lê Vinh Hưng, Hiệu trưởng Đại học Sư phạm nghệ thuật Trung ương, khẳng định không có chuyện nhà trường không chi trả tiền hỗ trợ cho sinh viên.

Ông cho biết trường sẽ thực hiện đầy đủ việc chi trả theo đúng quy định và các hướng dẫn của cơ quan quản lý. Tuy nhiên, việc chi trả hỗ trợ phải tuân thủ quy trình của Kho bạc Nhà nước. Tiến độ thực hiện phụ thuộc vào khối lượng hồ sơ cần hoàn thiện và yêu cầu pháp lý trong thanh quyết toán.

Quy trình thanh toán gồm:

Thu thập đầy đủ hồ sơ của từng sinh viên; kiểm tra, đối chiếu thông tin (danh sách, mã sinh viên, số tài khoản, điều kiện hưởng);

Rà soát thông qua nhiều cấp để đảm bảo tính hợp lệ và chính xác;

Trình Kho bạc Nhà nước thẩm định và chấp nhận thanh toán.

Đại học Sư phạm nghệ thuật Trung ương có hơn 2.000 sinh viên tham gia khối xếp hình, xếp chữ nghệ thuật - đông nhất trong số các đơn vị tham gia khối này. Vì vậy, khối lượng công việc rất lớn và cần được kiểm soát chặt chẽ.

Hiện tại, bộ phận tài chính và các đơn vị liên quan của trường đang tích cực triển khai nhằm chi trả đúng đối tượng, đúng số tiền ban tổ chức hỗ trợ cho mỗi sinh viên; đảm bảo quyền lợi của các em. Vị hiệu trưởng cam kết ngay sau khi nhận được kinh phí từ cấp trên, trường sẽ chuyển chế độ hỗ trợ vào tài khoản của sinh viên.

Trước đó, nhiều sinh viên Cao đẳng Du lịch Hà Nội bức xúc vì chỉ được hỗ trợ 940.000 đồng khi tập luyện cho đại lễ A80, trong khi sinh viên trường khác nhận 1,6-2,2 triệu đồng. Ngoài ra, các em nhận tiền mặt và ký giấy nhận không ghi rõ số tiền. Điều này khiến sinh viên bức xúc, đặt ra nghi vấn có khuất tất.

Sáng 1/12, tại buổi đối thoại, Hiệu trưởng Phạm Văn Long cho hay việc triển khai phát tiền đã xảy ra sơ suất do cán bộ không giải thích rõ ràng về thủ tục ký nhận, dẫn đến việc sinh viên hiểu lầm là ký "khống" .

Số tiền 940.000 đồng mới là chi trả lần một, 580.000 đồng còn lại sẽ được trả kèm giấy chứng nhận tham gia sự kiện tại buổi tuyên dương sinh viên có thành tích tốt, dự kiến diễn ra vào tháng 12.

Sinh viên thắc mắc về số tiền thấp hơn một số trường khác, ông Long từ chối bình luận, nói rằng chỉ cố gắng minh bạch con số trường mình được cấp.