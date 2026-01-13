Sầu riêng Việt Nam sắp vượt Thái Lan

Trong 11 tháng từ đầu năm 2025, Trung Quốc đã chi gần 7,2 tỷ USD thu mua sầu riêng, trong đó thị phần loại "trái cây vua" này của Việt Nam tiếp tục tăng và sắp vượt Thái Lan.

Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng đạt hơn 3,6 tỷ USD, trở thành động lực tăng trưởng chủ yếu của toàn ngành rau quả. Ảnh: Hoàng Giám.

Theo số liệu Hải quan Việt Nam, tính đến hết tháng 11/2025, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản cả nước đạt 64 tỷ USD , tăng 13% so với cùng kỳ năm liền trước. Trong đó, rau quả tiếp tục là điểm sáng nổi bật nhất của xuất khẩu nông sản năm 2025.

Trong 11 tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này đạt hơn 8,5 tỷ USD , tăng 20% và cũng là mức cao nhất từ trước tới nay. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ sầu riêng, với kim ngạch đạt hơn 3,6 tỷ USD và xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Trung Quốc.

Xuất khẩu sầu riêng tươi tăng mạnh

Mới đây, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết theo số liệu từ Cục Hải quan Trung Quốc, trong 11 tháng năm 2025, sầu riêng tươi tiếp tục là mặt hàng nhập khẩu lớn nhất của Trung Quốc khi đạt 1,7 triệu tấn với giá trị 7,1 tỷ USD , tăng 17% về lượng và tăng 5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, Thái Lan và Việt Nam tiếp tục là 2 quốc gia chi phối gần như toàn bộ thị trường sầu riêng xứ tỷ dân. Cụ thể, Thái Lan hiện vẫn là nguồn cung sầu riêng tươi lớn nhất cho Trung Quốc với hơn 903.000 tấn, trị giá 3,9 tỷ USD , tăng 14% về lượng.

Đáng chú ý, lượng sầu riêng tươi mà quốc gia tỷ dân nhập khẩu từ Việt Nam trong năm qua cũng tăng mạnh hơn so với Thái Lan, với hơn 884.000 tấn, trị giá 3,2 tỷ USD , tăng 23% về lượng và tăng 13% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024.

Như vậy, tỷ trọng sầu riêng Việt Nam trong tổng lượng sầu riêng tươi nhập khẩu của Trung Quốc đã tăng lên 49,3%, cao hơn mức 47% của cùng kỳ năm 2024. Điều này cũng cho thấy vị thế sầu riêng Việt Nam tại thị trường Trung Quốc tiếp tục được củng cố.

Còn theo thống kê sơ bộ từ số liệu của Cục Hải quan Việt Nam, trong 11 tháng năm 2025, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu sầu riêng tươi lớn nhất của Việt Nam, chiếm tỷ trọng hơn 94,5% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành hàng này, đồng thời cao hơn con số 90,94% của cùng kỳ năm 2024.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam (VinaFruit) cho biết trong năm 2025, kim ngạch các mặt hàng như chuối, dừa tươi, xoài tăng mạnh, kéo theo kim ngạch xuất khẩu toàn ngành tăng trưởng ấn tượng.

Trong đó, sầu riêng vẫn là mặt hàng xuất khẩu dẫn đầu dù phải đối mặt với nhiều khó khăn về hàng rào kỹ thuật từ đầu năm. Tuy nhiên, sang đến nửa đầu quý II/2025, sầu riêng đã bật tăng trở lại nhờ việc khắc phục những hàng rào về kỹ thuật của Trung Quốc. Từ những yếu tố này, xuất khẩu sầu riêng năm 2025 ước đạt khoảng 4 tỷ USD .

Ngành rau quả phục hồi

Không chỉ tại Trung Quốc, xuất khẩu rau quả sang thị trường Mỹ cũng ghi nhận mức tăng trưởng đáng chú ý. Bất chấp tác động từ các chính sách thuế quan, kim ngạch xuất khẩu rau quả sang Mỹ trong 11 tháng đạt gần 500 triệu USD , tăng 56% so với cùng kỳ năm trước. Ngược lại, xuất khẩu rau quả sang Hàn Quốc giảm nhẹ 2%, đạt 284,2 triệu USD . Ngoài ra, nhiều thị trường khác vẫn duy trì kim ngạch trên 100 triệu USD như Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Hà Lan…

Cũng theo lãnh đạo VinaFruit, nhìn chung, ngành rau quả Việt Nam hiện đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất và dần phục hồi. "Kết quả này cho thấy các doanh nghiệp và nông dân đã biết cách vượt qua được những hàng rào kỹ thuật của các nước nhập khẩu", ông nói.

"Năm 2026, ngành sầu riêng sẽ càng gặp nhiều thuận lợi hơn khi nhu cầu sầu riêng của thế giới nói chung và Trung Quốc nói riêng có thể tăng cao hơn nữa. Ngoài ra, Trung Quốc mới cấp cho Việt Nam 1.000 mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói sầu riêng. Đây cũng là lợi thế cho Việt Nam", ông Đặng Phúc Nguyên cho biết.

Để "trái cây vua" tiếp tục trở thành điểm sáng trong bức tranh xuất khẩu chung, ông Nguyên khuyến nghị các doanh nghiệp và nông dân cần nâng cao chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời thực hiện việc truy xuất nguồn gốc rõ ràng để sản lượng xuất khẩu tăng mạnh trong tương lai.

Ngoài sầu riêng, những loại trái cây khác như chuối, chanh leo và dứa cũng hứa hẹn tăng trưởng vượt bậc. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu dứa đã tăng gấp đôi so với năm 2024 và có khả năng tăng gấp 3 lần trong năm 2026.

Đáng chú ý, năm nay, Trung Quốc vẫn sẽ trở thành thị trường xuất khẩu tiềm năng của ngành rau quả Việt Nam bởi lợi thế về logistic. Hiện, xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc chiếm hơn 60% kim ngạch của toàn ngành và lãnh đạo VinaFruit cũng đặt ra mục tiêu tăng lên mức 70-80%.

Để đạt được mục tiêu trên, ông Nguyên gợi ý ngành rau quả Việt Nam có thể mở rộng sang những khu vực chưa từng khai thác trước đây, ví dụ như vùng Đông Bắc của Trung Quốc, giúp tăng kim ngạch xuất khẩu cho toàn ngành.