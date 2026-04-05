Căn hộ chung cư ở Hà Nội lãi gấp 3 lần so với TP.HCM

Từ tháng 3/2023 đến 3/2026, chung cư Hà Nội có tỷ suất tăng giá trung bình 101%, trong khi ở TP.HCM mức tăng chỉ 36%.

Tăng tới 101%

Theo số liệu 776 dự án chung cư do nền tảng Biggee.vn thống kê, người mua chung cư Hà Nội lãi gấp 3 so với TP.HCM, khi mua chung cư từ tháng 3/2023 đến 3/2026. Theo đó, chung cư Hà Nội có tỷ suất tăng giá trung bình 101%, tỷ suất cho thuê 2,4%/năm. Trong khi đó, chung cư ở TP.HCM có mức độ tăng giá trung bình chỉ 36% nhưng tỷ suất cho thuê ở mức 3,5%/năm.

Thống kê của Biggee.vn cũng chỉ ra các dự án chung cư ở Hà Nội tăng mạnh nhất là Sông Đà Tower (Hà Đông) với 200% trong 3 năm qua - tỷ suất cho thuê 2,1%, tiếp đó là chung cư The Pride (Hà Đông) tăng 172% - tỷ suất cho thuê 2,1%, chung cư D’Capitale (Cầu Giấy) tăng 137% - tỷ suất cho thuê 3%, chung cư Scitech Tower (Bắc Từ Liêm) tăng 108%, tỷ suất cho thuê 3,6%.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Phan Đình Phúc, Tổng giám đốc Seenee - đơn vị chuyên đánh giá các dự án và sản phẩm bất động sản cho biết các dự án này tăng mạnh do tuyến metro 2A vận hành, giá đất nền tăng phi mã nên chung cư bị kéo theo, nguồn cung mới nội đô Hà Nội gần như bằng không, tâm lý chuyển từ “chung cư rẻ” sang “chung cư an toàn hơn đất nền”.

Tại TP.HCM, những dự án có tỷ lệ tăng giá cao là chung cư Riverpark Residence (quận 7) với 133%, tỷ suất cho thuê 3,6%, chung cư Sky Garden 1 (quận 7) tăng 96%, tỷ suất cho thuê 4,2%, chung cư Lê Thành Tân Tạo (Bình Tân) tăng 40%, tỷ suất cho thuê 5,7%, chung cư The Ascent (quận 2) tăng 33%, tỷ suất cho thuê 4,9%.

Ông Phan Đình Phúc đánh giá tại TP.HCM thì chung cư ở quận 2 và quận 7 (cũ) tăng giá tốt nhất. Quận 7 tăng là do đô thị hoàn chỉnh, số lượng người nước ngoài đông, nhiều trường quốc tế, khan hiếm nguồn cung đã 10 năm nay. Quận 2 tăng giá do vận hành tuyến metro số 1, Khu đô thị mới Thủ Thiêm đã định hình, Trung tâm Tài chính quốc tế đi vào hoạt động, khởi động tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành…

Vì sao chung cư Hà Nội tăng mạnh?

Theo ông Phan Đình Phúc, chung cư Hà Nội năm 2024 được xem là năm tăng giá “đột biến”, khi giá căn hộ tăng 29-36% so với năm trước và là mức tăng cao nhất trong vòng 8 năm qua. Đến năm 2025, giá chung cư sơ cấp trung bình đạt 100 triệu/m2, tăng 40% so với 2024.

Trong khi đó, TP.HCM giai đoạn 2015-2023, giá chung cư tăng trung bình 15-20%/năm. Năm 2025, giá chung cư đạt 82 triệu/m2, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước.

“Nếu tính trung bình trong giai đoạn 2023-2025, giá chung cư Hà Nội từ 53 triệu tăng lên 100 triệu đồng/m2, mức tăng giá là 90%. Còn ở TP.HCM, giá chung cư tăng từ 55 triệu ở năm 2023 lên 82 triệu đồng trong năm 2025, mức tăng giá là 50%. Đáng chú ý, có những dự án tăng gấp 3 lần so với giá gốc”, ông Phúc nói.

Trả lời câu hỏi tại sao giá chung cư Hà Nội bứt phá, ông Phan Đình Phúc cho biết giá chung cư Hà Nội giai đoạn 2010-2020 có mặt bằng luôn thấp hơn TP.HCM. Trong khi TP.HCM, giai đoạn từ 2016-2021, mỗi năm tăng đều 15-20%.

Ngoài ra, nguồn cung căn hộ Hà Nội từ 2023-2025 nhiều hơn TP.HCM, tạo được thị trường mạnh, làn sóng thanh khoản tốt. Giai đoạn này, thị trường Hà Nội cũng ra mắt các dự án lớn như Vinhomes Smart City, Ocean Park, Global Gate…

Nguyên nhân tiếp nữa là dòng tiền của nhà đầu tư quay trở lại Hà Nội sau một thời gian dài chạy vào miền Nam và các tỉnh. Bởi trong 3 năm qua, sau dịch Covid-19, nhà đầu tư Hà Nội không còn muốn đi xa mà đầu tư ngay tại địa phương.

Thị trường Hà Nội giai đoạn 2023-2025 đang ở giai đoạn dân cư bùng nổ sau khi hạ tầng (vành đai, metro) và các khu công nghiệp phía Đông - Bắc đã định hình. Cuối cùng là dòng tiền dịch chuyển từ đất nền thổ cư, đất nông nghiệp chạy vào căn hộ do hiệu quả về đầu tư, dòng tiền thanh toán nhẹ, căn hộ tạo ra dòng tiền cho thuê.

Đối với TP.HCM, giai đoạn 2023-2024, thị trường này trải qua khó khăn pháp lý, các dự án chung cư ở trung tâm không có. Trong 2 năm vừa qua, TP.HCM cũng không có dự án nào giá dưới 40 triệu/m2, 100% nguồn cung thuộc phân khúc cao cấp. Đáng chú ý, giá bán cao nhưng không có thanh khoản để hiện thực hóa lãi nên nhà đầu tư không dám xuống tiền.