Khách du lịch nước ngoài đã có thể quét QR thanh toán ở Việt Nam

Giải pháp thanh toán QR xuyên biên giới đang được triển khai tại Việt Nam, cho phép du khách dùng app ngân hàng hoặc ví điện tử nội địa để thanh toán mà không cần đổi tiền mặt.

Quá trình quy đổi ngoại tệ và đối soát sau khi khách quốc tế thanh toán bằng VietQRGlobal được thực hiện tự động. Ảnh: Payoo.

Năm nay, Việt Nam đặt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế. Chỉ trong 4 tháng đầu năm, lượng khách nước ngoài đã đạt gần 8,8 triệu lượt, tương đương 35% kế hoạch cả năm và ghi nhận 4 tháng liên tiếp vượt mốc 2 triệu lượt khách mỗi tháng.

Tuy nhiên, sự gia tăng mạnh mẽ của du lịch quốc tế đang đặt ra nhiều yêu cầu mở rộng hạ tầng thanh toán.

Thực tế, thanh toán thẻ từng là lựa chọn mặc định của du khách quốc tế đến Việt Nam với điều kiện cửa hàng phải đầu tư máy POS. Dẫu vậy, số liệu từ Ngân hàng Nhà nước cho biết cả nước mới chỉ có hơn 864.000 thiết bị POS, con số này vẫn còn mỏng so với quy mô bán lẻ du lịch và dịch vụ. Chi phí thiết bị cùng phí MDR (phí chiết khấu thanh toán thẻ) là rào cản khiến nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ, ngoài trung tâm chưa bao giờ tiếp cận được hạ tầng thanh toán quốc tế.

Trong khi các điểm bán lớn tại đô thị đã phổ biến thanh toán điện tử, nhiều cửa hàng nhỏ, hộ kinh doanh tại các khu du lịch, vùng ven hoặc địa phương vẫn chủ yếu giao dịch bằng tiền mặt, gây bất tiện cho du khách nước ngoài.

Trước tình trạng này, các doanh nghiệp thanh toán đang đẩy mạnh triển khai những giải pháp thanh toán số hướng đến khách quốc tế. Tại Ngày Tài chính số 2026, CTCP Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) cùng Payoo đã giới thiệu VietQRGlobal - giải pháp cho phép du khách sử dụng ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử tại quốc gia của mình để thanh toán trực tiếp tại Việt Nam bằng cách quét mã QR.

Theo các đơn vị triển khai, mô hình này giúp các điểm bán chấp nhận thanh toán quốc tế mà không cần đầu tư thêm thiết bị chuyên dụng. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào máy POS và thanh toán thẻ, các hộ kinh doanh có thể tiếp nhận giao dịch quốc tế chỉ với mã QR đặt tại quầy.

Giải pháp được kỳ vọng phù hợp với nhóm khách đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Đông Nam Á - những thị trường có thói quen sử dụng thanh toán QR phổ biến.

Du khách có thể sử dụng chính ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử nội địa, giao dịch hiển thị bằng đồng nội tệ trên thiết bị cá nhân, kèm xác thực sinh trắc học hoặc Smart OTP. Về phía doanh nghiệp, toàn bộ quy trình đối soát và quy đổi tỷ giá được tự động hóa; cửa hàng nhận tiền đồng chuyển thẳng về tài khoản với tỷ giá minh bạch, không phải xử lý ngoại tệ thủ công, giảm đáng kể thao tác xử lý tiền mặt tại điểm bán.

“VietQRGlobal là giải pháp bổ trợ, không thay thế cho thẻ quốc tế. Du khách ngày càng tìm về vùng sâu, làng quê, các khu du lịch sinh thái, những địa bàn mà POS truyền thống ít khả thi và kém hiệu quả về chi phí”, ông Ngô Trung Lĩnh, Tổng giám đốc Payoo, nhấn mạnh giá trị của những giải pháp này nằm ở khía cạnh mở rộng khả năng chấp nhận thanh toán đến những nơi và những kênh mà phương thức truyền thống chưa chạm tới.

Song song với thanh toán tại điểm bán, các doanh nghiệp cũng đẩy mạnh các giải pháp thanh toán trực tuyến. Payoo cho biết đang phối hợp với Visa triển khai Click to Pay tại hơn 700 đối tác bán lẻ trên toàn quốc. Giải pháp này cho phép người dùng thanh toán online mà không cần nhập lại thông tin thẻ mỗi lần giao dịch, qua đó rút ngắn thời gian thanh toán và giảm nguy cơ bỏ dở đơn hàng.