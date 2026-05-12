Tập đoàn bán lẻ hàng đầu UAE tiếp tục thu mua nông sản Việt

LuLu Group International tiếp tục mở rộng thu mua và tổ chức chuyến bay charter thứ 2 nhằm vận chuyển nông sản Việt Nam qua UAE.

Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, LuLu Group International đã tổ chức 2 chuyến bay charter để vận chuyển tổng cộng gần 200 tấn nông sản Việt Nam. Ảnh: Bộ Công Thương.

Theo Vụ Phát triển thị trường nước ngoài (Bộ Công Thương), LuLu Group International - tập đoàn bán lẻ hàng đầu có trụ sở tại UAE, sở hữu chuỗi LuLu Hypermarket nổi tiếng - đang tiếp tục mở rộng thu mua hàng Việt Nam, trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp quốc tế còn thận trọng do lo ngại bất ổn trong khu vực.

Đại diện Vụ Phát triển thị trường nước ngoài cho hay theo chỉ đạo của ông M.A. Yusuff Ali, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành LuLu Group International, chuyến bay charter thứ 2 đã được triển khai nhằm vận chuyển nông sản Việt Nam sang thị trường UAE.

Chuyến bay chở 98 tấn hàng nông sản Việt Nam do công ty MAY Exports Vietnam thực hiện dưới sự chỉ đạo và điều phối trực tiếp của ông Mirash Basheer, đã thành công cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất ngày 10/5.

Bộ Công Thương nhận định việc LuLu Group International tiếp tục mở rộng thu mua và tổ chức các chuyến bay charter cho hàng Việt Nam cho thấy niềm tin ngày càng lớn của thị trường Trung Đông đối với doanh nghiệp Việt, đồng thời mở thêm cơ hội thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu sang khu vực giàu tiềm năng này.

Bên cạnh ý nghĩa thương mại, các chuyến bay vận chuyển hàng hóa lần này còn góp phần khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong chuỗi cung ứng nông sản toàn cầu. Việc duy trì dòng chảy hàng hóa ổn định trong điều kiện địa chính trị phức tạp cho thấy sự chủ động, linh hoạt và khả năng phối hợp hiệu quả giữa doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam với các tập đoàn phân phối quốc tế lớn.

Ngoài ra, sự kiện chuyến bay charter thứ 2 được triển khai thành công mở ra kỳ vọng về việc thiết lập các tuyến vận chuyển thường kỳ giữa Việt Nam và Trung Đông trong tương lai.

Cũng theo Vụ Phát triển thị trường nước ngoài, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục kéo dài, nhiều tuyến vận tải biển quốc tế chịu ảnh hưởng bởi nguy cơ gián đoạn, chi phí logistics tăng cao và thời gian giao hàng thiếu ổn định, chiến lược duy trì các chuyến bay charter chuyên biệt cho hàng nông sản Việt Nam mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Đây không chỉ là giải pháp logistics kịp thời nhằm bảo đảm nguồn cung hàng hóa cho hệ thống phân phối tại UAE, mà còn thể hiện năng lực thích ứng nhanh của doanh nghiệp Việt Nam trước những biến động của thương mại toàn cầu.

Đặc biệt, đối với các mặt hàng nông sản tươi sống, yếu tố thời gian đóng vai trò then chốt trong việc bảo đảm chất lượng và độ tươi ngon khi đến tay người tiêu dùng. Việc triển khai liên tiếp các chuyến bay charter giúp rút ngắn đáng kể thời gian vận chuyển, hạn chế rủi ro phát sinh trong quá trình trung chuyển, đồng thời duy trì sự ổn định của chuỗi cung ứng giữa Việt Nam và thị trường Trung Đông là khu vực vốn có nhu cầu ngày càng lớn đối với nông sản nhiệt đới chất lượng cao.

Bộ cho rằng hoạt động mở rộng thu mua của đối tác lớn không chỉ giúp củng cố vị thế hàng Việt tại hệ thống bán lẻ hàng đầu khu vực mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực cho hoạt động xuất khẩu sang thị trường GCC, bao gồm 6 quốc gia Arab Saudi, UAE, Qatar, Kuwait, Bahrain và Oman nói chung.