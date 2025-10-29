Tân Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà giải trình trước Quốc hội

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã có lần đầu tiên giải trình trước Quốc hội về các nội dung đại biểu quan tâm như chính quyền địa phương 2 cấp, cải cách chính sách tiền lương.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu trước Quốc hội. Ảnh: Quochoi.vn.

Chiều 29/10, tại phiên thảo luận của Quốc hội về tình hình kinh tế xã hội, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã có giải trình, làm rõ nhiều vấn đề được đại biểu quan tâm, đặc biệt là những khó khăn, vướng mắc và giải pháp trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và cải cách chính sách tiền lương.

Đáng chú ý, đây là lần giải trình trước Quốc hội đầu tiên của bà Trà với nhiệm vụ mới là Phó thủ tướng.

4 tháng 'chạy' mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã có kết quả

Phó thủ tướng cho biết nền hành chính Việt Nam đã có 80 năm vận hành theo mô hình chính quyền 4 cấp (Trung ương và 3 cấp địa phương). Khi chuyển sang mô hình 2 cấp, đây được xem là “cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy”, làm thay đổi căn bản, toàn diện triết lý tổ chức quyền lực ở địa phương, từ thể chế, tư duy quản trị, tổ chức nhân sự đến phương thức điều hành.

Mô hình mới thể hiện sự chuyển dịch mạnh mẽ từ “quản lý hành chính” sang “quản trị kiến tạo, phục vụ nhân dân”, từ trạng thái “thụ động” sang “chủ động quản trị địa phương”, nền tảng cốt lõi cho một nền hành chính hiện đại, hướng tới hạnh phúc của người dân.

Tuy nhiên, đây là sự thay đổi lớn, liên quan đến cả hệ thống chính trị và đội ngũ công chức, viên chức. Do đó, mỗi cán bộ, công chức phải tự thực hiện “cuộc cách mạng” cho chính mình về tư duy, nhận thức, phương pháp và văn hóa công vụ.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhìn nhận dù mới triển khai 4 tháng, mô hình mới đã đạt được nhiều kết quả. Đầu tiên là “cuộc cách mạng sắp xếp lại giang sơn hành chính”, giúp hệ thống bộ máy được tổ chức đồng bộ, thông suốt và ổn định. Các địa phương đã nỗ lực, sáng tạo, linh hoạt trong xử lý các vấn đề phát sinh, bước đầu ghi nhận hiệu quả rõ nét.

Tuy vậy, đây vẫn là mô hình mới, chưa có tiền lệ, nên khó khăn và vướng mắc là điều tất yếu. Phó thủ tướng vì thế đề xuất 6 nhóm giải pháp trọng tâm.

Thứ nhất, hoàn thiện thể chế và chính sách. Chính phủ sẽ tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến tổ chức bộ máy, biên chế, tiêu chuẩn đơn vị hành chính, đảm bảo nền tảng vận hành đồng bộ cho chính quyền địa phương 2 cấp.

Thứ hai, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đảm bảo để vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Hiện trung bình có 41,3% cán bộ công chức cấp xã, trong đó 5,38% chưa phù hợp chuyên môn. Chính phủ đang chỉ đạo Bộ Nội vụ hoàn thiện khung vị trí việc làm, làm cơ sở giao biên chế và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp xã đến năm 2030.

Thứ ba, rà soát, bổ sung quy hoạch và cơ chế tài chính của từng địa phương để bảo đảm nguồn lực cho chính quyền hai cấp.

Thứ tư, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng AI vào công vụ. Chính phủ sẽ ưu tiên đầu tư hạ tầng công nghệ và phát động phong trào “bình dân học vụ số” đến từng người dân.

Thứ năm, xử lý dứt điểm các vướng mắc thuộc thẩm quyền địa phương, nhất là trong quản lý tài sản công, đầu tư, cải cách thủ tục hành chính.

Thứ sáu, đổi mới phương thức quản trị, hướng mạnh vào kiến tạo phát triển và phục vụ nhân dân, xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững trong giai đoạn mới.

Chính phủ đang xây dựng đề án tổng thể về cải cách tiền lương

Về tổ chức bộ máy và phân cấp, phân quyền, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết Chính phủ đang hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Chính trị, làm cơ sở xác định mô hình chính thức.

Tỷ lệ phân cấp, phân quyền cho các địa phương hiện đạt hơn 56%, tương đương 949 nhiệm vụ. Trong đó cấp tỉnh đảm nhiệm 870 nhiệm vụ, cấp xã 79 nhiệm vụ. Chính phủ đang đánh giá lại tính khả thi của việc phân cấp và mong các địa phương phản ánh cụ thể các bất cập để điều chỉnh kịp thời.

Đối với cải cách chính sách tiền lương, Phó thủ tướng cho biết Chính phủ đang triển khai một cách bài bản, quán triệt sâu sắc tinh thần các Kết luận 83, 187 và 192 của Bộ Chính trị.

"Một đề án tổng thể đang được tập trung xây dựng, dự kiến trình Trung ương vào quý I/2026", lãnh đạo Chính phủ thông tin.

Sau khi được thông qua, Chính phủ sẽ ban hành kế hoạch thực hiện cụ thể với lộ trình phù hợp, bảo đảm đồng bộ với cải cách hành chính, gắn với tốc độ tăng trưởng kinh tế và khả năng chi trả của ngân sách Nhà nước để đảm bảo chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

“Cải cách tiền lương là quá trình lâu dài, cần sự chuẩn bị kỹ lưỡng, thận trọng, thực hiện từng bước”, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.