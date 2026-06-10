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Kinh doanh

Buốt ruột nhìn ruộng dứa chín la liệt, không ai mua

  • Thứ tư, 10/6/2026 22:05 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Hàng nghìn ha dứa của người dân ở Thanh Hóa đang vào vụ thu hoạch chính, chín vàng ruộng song giá xuống thấp, không có thương lái thu mua khiến nhiều hộ dân lo lỗ nặng.

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Những ngày này, tại các vùng chuyên canh dứa lớn như Hà Long, Ngọc Trạo, Vân Du, Quang Trung hay Bỉm Sơn... (tỉnh Thanh Hóa), dù đang chính vụ thu hoạch song trái ngược với cảnh thương lái, xe tải tấp nập, nối đuôi nhau chở dứa đi tiêu thụ là cảnh vắng lặng, ảm đạm chưa từng có.
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Những quả dứa chín vàng nằm la liệt trên ruộng, nhiều diện tích bắt đầu thối hỏng do không có người thu mua.
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Anh Nguyễn Mạnh Cường (SN 1983, xã Hà Long) cho biết gia đình có 5 ha dứa đang bước vào vụ thu hoạch song hơn nửa tháng qua không có thương lái đến đặt mua. Nhiều diện tích dứa hiện đã chín rộ không được thu hoạch, bị bỏ ngoài đồng.
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“Mỗi ha dứa đầu tư khoảng 300 triệu đồng cho giống, phân bón, nhân công và các chi phí khác. Những năm trước, giá dứa dao động 15.000-17.000 đồng/kg, sản lượng đạt khoảng 50 tấn/ha. Trừ chi phí còn thu khoảng 100 triệu đồng/ha. Năm nay giá còn khoảng 5.000 đồng/kg vẫn không có người mua. Thiệt hại của gia đình ước tính gần 1 tỷ đồng”, anh Cường buồn bã nói.

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Để cứu vãn phần nào sản lượng, anh Cường và nhiều hộ trồng dứa đã bỏ thêm hàng chục triệu đồng mua lưới, bạt, che nắng cho dứa. Tuy nhiên, các biện pháp này chỉ mang tính tạm thời và không mang lại hiệu quả như mong muốn. Nhiều quả dứa vẫn bị cháy nắng, thối hỏng.
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Nhiều hộ dân buồn bã vì dứa chín vàng ruộng song không có người mua. Một số gia đình phải đã tự thu hoạch rồi mang ra ven đường hoặc các chợ dân sinh để bán lẻ hoặc đăng tải thông tin lên mạng xã hội, kêu gọi cộng đồng hỗ trợ tiêu thụ song bán chẳng được bao nhiêu.
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Chị Nguyễn Thị Ngân (thôn Gia Miêu, xã Hà Long) cũng đứng ngồi không yên khi hơn 20.000 quả dứa chưa tìm được người mua. “Các năm trước, cứ đến mùa là thương lái chủ động gọi điện, vào tận ruộng đặt cọc mua hàng. Thế nhưng năm nay, dứa chín từng ngày nhưng đầu ra vẫn chưa thấy đâu”, chị nói.
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Chính quyền UBND xã Hà Long thống kê, toàn xã có khoảng 700 ha dứa, năng suất bình quân đạt từ 40 đến 45 tấn/ha. Năm nay, thời tiết khắc nghiệt, giá xuống thấp chỉ còn 4.000-5.000 đồng/kg, thấp hơn nhiều so với các năm trước, khiến phần lớn hộ trồng dứa rơi vào cảnh thua lỗ. Chính quyền địa phương và các tổ chức hội đang tích cực kết nối với doanh nghiệp, đơn vị chế biến nông sản để tìm đầu ra cho sản phẩm, góp phần giảm bớt thiệt hại cho người dân.
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Theo bà con, chỉ cần chậm tiêu thụ vài ngày dưới thời tiết nắng nóng gay gắt, quả sẽ bị cháy nắng, rám vỏ, giảm chất lượng hoặc thối hỏng hoàn toàn. Mỗi ngày trôi qua, những quả dứa vốn là thành quả của gần hai năm lao động vất vả lại trở thành gánh nặng trong lòng người nông dân.
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Toàn tỉnh Thanh Hóa hiện có khoảng 4.000 ha trồng dứa, tuy nhiên các hộ dân trồng dứa đang trong tình cảnh lao đao.

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https://tienphong.vn/buot-ruot-nhin-ruong-dua-chin-la-liet-khong-ai-mua-post1850047.tpo?gidzl=cZ__2pDbZoML9_eACtgEAvib-GChBTj-qN7yKdXvYtFH9FmFB7cBSeiahLeWV8nmZYEhNZYUR4GODMA98G

Theo Phạm Trường/Tiền Phong

dứa Thanh Hóa nông sản Thanh Hóa nông dân

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