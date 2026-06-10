Buốt ruột nhìn ruộng dứa chín la liệt, không ai mua

Để cứu vãn phần nào sản lượng, anh Cường và nhiều hộ trồng dứa đã bỏ thêm hàng chục triệu đồng mua lưới, bạt, che nắng cho dứa. Tuy nhiên, các biện pháp này chỉ mang tính tạm thời và không mang lại hiệu quả như mong muốn. Nhiều quả dứa vẫn bị cháy nắng, thối hỏng.