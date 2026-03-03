Loại hạt xuất khẩu mang nhiều tiền về nhất cho Việt Nam tháng 1

Ngay trong tháng đầu năm, ngành rau quả Việt Nam đón nhận tin vui khi xuất khẩu hạt dẻ cười tăng kỷ lục hơn 400% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hạt dẻ cười là mặt hàng có trị giá xuất khẩu cao nhất tháng 1 khi thu về hơn 137 triệu USD. Ảnh minh họa: Nutex.

Theo số liệu từ Cục Hải quan Việt Nam, trong tháng 1, kim ngạch xuất khẩu rau quả cả nước đã đạt hơn 644 triệu USD , tăng 73% so với cùng kỳ năm ngoái. Cơ cấu và chủng loại sản phẩm rau quả tiếp tục cho thấy sự chuyển dịch mạnh mẽ từ các mặt hàng tươi truyền thống sang các sản phẩm chế biến có giá trị gia tăng cao.

Trong các loại rau củ quả xuất khẩu, hạt dẻ cười bất ngờ là mặt hàng có trị giá xuất khẩu cao nhất tháng 1 khi tăng tới 413% so với tháng cùng kỳ năm 2025, đạt 137,92 triệu USD và chiếm tỷ trọng 21,4% trong tổng trị giá xuất khẩu rau quả.

Bên cạnh đó, sầu riêng tiếp tục là "điểm sáng" trong bức tranh xuất khẩu rau quả của Việt Nam đầu năm 2026, với việc mở rộng diện tích mã số vùng trồng và nghị định thư sầu riêng đông lạnh sang Trung Quốc là động lực chính. Thống kê sơ bộ từ số liệu của Cục Hải quan cho thấy trong tháng 1, xuất khẩu sầu riêng các loại đạt 117,22 triệu USD , tăng tới 275% so với tháng 1/2025.

Tính đến đầu năm nay, số lượng mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói sầu riêng được Trung Quốc phê duyệt đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, Việt Nam có lợi thế sầu riêng vụ nghịch, tức từ tháng 11 năm trước đến tháng 3 năm sau, trong khi các đối thủ như Thái Lan hay Malaysia chưa vào vụ chính, giúp tạo lợi thế trên thị trường quốc tế vào tháng 1.

Với đà này, xuất khẩu sầu riêng trong cả quý I có thể sớm cán mốc 1 tỷ USD nếu tình hình thông quan tại cửa khẩu phía Bắc tiếp tục thuận lợi.

Ngoài sầu riêng và hạt dẻ cười, xuất khẩu dừa tháng 1 cũng mang về 53,9 triệu USD cho Việt Nam, tăng 7% so với tháng 12/2025 và tăng 33% so với tháng 1/2025. Đây cũng là một trong số ít mặt hàng tăng cả theo tháng và theo năm. Trong khi đó, xuất khẩu thanh long thu về 48,5 triệu USD , giảm 17%.

Bức tranh xuất khẩu rau quả tháng 1 cho thấy sự điều chỉnh giảm so với tháng 12/2025 mang tính thời điểm, nhưng xu hướng tăng trưởng so với tháng 1/2025 vẫn rất rõ ràng ở phần lớn mặt hàng.

Đặc biệt, sự bứt phá của hạt dẻ cười và sầu riêng đang tái định hình cơ cấu giá trị xuất khẩu ngành hàng nông sản, trong khi các mặt hàng truyền thống như thanh long, chuối, xoài chịu áp lực cạnh tranh lớn hơn.

Mặt khác, xuất khẩu rau hoa quả của Việt Nam trong tháng 2 duy trì đà tăng trưởng ấn tượng từ đầu năm, tiếp nối thành công của năm 2025. Cục Hải quan Việt Nam cho biết lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 15/2, tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt hơn 875 triệu USD , tăng 67% so với cùng kỳ năm 2025.

Dù vậy, cơ quan quản lý nhấn mạnh các doanh nghiệp luôn cần lưu ý các quy định mới về kiểm dịch thực vật và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, đặc biệt là tại thị trường EU và Trung Quốc để duy trì đà tăng trưởng bền vững.