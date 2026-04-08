'Sửa đổi Luật Thủ đô là tiền đề để TP.HCM làm Luật Đô thị đặc biệt'

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu lý do Luật Thủ đô phải sửa đổi chỉ sau 2 năm ban hành, đồng thời nhấn mạnh đây là tiền đề để TP.HCM xây dựng Luật Đô thị đặc biệt thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh quan điểm xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) là phân cấp, phân quyền tối đa. Ảnh: Quochoi.vn.

Chiều 8/4, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ về một số dự án luật, trong đó có dự án Luật Thủ đô (sửa đổi).

Đáng chú ý, dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) lần này được đưa ra chỉ sau 2 năm kể từ khi Luật Thủ đô số 39/2024 được ban hành. Điều này khiến một số đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi về việc tại sao cần sửa đổi luật sớm như vậy.

Luật Thủ đô (sửa đổi) là tiền đề để TP.HCM xây dựng Luật Đô thị đặc biệt

Phát biểu chỉ đạo tại tổ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhắc lại Luật Thủ đô lần đầu được ban hành cách đây 8 năm, và được thông qua bổ sung, sửa đổi vào năm 2024. Lý do đến nay đã phải sửa là vì trong năm 2025, Quốc hội đã ban hành 89 luật mới, nhất là Kỳ họp thứ chín ban hành 34 luật, Kỳ họp thứ mười ban hành 51 luật. Trong đó có nhiều luật được sửa đổi với quy định vượt trội, dẫn tới Luật Thủ đô 2024 có thể nói là lạc hậu, không theo kịp các luật đã được sửa đổi, ban hành mới.

“Trước đây Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 15 (về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 - PV) nhưng vừa rồi Bộ Chính trị cũng đã sửa Nghị quyết 15 và ban hành nghị quyết mới”, Chủ tịch Quốc hội cho biết.

Tại kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XV vừa qua, Quốc hội cũng đã thông qua Nghị quyết 258/2025 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô. Hiện nay Hà Nội đang thực hiện các dự án theo Nghị quyết 258 của Quốc hội.

Tương tự với TP.HCM, trước đây có Nghị quyết 58 và Nghị quyết 54, rồi sau này Quốc hội ban hành thêm Nghị quyết 260 nhưng thành phố vẫn chưa thấy đủ để phát triển. Do đó, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh quan điểm mà Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang đưa ra là sửa đổi Luật Thủ đô lần này là tiền đề để TP.HCM hướng tới xây dựng Luật Đô thị đặc biệt sắp tới.

“Nội dung này Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã cho ý kiến để TP.HCM tiến hành các thủ tục cần thiết phối hợp với các bộ ngành, Chính phủ và các ủy ban của Quốc hội để tiến hành xây dựng một dự án Luật Đô thị đặc biệt”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Hà Nội quyết, Hà Nội làm, Hà Nội chịu trách nhiệm

Riêng với dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) lần này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tinh thần là phải phân cấp, phân quyền tối đa cho chính quyền thành phố Hà Nội, theo nguyên tắc “Hà Nội quyết, Hà Nội làm, Hà Nội chịu trách nhiệm”.

Trong đó, có 7 điểm nổi bật gồm: Mở rộng nguyên tắc áp dụng pháp luật; Bổ sung miễn trách nhiệm pháp lý; Thành lập đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt; Tăng thẩm quyền tổ chức bộ máy cho HĐND thành phố; Tăng mức xử phạt vi phạm hành chính; Cụ thể hóa quy định ngừng cung cấp điện nước, xử lý vi phạm; Tăng trách nhiệm giải trình, công khai.

Hà Nội đang triển khai nhiều dự án kinh tế xã hội theo Nghị quyết 258 của Quốc hội. Trong ảnh là một phần dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục. Ảnh: Đinh Hà.

Tại buổi làm việc với thành phố Hà Nội mới đây, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đặt ra yêu cầu Hà Nội phải có tầm nhìn quy hoạch 100 năm và xa hơn nữa. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh bất cứ đất nước nào muốn xây dựng đô thị tốt thì phải có quy hoạch, và quy hoạch thì phải được công bố cho toàn dân biết.

Hiện nay, vấn đề quy hoạch đi đôi với triển khai xây dựng, với công tác bồi thường tái định cư, thu hồi đất... Đây đều là những vấn đề sẽ được đưa ra trong dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) lần này.

Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh thêm tinh thần khi sửa đổi Luật Thủ đô là phải phân quyền triệt để, đã nói phân quyền thì bộ, ngành không còn ôm mà phải giao cho Hà Nội.

Bên cạnh đó, cần có quy định về cơ chế bảo vệ cán bộ sáng tạo; cần công cụ quản lý đô thị mạnh mẽ. Đồng thời, hướng tới một mô hình phát triển bền vững, nhấn mạnh vào kinh tế tri thức, đô thị đa trung tâm liên kết vùng, bảo tồn văn hóa, phối hợp với định hướng Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc.

“Đây là một dự án luật rất quan trọng, có tầm nhìn chiến lược, thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng, Nhà nước trong việc xây dựng Thủ đô vươn tầm khu vực và quốc tế. Nếu được hoàn thiện theo hướng cân bằng giữa trao quyền mạnh, kiểm soát chặt, minh bạch cao, luật sẽ trở thành bệ phóng giúp Hà Nội giải quyết các tình trạng như ùn tắc giao thông; ô nhiễm; tình trạng thiếu nhà ở xã hội, đồng thời giúp Thủ đô bứt phá về kinh tế”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.