Phường đầu tiên ở TP.HCM quản lý vỉa hè bằng phần mềm

Phần mềm được thiết kế số hóa toàn bộ quy trình, phù hợp thực tiễn; tự động hóa đến 90% khối lượng công việc xử lý, từ tiếp nhận, tính toán diện tích, mức phí đến dự thảo văn bản.

Ảnh minh họa: Tiến Lực/TTXVN.

UBND phường An Đông cho biết, từ ngày 15/5, phường sẽ triển khai chính thức việc quản lý, đăng ký và thu phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè thông qua phần mềm “Cấp phép lòng đường, vỉa hè An Đông".

Đây là phường đầu tiên của TP.HCM triển khai cấp phép lòng đường, vỉa hè qua phần mềm sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Sáng kiến được Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường An Đông đăng ký và đã triển khai thí điểm từ giữa tháng 4/2026.

Phần mềm được thiết kế để số hóa toàn bộ quy trình, phù hợp thực tiễn; có thể tự động hóa đến 90% khối lượng công việc xử lý, từ tiếp nhận, tính toán diện tích, xác định mức phí cho đến dự thảo văn bản.

Điều này không chỉ giải quyết bài toán thiếu hụt nhân sự mà còn hạn chế các sai sót thủ công, ngăn chặn tiêu cực.

Phần mềm tương thích mọi hệ điều hành và đa dạng thiết bị, được thiết kế với hai phân hệ chính gồm quản lý thu phí đậu xe ôtô dưới lòng đường và cấp phép sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vào mục đích khác.

Người dân có thể quét mã QR hoặc truy cập cổng trực tuyến, khai báo thông tin, xác thực qua VNeID hoặc căn cước công dân gắn chip, tải hồ sơ cần thiết và nhận kết quả qua email. Hệ thống cũng gửi mã QR phục vụ thanh toán không tiền mặt.

Quy trình này giúp rút ngắn thời gian xử lý, giảm thủ tục hành chính và tạo thuận lợi cho người dân khi đăng ký mọi lúc, mọi nơi.

Việc quản lý thu phí đậu xe ôtô là quy trình được tự động hóa hoàn toàn, không cần sử dụng nhân sự túc trực.

Người dùng sử dụng căn cước công dân gắn chip hoặc giấy phép lái xe để quét vào hệ thống khi bắt đầu và kết thúc đỗ xe; hệ thống tự động tính toán thời gian và xuất hóa đơn thanh toán trực tuyến không dùng tiền mặt.

Phần mềm cũng phân loại hồ sơ theo thẩm quyền quy định. Hồ sơ thuộc thẩm quyền của UBND phường sẽ được xử lý trực tiếp trên hệ thống, trong khi hồ sơ vượt thẩm quyền sẽ được phần mềm tự động dự thảo văn bản chuyển cơ quan liên quan.

Thống kê sơ bộ của UBND phường An Đông sau thời gian thí điểm, có 20 trường hợp đăng ký tổ chức giữ xe (bao gồm 2 trường hợp thuộc thẩm quyền của phường và 18 trường hợp được UBND phường An Đông chuyển Sở Xây dựng xử lý theo quy định); 2 trường hợp đăng ký tổ chức thi công xây dựng (đều thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng).

Các hoạt động khác như tổ chức hoạt động văn hóa, tập kết, thu gom rác thải, vật liệu xây dựng chưa ghi nhận đăng ký.

Theo UBND phường An Đông, phần mềm giúp địa phương tiên phong tự động hóa quy trình cấp phép và thu phí đỗ xe “không chạm.” Đây cũng là lần đầu tiên công nghệ được ứng dụng để thu phí đậu xe ôtô dưới lòng đường mà không cần lực lượng túc trực.

Cùng phần mềm trên, UBND phường An Đông cũng triển khai phần mềm “Hỗ trợ xác nhận thuế phi nông nghiệp” từ tháng 3/2026 nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm áp lực cho cán bộ và tiết kiệm thời gian cho người dân.