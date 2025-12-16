Cao đẳng nghề nhưng quảng cáo 'Học viện Thiết kế và Thời trang London'

Đại diện trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London khẳng định việc sử dụng tên "Học viện Thiết kế và Thời trang London" không nhằm mục đích quảng cáo hay thu hút tuyển sinh.

Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London - Hà Nội thường sử dụng tên London College for Design & Fashion. Ảnh: Ngọc Bích.

Bà Hà Thị Hằng, Giám đốc điều hành, kiêm Phó hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London - Hà Nội (viết tắt LCDF - Hà Nội), trả lời với Tri Thức - Znews như trên vào chiều 15/12.

Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London - Hà Nội có trụ sở tại 98 Tô Ngọc Vân, Hà Nội. Mới đây, trường gây chú ý khi nhiều cựu sinh viên phản ánh không được Bộ GD&ĐT công nhận văn bằng chuyển tiếp của Đại học Liverpool John Moores (Anh).

LCDF - Hà Nội thành lập năm 2014, theo quyết định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Tên giao dịch quốc tế là London Vocational College for Design and Fashion Studies (Hà Nội).

Tuy nhiên, trên thực tế, website chính thức của trường (http://www.designstudies.vn) lạisử dụng tên gọi Học viện Thiết kế và Thời trang London và tên tiếng Anh là London College for Design & Fashion.

Bà Hà Thị Hằng cho biết LCDF - Hà Nội là trường có vốn có vốn đầu tư nước ngoài, chủ đầu tư đầu tiên là London College of Fashion (Anh). Tên gọi của trường là tên dịch ra tiếng Việt của nhà đầu tư, tức Học viện Thời trang London.

Đến năm 2014, theo yêu cầu thành lập, nhằm đảm bảo phản ánh đúng nội dung đào tạo, trường bổ sung từ "design" (thiết kế) vào tên, trở thành London College for Design & Fashion. Bà Hằng khẳng định việc sử dụng tên gọi tiếng Việt là "Học viện Thiết kế và Thời trang London" là rõ ràng, minh bạch.

Tuy nhiên, phản ánh của nhiều sinh viên cho biết họ vào trường mà không biết LCDF - Hà Nội là trường cao đẳng nghề, gây ảnh hưởng đến mục tiêu học tập, do ở Việt Nam, "học viện" tương đương với "đại học".

Trước thông tin này, bà Hằng xin lỗi vì tên gọi đã gây hiểu nhầm cho người học. Theo bà, trường đào tạo theo chương trình của Anh, sau khi tốt nghiệp cao đẳng với bằng HND (bằng cấp độ 5 của Anh, tương đương 2 năm đầu của chương trình cử nhân), sinh viên sẽ học chuyển tiếp lên trình độ cấp độ 6 (tương đương năm cuối bậc cử nhân ở Anh).

Điều này khác với chương trình cao đẳng của Việt Nam, nên việc sử dụng tên "cao đẳng" sẽ có độ "vênh" với chương trình đào tạo của trường. Do đó, trường sử dụng tên "học viện" để phản ánh đúng chương trình học và phù hợp với cách tiếp cận giáo dục của Anh.

Trước câu hỏi của phóng viên về việc "có hay không việc trường sử dụng tên gọi 'học viện' thay cho 'cao đẳng nghề' nhằm mục đích quảng cáo, thu hút tuyển sinh", ông Lương Hải Bình, cán bộ pháp chế của nhà trường, khẳng định không có việc này. Tên "học viện" nhằm giúp sinh viên hình dung lộ trình sau khi học xong cao đẳng tại LCDF.

Các chương trình đào tạo do trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London giới thiệu.

Ngoài nhập nhằng tên gọi, tại website, LCDF - Hà Nội thậm chí chỉ giới thiệu đào tạo các chương trình đại học, không nhắc đến các chương trình được cấp phép gồm cao đẳng, trung cấp và sơ cấp. Trường cũng đề cập bằng cấp của mình "có giá trị sử dụng toàn thế giới".

Thực tế, hơn 40 sinh viên LCDF - Hà Nội học chuyển tiếp sang Đại học Liverpool John Moores (LJMU) đã không được Bộ GD&ĐT công nhận bằng cử nhân, do chương trình chưa được cấp phép đào tạo tại Việt Nam khi người học học tập và lưu trú tại Việt Nam. Việc này gây thiệt hại về tiền bạc là hàng tỷ đồng, bao gồm cả học phí và các chi phí học liệu, đồ án...

Về việc này, trường thừa nhận có thiếu sót trong quá trình cập nhật quy định của Việt Nam, "không lường trước việc bằng cấp không được Bộ GD&ĐT công nhận".

Bộ GD&ĐT đánh giá vụ việc của LCDF - Hà Nội phức tạp, liên quan nhiều pháp nhân. Bộ cũng xem xét việc thành lập đoàn kiểm tra để kiểm tra toàn diện các hoạt động của trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London, xử lý nghiêm các vi phạm nếu có, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người học.