Giá sầu riêng Ri6, Monthong tăng vọt

Giá sầu riêng Ri6 và Monthong nghịch vụ tại các tỉnh miền Tây đã bật tăng khoảng 30% so với thời điểm tháng 10, khi xuất khẩu bị ngưng trệ vì vướng kiểm định từ Trung Quốc.

Hiện tại, giá sầu riêng Ri6 và Monthong đã tăng 30% so với thời điểm cuối tháng 10. Ảnh: Dũng Lê.

Những ngày này, chị N.T. (chủ một vựa sầu riêng tại tỉnh Đồng Tháp) cho biết tuy sầu riêng đã bước vào nghịch vụ, Trung Quốc vẫn liên tục tăng sản lượng nhập khiến hàng bị thiếu, đẩy giá lên cao. Dù vậy, vựa thu mua cũng chỉ lời từ vài nghìn đồng cho mỗi kg sầu riêng.

Giá tăng cao nhưng lời ít

Thực tế, theo khảo sát, tại vựa thu mua sầu riêng Hải Liên ở tỉnh Đồng Tháp, giá sầu riêng Ri6 loại A hiện ở mức 75.000-76.000 đồng/kg, loại B dao động 60.000-61.000 đồng/kg, tăng khoảng 30% so với thời điểm cuối tháng 10.

Trong khi đó, giá sầu riêng Monthong loại A, từng rơi về 70.000 đồng/kg trong tháng 9 và tháng 10 do vướng các thủ tục kiểm định, đã phục hồi lên 100.000-105.000 đồng/kg.

Thậm chí vào ngày 5/12, sầu riêng Monthong loại A được các vựa tại Đồng bằng sông Cửu Long mua vào với giá tăng mạnh, dao động 118.000-120.000 đồng/kg.

Ở nhóm hàng Monthong loại B, các vựa thu mua với giá dao động 80.000-85.000 đồng/kg, giảm nhẹ 10.000-15.000 đồng/kg so với ngày 5/12.

Ông Văn Khiêm, chủ vườn sầu riêng tại tỉnh Đồng Tháp cho biết hiện tại, giá sầu riêng Ri6 loại A thu mua tại vườn ở mức 71.000 đồng/kg, loại B 67.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá sầu riêng Monthong nhỉnh hơn Ri6, với hàng loại A 120.000 đồng/kg, còn sầu loại B 100.000 đồng/kg.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam (VinaFruit), cho biết tính đến hết tháng 10, sầu riêng Tây Nguyên đã kết thúc mùa vụ chính nên từ tháng 11 trở đi, các vùng khác như Đồng bằng sông Cửu Long bắt đầu trồng trái vụ. Tuy nhiên, sản lượng hàng đạt tiêu chuẩn xuất khẩu rất ít nên đã đẩy giá thành tăng cao trong những ngày đầu tháng 12.

Đáng chú ý, ông Khiêm bày tỏ với giá sầu riêng nghịch vụ đang neo cao, nhiều nhà vườn vẫn có lợi nhuận nhưng không nhiều. Bên cạnh đó, việc thời tiết diễn biến thất thường đã khiến cho một số trái sầu riêng dễ bị sượng nước, úng, bể gai, buộc một số nhà vườn phải chấp nhận bán loại này với giá khoảng 35.000 đồng/kg.

Ngoài chất lượng trái, chi phí phân bón ngày càng tăng cao khiến các nhà vườn trăn trở về kế hoạch trồng sầu riêng nghịch vụ vào năm sau, trong đó có cả gia đình ông Khiêm.

Dù giá thu mua tại vườn và các kho tăng, thị trường vẫn có những nơi bán sầu riêng với mức thấp hơn, chỉ 35.000-40.000 đồng/kg. Tuy nhiên, ông Đặng Phúc Nguyên nhấn mạnh đây là "hàng dạt", tỷ lệ trái nhỏ không đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Do đó, người mua cần phải cân nhắc kỹ lưỡng và chỉ chọn mua sầu riêng tại những nơi cung ứng uy tín.

Sầu riêng Việt Nam "một mình một chợ"

Theo số liệu từ Hải Quan Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng tiếp tục tăng tốc khi đạt hơn 3,3 tỷ USD trong 10 tháng qua, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay, đưa loại "trái cây vua" trở thành nhóm nông sản đóng góp lớn nhất vào kim ngạch xuất khẩu toàn ngành.

Tính riêng tháng 10, xuất khẩu sầu riêng của nước ta đã thu về hơn 572 triệu USD , tăng gần 170% so với cùng kỳ năm 2024. Hiện, Trung Quốc vẫn là thị trường thu mua sầu riêng lớn nhất của Việt Nam, chiếm hơn 94% tổng kim ngạch 10 tháng, tương đương hơn 3,1 tỷ USD .

Kim ngạch xuất khẩu sầu riêng trong 10 tháng qua tăng cao kỷ lục. Ảnh: Hoàng Giám.

Đại diện VinaFruit nhận định từ tháng 9 đến tháng 10, sầu riêng Việt Nam "một mình một chợ" vì Thái Lan hết mùa vụ chính và bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lũ lụt. Chính vì vậy, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam tăng cao kỷ lục.

"Dự kiến, xuất khẩu sầu riêng trong tháng 11 và 12 sẽ đóng góp thêm 700 triệu USD , đưa kim ngạch năm nay cán mốc 4 tỷ USD , vượt mức 3,2 tỷ USD của năm 2024", ông Nguyên nói thêm.

Bên cạnh thị trường Trung Quốc, xuất khẩu sầu riêng sang các khu vực lớn khác cũng ghi nhận tăng trưởng mạnh trong 10 tháng qua. Cụ thể, Hong Kong (Trung Quốc) tăng gần 89%, lên hơn 45 triệu USD và tiếp tục đóng vai trò là cửa trung chuyển quan trọng. Ngoài ra, Nhật Bản và Canada duy trì đà tăng hai chữ số, lần lượt ở mức 18% và 36%.

Ở chiều ngược lại, xuất khẩu sầu riêng sang Thái Lan lại giảm tới 77%, còn hơn 34 triệu USD , trong khi Hàn Quốc giảm 35% và Campuchia sụt giảm 58% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trước đó, vào cuối tháng 11, ngành rau quả và nông dân trồng mít cũng đã đón tin vui khi Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường (NNMT) Trần Đức Thắng cùng Phó tổng cục trưởng Tổng Cục Hải quan Trung Quốc đã ký Nghị định thư xuất khẩu mít tươi.

Về thông tin trên, ông Nguyên cho biết trước đây, mít tươi đã được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc. Việc 2 bên ký Nghị định thư giúp vấn đề thông quan cũng như vấn đề kiểm dịch thực vật trở nên thuận lợi hơn, từ đó rút ngắn thời gian vận chuyển.

Tuy nhiên, mặt hàng mít tươi gặp rất nhiều vấn đề trong việc cạnh tranh với các nước, kể cả hàng nội địa của Trung Quốc. "Vì vậy, Nghị định thư xuất khẩu mít tươi lần này mang tính chất đóng góp thêm vào sự phát triển, nhưng lại chưa hẳn tạo ra cú hích cho ngành rau quả phát triển sốc như Nghị định thư sầu riêng", ông nói thêm.

Theo đại diện VinaFruit, trước thời điểm Việt Nam và Trung Quốc chính thức ký Nghị định thư xuất khẩu sầu riêng tươi và đông lạnh, các doanh nghiệp bị "bít cửa" xuất khẩu chính ngạch loại trái cây này sang quốc gia tỷ dân. Do đó, nghị định thư đã thúc đẩy xuất khẩu sầu riêng ồ ạt, giúp toàn ngành rau quả đạt các kết quả tích cực trong nhiều năm qua.