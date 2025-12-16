Hiệu trưởng CĐ Du lịch Hà Nội từng nói gì khi bị tố 'ăn chặn' tiền A80

Hiệu trưởng Cao đẳng Du lịch Hà Nội bị bắt với cáo buộc có sai phạm liên quan chi trả tiền cho sinh viên dịp A80. Trước đó, người này nói rằng sự việc chỉ là "sơ suất, hiểu nhầm của sinh viên".

Ông Phạm Văn Long tại buổi đối thoại với sinh viên ngày 1/12. Ảnh: Ngọc Bích.

Ngày 15/12, Công an thành phố Hà Nội cho biết Cơ quan An ninh điều tra vừa khởi tố, tạm giam ông Phạm Văn Long (Hiệu trưởng trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội) và hai cấp dưới là Nguyễn Tuấn Ngọc (Trưởng phòng Công tác học sinh sinh viên) và Nguyễn Văn Sáng (chuyên viên Phòng Công tác học sinh sinh viên) về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo công an, bước đầu xác định trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội đã chi trả tiền cho sinh viên tham gia phục vụ Lễ kỷ niệm A80 có dấu hiệu vi phạm, thiếu minh bạch.

Cụ thể, tháng 11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt chi trả hơn 1,9 tỷ đồng đồng cho 984 sinh viên của Cao đẳng Du lịch Hà Nội, tương ứng mỗi sinh viên nhận 1.960.000 đồng. Tuy nhiên, trên thực tế, nhà trường mới chi trả cho mỗi sinh viên tham gia 940.000 đồng, cùng với tiền ăn uống khi tập luyện. Ông Long chỉ đạo giữ lại hơn 202 triệu đồng để chi cho cán bộ nhà trường sau.

Sự việc được phát giác khi nhiều sinh viên Cao đẳng Du lịch Hà Nội bức xúc vì chỉ số tiền chênh lệch giữa các trường cùng tham gia tập luyện A80. Thời điểm đó, tại buổi đối thoại với sinh viên ngày 1/12, ông Phạm Văn Long cho biết do quy mô lớn và yêu cầu về chứng từ nên thực hiện chi trả hai lần.

Ông Long khẳng định số tiền 940.000 đồng mới là chi trả lần một, số còn lại sẽ được trả kèm giấy chứng nhận tham gia sự kiện tại buổi tuyên dương sinh viên có thành tích tốt, dự kiến diễn ra vào tháng 12.

Về việc nhà trường chi trả tiền mặt và sinh viên ký giấy không ghi rõ số tiền, ông Long nói số lượng sinh viên tham gia là gần 1.000 em. Mục đích ban đầu của việc chi trả tiền mặt là để xác thực. Nhà trường muốn đảm bảo rằng khi sinh viên lĩnh tiền, các em trực tiếp viết số tiền đó vào và ký giấy.

Tuy nhiên, việc triển khai phát tiền đã xảy ra sơ suất do cán bộ phát tiền không nắm rõ ý đồ này và không giải thích rõ ràng về thủ tục ký nhận, dẫn đến việc sinh viên hiểu lầm là ký "khống" .

Tuy nhiên thực tế, theo điều tra của cơ quan chức năng, sau khi nhận được quyết định duyệt chi tiền của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Nguyễn Tuấn Ngọc (Trưởng phòng Công tác học sinh sinh viên) đã chỉ đạo ông Nguyễn Văn Sáng để trống mục số tiền được nhận, không thể hiện số tiền là bao nhiêu trong chứng từ. Sau khi sinh viên đã ký nhận, ông Sáng tự hoàn thiện ghi thêm số tiền theo mức chi cho các buổi tập.

Bảng kê này, Sáng nộp cho bộ phận kế toán tài chính của nhà trường để quyết toán tổng số là hơn 1,9 tỷ đồng , tương ứng với mỗi sinh viên được nhận 1,96 triệu đồng.

Trước khi chi trả tiền bồi dưỡng cho sinh viên, Sáng báo cáo Ngọc dự kiến chi hơn 924 triệu đồng cho 984 sinh viên, tương ứng 940.000 đồng/người. Ngoài ra còn chi 801 triệu đồng tiền mua đồ ăn cho sinh viên trong các ngày tập luyện, tương ứng 440.000 đồng/người. Số dư còn lại là hơn 202 triệu đồng, khoảng 580.000 đồng/người.

Ông Ngọc báo cáo với ông Long về phương án chi tiền trên và được hiệu trưởng đồng ý. Ông Long chỉ đạo giữ lại hơn 202 triệu đồng để chi cho cán bộ nhà trường sau.

Hiện, Công an thành phố Hà Nội đang củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.