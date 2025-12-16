Sầu riêng Việt có thêm đối thủ tại Trung Quốc

Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho biết sẽ chấp thuận nhập khẩu sầu riêng Lào nếu nước này đáp ứng các yêu cầu kiểm dịch.

Sầu riêng Lào sẽ được phép nhập khẩu vào Trung Quốc nếu đáp ứng các yêu cầu kiểm dịch. Ảnh: SCMP.

Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) vừa thông báo trên trang web chính thức rằng nếu sầu riêng tươi của Lào đáp ứng các yêu cầu kiểm dịch thực vật thì sẽ được phép nhập khẩu vào Trung Quốc. Với quyết định này, Lào trở thành quốc gia thứ 6 được phép xuất khẩu sầu riêng tươi sang Trung Quốc, sau Thái Lan, Việt Nam, Philippines, Malaysia và Campuchia, theo Produce Report.

Hiện, Lào có hơn 20.000 ha diện tích trồng sầu riêng, trong đó phần lớn là giống Monthong. Từ năm 2021, các nhà đầu tư đến từ Trung Quốc, Việt Nam và Malaysia đã đẩy mạnh phát triển hoạt động trồng sầu riêng tại Lào, với các vùng trồng hiện đã phân bố khắp ba miền Bắc, Trung, Nam của quốc gia này.

Mặt khác, Lào có chung đường biên giới với Trung Quốc và được kết nối bằng tuyến đường sắt Trung Quốc - Lào, tạo lợi thế lớn về logistics. Chi phí sản xuất và vận chuyển tại Lào cũng thấp hơn so với Thái Lan.

Ngoài ra, các nhà đầu tư Trung Quốc được kỳ vọng sẽ nâng cao tiêu chuẩn canh tác tại Lào thông qua việc áp dụng các phương thức quản lý mới. Nếu Lào cải thiện được năng suất và chất lượng sầu riêng, sản phẩm của nước này có thể cạnh tranh trực tiếp với sầu riêng Thái Lan, qua đó có khả năng tạo thêm áp lực giảm giá trên thị trường.

Theo thông báo của GACC, Trung Quốc đã xác định 5 loại sinh vật gây hại thuộc diện kiểm dịch cần quan tâm, bao gồm: ruồi đục quả ổi (Bactrocera correcta), sâu đục hạt sầu riêng (Mudaria luteileprosa), rệp sáp Jack Beardsley (Pseudococcus jackbeardsley), rệp sáp cà phê (Planococcus lilacinus) và rệp sáp dây leo chanh leo (Planococcus minor).

Ở thời điểm hiện tại, các vườn trồng có kế hoạch xuất khẩu sầu riêng tươi sang Trung Quốc phải xây dựng hệ thống quản lý chất lượng và truy xuất nguồn gốc chặt chẽ, tuân thủ các thực hành nông nghiệp tốt và biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp, đồng thời duy trì vệ sinh vườn trồng bằng cách đảm bảo không có nguồn ô nhiễm xung quanh, kịp thời loại bỏ quả thối hoặc rụng cũng như tiêu hủy sản phẩm hư hỏng.

Xuyên suốt quá trình đóng gói, sầu riêng xuất khẩu sang Trung Quốc phải trải qua các công đoạn như làm sạch, phân loại, phân hạng và loại bỏ quả bị hư hại nhằm đảm bảo lô hàng không chứa côn trùng, nhện, quả thối, cành, lá, rễ hay đất. Trong trường hợp cần thiết, việc xử lý côn trùng có thể được thực hiện ngay tại cơ sở đóng gói.

Bên cạnh đó, toàn bộ quy trình đóng gói phải tuân thủ các quy định của Trung Quốc về an toàn thực phẩm, các luật, quy định và tiêu chuẩn quốc gia liên quan; đồng thời nghiêm cấm tuyệt đối việc bổ sung các chất không được dùng cho thực phẩm.