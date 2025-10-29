Bộ trưởng NN&MT nêu giải pháp gỡ khó sầu riêng xuất khẩu

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang phối hợp với các địa phương, Tổng cục Hải quan Trung Quốc để sớm khắc phục tình trạng tạm dừng hoạt động của một số phòng xét nghiệm chất vàng O.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng giải trình trước Quốc hội chiều 29/10. Ảnh: Quochoi.vn.

Chiều 29/10, tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có báo cáo tiếp thu, giải trình các vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm liên quan lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Về tình hình thiên tai, đặc biệt là mưa lũ gần đây, Bộ trưởng Trần Đức Thắng cho biết từ đầu năm đến nay, thiên tai đã khiến 256 người chết và mất tích, gây thiệt hại kinh tế hơn 61.000 tỷ đồng .

TP Huế chịu mưa lũ lịch sử

Hiện nay, các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi đang hứng chịu đợt mưa lũ lớn với lượng mưa trung bình 1.000-1.500 mm. Đặc biệt, tại TP Huế, lượng mưa tích lũy đã đạt 4.476 mm, trong đó riêng ngày 27/10 ghi nhận tới 1.740 mm, mức cao nhất trong lịch sử, khiến hơn 10 người chết và mất tích, thiệt hại lớn về tài sản.

Báo cáo sáng 29/10 của Cục Khí tượng Thủy văn cho biết lượng mưa trong 24 giờ ngày 27/10 tại đỉnh Bạch Mã gần bằng lượng mưa trung bình cả năm của Việt Nam (1.400-2.400 mm). Dẫn số liệu của Tổ chức Khí tượng thế giới, cơ quan này cho biết lượng mưa tại Bạch Mã là mức lớn thứ hai thế giới, chỉ sau kỷ lục 1.825 mm ghi nhận tại một trạm quan trắc của Pháp ở Ấn Độ Dương hồi tháng 1/1966.

Tại TP Huế, 32/40 xã, phường đã bị ngập từ ngày 26/10 đến nay, mức ngập phổ biến 1-2 m. Ở Đà Nẵng, 29/94 xã, phường cũng bị ngập nặng.

Nhiều tỉnh, thành miền Trung đang chịu đợt mưa lũ lịch sử. Ảnh: Quốc Anh.

Dù chịu ảnh hưởng nặng nề từ thiên tai, Bộ trưởng Trần Đức Thắng cho biết ngành nông nghiệp 9 tháng đầu năm vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng 3,83%, các chỉ tiêu cơ bản hoàn thành và vượt kế hoạch. Tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 52,31 tỷ USD , xuất siêu gần 16 tỷ USD .

Tuy nhiên, Bộ trưởng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, trong đó có sự thiếu ổn định trong tăng trưởng, chất lượng và năng lực cạnh tranh của nhiều sản phẩm nông nghiệp còn hạn chế. Việc phát triển nông nghiệp xanh, hiện đại cũng chưa đáp ứng yêu cầu, trong khi công tác kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm và xét nghiệm vẫn còn bất cập.

Sớm giải quyết khó khăn của sầu riêng xuất khẩu

Bộ trưởng dẫn ví dụ việc 4 phòng xét nghiệm về Cadimi và chất vàng O trên sầu riêng đang phải tạm dừng hoạt động, khiến công tác kiểm nghiệm bị gián đoạn. Ông khẳng định Bộ NN&MT sẽ sớm khắc phục tình trạng này.

Theo thống kê của Bộ NN&MT đến ngày 18/10, Việt Nam có 24 phòng kiểm nghiệm sầu riêng được Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) công nhận để kiểm tra dư lượng cadimi và chất vàng O, với năng lực xử lý khoảng 3.200 mẫu/ngày, đủ để đáp ứng nhu cầu thực tế. Tuy nhiên, một số phòng đang tạm ngừng do bảo trì, sửa chữa hoặc chờ được đánh giá, công nhận lại, gây gián đoạn cục bộ.

Bộ NN&MT đã tổ chức họp khẩn với các phòng kiểm nghiệm, yêu cầu hoạt động hết công suất để phục vụ doanh nghiệp và nông dân; đồng thời liên hệ với Tổng cục Hải quan Trung Quốc đề nghị đẩy nhanh phê duyệt cho các phòng xin cấp mới. Bộ cũng yêu cầu các địa phương sớm hoàn thiện hồ sơ gia hạn hoặc đăng ký lại phòng kiểm nghiệm, trong trường hợp cần thiết sẽ cử cán bộ trực tiếp hướng dẫn.

Trước đó, ngày 25/10, Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk đã kiến nghị Thủ tướng, Bộ NN&MT cùng UBND tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trong tiêu thụ và xuất khẩu sầu riêng cho doanh nghiệp, do các phòng xét nghiệm hóa chất cadimi và chất vàng O tạm dừng hoạt động từ ngày 11/10 với lý do bảo trì, nâng cấp hệ thống.

Việc tạm ngừng hoạt động của các phòng xét nghiệm khiến gần 2.000 container sầu riêng bị ùn ứ tại kho, trên đường vận chuyển và khu vực cửa khẩu, trong khi địa phương đang bước vào giai đoạn thu hoạch cao điểm và sẽ còn kéo dài khoảng 20-30 ngày tới.