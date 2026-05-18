Học sinh đi xe máy lạng lách, gây tai nạn rồi bỏ đi

  • Thứ hai, 18/5/2026 09:59 (GMT+7)
Nam sinh điều khiển xe máy với tốc độ khá cao, lạng lách, đánh võng trong phố đông. Trong quá trình di chuyển, học sinh này đã gây tai nạn cho một phụ nữ đi xe đạp rồi lập tức bỏ đ

Cảnh nam sinh lạng lách, đánh võng, gây tai nạn Nam sinh điều khiển xe máy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên đường phố ở Hà Nội.

Camera hành trình của ôtô ghi lại cảnh một nam học sinh điều khiển xe máy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên đường Nguyễn Khang, Hà Nội. Nam sinh sau đó đã va quệt vào một xe đạp đang đi sát lề phải, xô ngã người phụ nữ điều khiển phương tiện rồi nhanh chóng bỏ đi.

Cú va chạm khiến xe đạp bị văng ra xa, người phụ nữ ngã xuống đường dường như bị thương nhẹ. Người dân sau đó đã hỗ trợ dìu nạn nhân và dựng phương tiện vào lề đường để tránh cản trở giao thông.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, học sinh đủ từ 16 đến 18 tuổi điều khiển xe máy 50cc trở lên, xe máy điện trên 0.4kw sẽ bị xử phạt tiền từ 400 đến 600 nghìn đồng. Với học sinh từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi điều khiển xe máy, xe gắn máy hay xe máy chuyên dụng, áp dụng hình thức phạt cảnh cáo.

Bên cạnh đó, người giao xe máy trên 50cc cho học sinh từ 16 đến dưới 18 tuổi có thể bị phạt tiền từ 8-10 triệu đồng. Nếu hành vi giao xe dẫn đến tai nạn giao thông hậu quả nghiêm trọng, người giao phương tiện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

https://tienphong.vn/clip-hoc-sinh-di-xe-may-lang-lach-gay-tai-nan-roi-bo-di-post1844154.tpo

Lê Tuấn / Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

    

    

