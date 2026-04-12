Đại biểu Quốc hội đề xuất Hà Nội cho đỗ xe trên vỉa hè có điều kiện

Đại biểu Quốc hội đề xuất Hà Nội cho phép đỗ xe một phần trên vỉa hè ở nơi thiếu bãi đỗ, kèm điều kiện không ảnh hưởng hạ tầng, lối đi bộ và quyền lợi người dân.

Tại phiên thảo luận về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) sáng 12/4, đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Cảnh (Đoàn Gia Lai) nêu ý kiến liên quan đến việc sử dụng bãi đỗ xe và giảm ùn tắc giao thông.

Dự thảo Luật quy định cho phép sử dụng tối đa 25% tổng diện tích sàn xây dựng của dự án để làm bãi đỗ xe. Tuy nhiên, ông Cảnh cho rằng quy định này là chưa rõ và chưa tạo điều kiện để nhà đầu tư nâng cao hiệu quả khai thác công trình.

Đại biểu Cảnh dẫn thực tế một phần diện tích trong 25% diện tích sàn có thể dùng đưa vào hoạt động thương mại, phục vụ nhu cầu ăn uống, mua sắm không chỉ người gửi xe mà cả người dân xung quanh.

Vì vậy, ông đề nghị cho chủ đầu tư được phép sử dụng tối đa 25% tổng diện tích sàn xây dựng của dự án theo quy hoạch để đầu tư khai thác dịch vụ thương mại, dịch vụ hỗ trợ cho các hoạt động trông giữ xe.

"Quy định bổ sung như vậy cũng giúp cho chúng ta thiết kế được nhiều mô hình, nhiều kiểu kiến trúc bãi đỗ xe cao tầng phù hợp với nhiều đối tượng đầu tư, có quy mô đầu tư, suất đầu tư khác nhau, phù hợp với không gian, quy mô dân số và điều kiện kinh tế khác nhau của từng khu vực", ông Cảnh nói.

Đại biểu Đoàn Gia Lai nhận định, các dự án bãi đỗ xe ngầm, bãi đỗ xe cao tầng là giải pháp lâu dài và cũng chỉ giải quyết một phần nhu cầu đỗ xe của Thủ đô. Phần lớn phương tiện vẫn phải đỗ tại các bãi tạm dưới lòng đường, trên vỉa hè hoặc dưới các công trình giao thông.

Thực tế ở nhiều đô thị trên thế giới cho phép đỗ xe một phần nằm trên vỉa hè, cải tạo một phần vỉa hè thành lòng đường để dành cho đỗ xe.

"Vì vậy, tôi đề nghị nghiên cứu bổ sung vào Luật Thủ đô (sửa đổi) quy định tại những khu vực chưa có bãi đỗ xe ngầm, bãi đỗ xe cao tầng mà vẫn có nhu cầu đỗ xe lớn thì cho phép đỗ xe một phần trên vỉa hè với các điều kiện như: không ảnh hưởng với hạ tầng kỹ thuật ngầm, không ảnh hưởng cây xanh hiện hữu, không làm hư hỏng về mặt vỉa hè, bảo đảm có lối đi bộ và không ảnh hưởng tới quyền lợi của các cá nhân, tổ chức khác", đại biểu Cảnh nói.

Ngoài ra, nêu ra giải pháp giảm ùn tắc giao thông, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh đề nghị áp dụng phương pháp nhập làn xe luân phiên (Zipper Merge) để giúp đi qua hầu hết các điểm ùn tắc nhanh hơn và an toàn hơn.

Đây là phương pháp đã được áp dụng hiệu quả tại nhiều quốc gia, nên ông đề nghị cho phép Hà Nội được áp dụng các quy tắc tổ chức giao thông mà pháp luật hiện hành chưa quy định để thực hiện phương pháp trên.

Cần có cơ chế, chính sách phát triển trường công

Góp ý về phát triển giáo dục và đào tạo, đại biểu Quốc hội Trịnh Thị Tú Anh (đoàn Lâm Đồng) cho rằng các quy định trong dự thảo Luật chưa có chính sách rõ về phát triển hệ thống trường công lập; chưa xác định cơ chế đủ rõ để phát triển mạng lưới trường THPT công lập theo tốc độ gia tăng dân số.

Dự thảo Luật cũng chưa có định hướng mang tính "đảm bảo năng lực tiếp nhận" của hệ thống trường công; chưa gắn phát triển trường công với nhu cầu thực tế theo từng khu vực đô thị.

Theo đại biểu, những "khoảng trống" trên được phản ánh rất rõ trong thực tiễn giáo dục. Hằng năm, Hà Nội có khoảng 140.000-150.000 học sinh tốt nghiệp THCS, trong khi chỉ tiêu vào hệ thống trường THPT công lập khoảng trên 80.000 chỗ học. Điều này dẫn tới việc chỉ khoảng hơn nửa học sinh có cơ hội vào trường công lập.

"Kỳ thi tuyển lớp 10 luôn có tính cạnh tranh rất cao, được xã hội đánh giá là một trong những kỳ thi có áp lực lớn nhất đối với học sinh trung học cơ sở. Áp lực này không chỉ nằm ở kỳ thi, mà còn kéo dài trong suốt quá trình học tập lớp 9, dẫn tới hiện tượng học thêm, dạy thêm diễn ra phổ biến, ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi và tâm lý của học sinh ở độ tuổi còn rất trẻ", bà Tú Anh nói.

Từ phân tích trên, đại biểu đề nghị cần tiếp tục nghiên cứu bổ sung rõ hơn định hướng và các cơ chế, chính sách nhằm phát triển hệ thống trường công lập phù hợp với quy mô dân số, tốc độ đô thị hóa và nhu cầu học tập ngày càng lớn của người dân.

Về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đại biểu đánh giá rất cao quy định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tuy nhiên, ở góc độ thực thi, đại biểu đề nghị cần chuyển từ "quản lý rủi ro" sang "định giá rủi ro"; chuyển từ "cấp phép thử nghiệm" sang "thiết kế vòng đời thử nghiệm" và bảo vệ những người tham gia thử nghiệm, bảo đảm tính liêm chính của thử nghiệm.

Việc bảo đảm tính trung thực của dữ liệu và kết quả thử nghiệm, theo đại biểu, cần được nhấn mạnh vì nếu dữ liệu bị bóp méo, báo cáo không phản ánh đúng thực tế, thì toàn bộ cơ chế thử nghiệm sẽ mất ý nghĩa.