Học phí đào tạo bác sĩ tại TP.HCM

Đại học Y Dược TP.HCM là cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe hàng đầu tại TP.HCM. Hiện, trường đào tạo nhiều ngành thuộc khối sức khỏe như Y khoa, Răng - Hàm - Mặt, Dược học, Hóa dược, Điều dưỡng, Dinh dưỡng, Y tế công cộng, Hộ sinh và Công tác xã hội. Về học phí, vào năm học 2025-2026, mức thu dao động từ 30 triệu đồng đến 84,7 triệu đồng mỗi năm. Hai ngành có học phí cao nhất là Răng - Hàm - Mặt (84,7 triệu đồng) và Y khoa (82,2 triệu đồng). Trong khi đó, ngành Công tác xã hội có mức thấp nhất 30 triệu đồng. Nhóm ngành Dinh dưỡng, Hộ sinh, Y tế công cộng và Điều dưỡng cùng áp dụng mức học phí khoảng 46 triệu đồng/năm. Ảnh: UMP.

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cũng là trường công lập tốp đầu tại TP.HCM về đào tạo các ngành sức khỏe. Năm 2026, trường dự kiến triển khai đào tạo 13 ngành, bao gồm các ngành thuộc khối sức khỏe. Đáng chú ý, trường mở thêm ngành Kỹ thuật gây mê hồi sức và bổ sung chương trình tăng cường tiếng Anh cho ngành Y khoa. Về học phí, trong năm 2026, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch dự kiến thu 47-81 triệu đồng, tăng 5-25 triệu so với năm 2025. Trong đó, ngành Y khoa và Răng - Hàm - Mặt có thu cao nhất, đồng thời dẫn đầu về mức tăng với 25,8 triệu đồng so với năm ngoái, tức gần 47%. Ảnh: Sinh viên Khoa Y PNTU.

Trường Đại học Khoa học Sức khỏe (Đại học Quốc gia TP.HCM) hiện đào tạo 5 ngành thuộc khối sức khỏe gồm Y khoa, Răng - Hàm - Mặt, Dược học, Y học cổ truyền và Điều dưỡng. Đến nay, trường chưa công bố học phí cho năm 2026-2027. Còn trong năm học 2025-2026, học phí chương trình chính quy của trường dao động từ 41 triệu đồng đến 70 triệu đồng mỗi năm. Trong đó, ngành Y khoa có mức cao nhất 70 triệu đồng, tiếp đến là Răng - Hàm - Mặt (62,2 triệu đồng), Dược học và Y học cổ truyền (52,2 triệu đồng), trong khi Điều dưỡng có mức thấp nhất 41,8 triệu đồng/năm. Ảnh: FBNT.

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đào tạo đa dạng các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe như Y đa khoa, Răng - Hàm - Mặt, Y học cổ truyền, Dược học, Kỹ thuật y sinh, Kỹ thuật hình ảnh y học, Y tế công cộng, Dinh dưỡng và Kỹ thuật phục hồi chức năng. Về học phí, hai ngành có mức cao nhất là Y đa khoa và Răng - Hàm - Mặt với 72 triệu đồng mỗi học kỳ, tổng học phí toàn khóa gồm 6 năm với 15 kỳ là hơn 1,08 tỷ đồng . Các ngành còn lại có mức thu dao động từ 22 triệu đồng đến 36 triệu đồng mỗi học kỳ, tùy chương trình đào tạo. Ảnh: HIU.

Trường Đại học Văn Lang tuyển sinh nhiều ngành thuộc khối sức khỏe, gồm Y khoa, Răng - Hàm - Mặt, Dược học, Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học. Về học phí, trường áp dụng mức thu theo tín chỉ, dao động khoảng 1-2 triệu đồng/tín chỉ. Trung bình mỗi học kỳ, sinh viên học từ 10 đến 18 tín chỉ. Đáng chú ý, các ngành Y khoa, Răng - Hàm - Mặt và Y học cổ truyền có mức học phí cao nhất, từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng mỗi học kỳ. Ảnh: VLU.

Đại học Nguyễn Tất Thành tiếp tục tuyển sinh các ngành thuộc khối khoa học sức khỏe trong năm 2026, gồm Y khoa, Răng - Hàm - Mặt, Dược học, Y học dự phòng, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học và Kỹ thuật phục hồi chức năng. Về học phí, mức thu trung bình cho các ngành đào tạo sức khỏe tại trường này là khoảng 155 triệu đồng mỗi năm học, tương đương khoảng 930 triệu đồng cho toàn khóa đào tạo đối với mỗi sinh viên. Ảnh: FBNT.

Thị trường lao động thay đổi chóng mặt, để tồn tại, con người cần học tập suốt đời. Trong bối cảnh đó, tạp chí Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả cuốn Học tập suốt đời của tác giả Michelle R.Weise.

Tác phẩm cung cấp cho độc giả những đánh giá về thị trường lao động tương lai, những giải pháp cho nhu cầu vừa học vừa làm đang ngày một tăng, cùng với đó là đưa ra những cách kết nối để quá trình chuyển đổi “học-làm” diễn ra thuận lợi hơn. Từ đó, tác giả nêu lên vai trò của việc học tập suốt đời.