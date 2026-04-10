Chủ tịch Quốc hội nói cần nhiều tập đoàn lớn như Vingroup, Sun Group

Nói về vai trò quan trọng của kinh tế tư nhân với mục tiêu tăng trưởng hai con số của đất nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng cần có thêm nhiều tập đoàn lớn như Vingroup, Sun Group.

Phát biểu tại phiên thảo luận tổ của Quốc hội sáng 10/4, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dành nhiều thời gian nói về các giải pháp để đất nước đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026 và những năm tiếp theo.

Trong đó, người đứng đầu Quốc hội nhấn mạnh mục tiêu này như một “cuộc chơi” hoàn toàn mới, thay đổi từ quản lý sang kiến tạo để bứt phá.

“Để đạt được tăng trưởng hai con số, chúng ta phải có những giải pháp đồng bộ, quyết liệt, quyết tâm và phải quyết làm thì mới có sản phẩm. Nếu không làm thì không bao giờ có sản phẩm”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Từ những ý kiến đóng góp của các đại biểu, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu ra một số giải pháp quan trọng Việt Nam cần thực hiện thời gian tới để đạt mục tiêu tăng trưởng đã đề ra.

Không số hóa, đất nước không thể đi lên

Giải pháp đầu tiên, cũng là giải pháp quan trọng nhất, là đột phá về thể chế, mở đường cho sản xuất. Dẫn lại chia sẻ của nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội cho biết những kết quả đạt được trong năm 2024-2025 chính là nhờ đột phá về thể chế.

Năm 2026, bên cạnh mục tiêu tăng trưởng hai con số còn là mục tiêu thu ngân sách Nhà nước đạt 2,8 triệu tỷ đồng . Để hoàn thành các mục tiêu này, Việt Nam cần tập trung cải cách theo hướng “5 hóa” gồm: số hóa, xanh hóa, tối ưu hóa nguồn lực, thông minh hóa quản trị và hài hòa hóa lợi ích.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh việc số hóa mọi công việc, bộ máy, “nếu không số hóa thì đất nước không thể đi lên”, đồng thời lưu ý kinh tế phát triển nhưng phải đảm bảo công bằng xã hội, giáo dục, y tế, lao động, đào tạo nghề, giải quyết việc làm… phải tốt hơn.

Bên cạnh đột phá về thể chế, Chủ tịch Quốc hội cho rằng cần phải cắt giảm chi phí tuân thủ, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm rộng rãi; xóa bỏ tâm lý sợ sai bằng cách từng cấp, từng ngành, từng lãnh đạo phải bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Tại kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XV vừa qua, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 265 về giải quyết các vấn đề tồn đọng trong lĩnh vực đất đai. Hiện nay một số địa phương làm rất tốt, nhưng một số địa phương vẫn không dám làm.

Một ví dụ khác là dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), tinh thần là phân cấp, phân quyền mạnh. Điều này đồng nghĩa tới đây, trong các vấn đề sẽ thống nhất quan điểm địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm, Trung ương chỉ kiến tạo, kiểm tra.

Cần nhiều tập đoàn lớn như Vingroup, Sun Group

Một giải pháp quan trọng khác được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đưa ra để đất nước đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số là phải tập trung phát triển kinh tế tư nhân.

“Khu vực kinh tế tư nhân phát triển hai con số thì đất nước mới có thể tăng trưởng hai con số”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Nhắc đến một số tập đoàn tư nhân lớn như Vingroup, Sun Group, Chủ tịch Quốc hội cho rằng cần phải có nhiều tập đoàn như thế này. Hiện nay các công trình lớn của quốc gia giao cho các tập đoàn tư nhân xây dựng rất nhanh, đảm bảo yêu cầu đặt ra.

Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng muốn đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số cần phải chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ. Hiện nay đã có Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Một giải pháp khác là điều hành kinh tế vĩ mô linh hoạt nhưng phải quyết liệt, chính sách tài khóa mở rộng nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm.

“Tôi rất vui khi hôm qua Thủ tướng cũng nói ở hội trường Quốc hội là phải tập trung nguồn lực cho những dự án lớn, những công trình trọng điểm”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Ngoài ra, đẩy mạnh kinh tế đêm và tiêu dùng nội địa cũng là một giải pháp quan trọng được người đứng đầu Quốc hội đưa ra. Ông cho rằng với quy mô dân số khoảng 102 triệu dân, Việt Nam cần có chính sách kích thích tiêu dùng nội địa phù hợp, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội đưa ra quan điểm về năm 2026 là “không lãng phí một ngày, không chậm trễ một tuần, không bỏ lỡ cơ hội một tháng và không bị động một năm”.

Cuối cùng, ông cho rằng chính sách, chủ trương đã có nhưng cần chú trọng khâu tổ chức thực hiện, phải rõ việc từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Lấy ví dụ từ Singapore, thu nhập bình quân đầu người của nước này vào khoảng 90.000 USD , nhưng bộ máy rất tinh gọn. Khi được hỏi Singapore phát triển dựa vào điều gì, câu trả lời nhận được là trả lương cao cho công chức, viên chức, đồng thời ứng dụng số hóa, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI).

“Tôi mong là Việt Nam tới đây chỗ nào cũng phải số hóa và có dữ liệu để làm”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.