Chi gần một tỷ đồng cho một năm học trường quốc tế ở TP.HCM

Trong năm học 2026-2027, trường Quốc tế Anh (BIS-HCMC) thu học phí lên đến 999,3 triệu đồng/năm học. Đây là mức thu dành cho học sinh lớp 12, còn các khối lớp khác của bậc trung học dao động 875-923 triệu đồng/năm học. Đối với bậc tiểu học, mức học phí của các em dao động 679-759 triệu đồng/năm học. So với năm học 2025-2026, học phí tại trường này tăng khá mạnh. Ví dụ, học phí lớp 11, 12 tăng đến 43 triệu đồng còn học phí bậc tiểu học cũng tăng khoảng 31-35 triệu đồng. Ảnh: BIS-HCMC.
924,5 triệu đồng/năm học là mức thu cao nhất của trường Quốc tế Nam Sài Gòn (SSIS) trong năm học 2026-2027, dành cho học sinh lớp 11 và lớp 12. Trong khi đó, đối với trẻ mẫu giáo và bậc tiểu học, mức thu tại trường này là khoảng 603-730 triệu đồng/năm học. Ngoài học phí cố định, mỗi học sinh cần đóng thêm một số khoản phí khác như phí nộp đơn (10 triệu đồng), phí nhập học (60 triệu đồng), còn phí giữ chỗ dành cho học sinh mới là 45 triệu đồng/em. Ảnh: SSIS.
Học phí niêm yết năm học 2026-2027 tại trường Quốc tế Canada (CIS) cao nhất lên đến 865 triệu đồng (đối với lớp 12) và mức thu thấp nhất dành cho lớp tiền tiểu học, 366,8 triệu đồng/năm học. Bên cạnh học phí, trường cũng đã công bố 8 khoản phí khác dành cho học sinh, bao gồm phí kiểm tra đầu vào (3,5 triệu đồng), phí nhập học (35 triệu đồng), phí giữ chỗ (30 triệu đồng), phí nội trú (180-230 triệu đồng)... Ảnh: CIS.
Trường Quốc tế Việt Nam - Phần Lan đã công bố học phí và các loại phí cho năm học 2026-2027. Cụ thể, học phí của chương trình quốc tế dao động 457-639 triệu đồng/năm còn mức thu của chương trình song ngữ là 246-313 triệu đồng/năm. Ngoài ra, học sinh cần đóng thêm phí tuyển sinh khoảng 2,2-4,5 triệu đồng (tùy cấp lớp) cùng phí giữ chỗ 15 triệu đồng (đối với hệ song ngữ) hoặc 25 triệu đồng (đối với hệ quốc tế). Ảnh: VFIS.
Tại trường Phổ thông liên cấp Song ngữ Quốc tế Wellspring Saigon, học phí của năm học 2026-2027 dao động 245-410 triệu đồng/năm học. So với năm học 2025-2026, học phí tại trường này đã điều chỉnh tăng. Trong khi học phí của lớp 12 chỉ tăng khoảng một triệu đồng, học phí của các khối lớp khác lại tăng khoảng 6-10 triệu đồng. Dù tăng học phí, trường này vẫn giữ nguyên mức thu phí khảo sát xếp lớp 2 triệu đồng/lần và phí nhập học 25 triệu đồng/học sinh. Ảnh: Wellspring Saigon.
Trong năm học 2026-2027, học phí tại trường Quốc tế Bắc Mỹ (SNA) dao động từ 288 đến 843 triệu đồng mỗi năm, tùy theo chương trình và khối lớp. Tương tự nhiều trường quốc tế, cơ sở này áp dụng chính sách ưu đãi 5-10% học phí đối với phụ huynh hoàn tất đóng phí trước thời hạn quy định. Ngoài học phí, học sinh phải nộp thêm 5,6 triệu đồng phí hồ sơ đầu vào và 40 triệu đồng phí nhập học. Theo thông tin từ nhà trường, khoản phí này sẽ được hoàn trả nếu học sinh không đủ điều kiện nhập học vì sức khỏe. Ảnh: SNA.
Cuốn sách Nuôi con 4.0 - Làm thế nào để trẻ không bị nghiện thiết bị công nghệ? của TS Shimi Kang (nhà khoa học, tâm lý học, chuyên gia giáo dục, tác giả của nhiều tựa sách bán chạy) được đánh giá là hữu ích cho các phụ huynh có con em nghiện sử dụng thiết bị điện tử.
TS Shimi Kang đưa ra hàng loạt dẫn chứng và phân tích khoa học về cách thức tác động của thiết bị công nghệ đến bộ não đang trong giai đoạn phát triển của trẻ. Sau đó, bà chỉ ra những tác động tiêu cực đến sức khỏe, hành vi và tính cách của trẻ.