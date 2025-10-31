Phó thủ tướng yêu cầu làm rõ việc sầu riêng 'tắc đường' xuất khẩu

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các cơ quan liên quan, xác định rõ nguyên nhân gián đoạn kiểm nghiệm xuất khẩu sầu riêng.

Mới đây, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ NN&MT phối hợp với các cơ quan giải quyết tình trạng gián đoạn của các cơ sở kiểm nghiệm sầu riêng. Ảnh: Mạnh Khương.

Mới đây, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà về việc sầu riêng gặp khó trong xuất khẩu, trong đó liên quan đến hoạt động bị gián đoạn của các cơ sở kiểm nghiệm.

Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra, xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm tổ chức, cá nhân để gián đoạn hoạt động kiểm nghiệm gây ảnh hưởng đến tiến độ xuất khẩu sầu riêng.

Đồng thời, các cơ quan phải tăng cường công tác quản lý, giám sát hoạt động phòng thí nghiệm; rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật, thủ tục hành chính liên quan đến phòng thí nghiệm.

Bên cạnh đó, Bộ NN&MT cần phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan nhằm đẩy nhanh tiến độ phê duyệt việc gia hạn, cấp phép mới các phòng thí nghiệm phục vụ xuất khẩu sầu riêng, bảo đảm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, môi trường và tiêu chuẩn quốc tế. Kết quả theo dõi, giám sát việc xử lý phải báo cáo Phó thủ tướng trước ngày 7/11.

Phó thủ tướng cũng yêu cầu UBND các tỉnh tập trung chỉ đạo triển khai công tác cấp phép phòng thí nghiệm, chủ động phối hợp với Bộ NN&MT hướng dẫn các cơ sở rà soát, hoàn thiện điều kiện kỹ thuật của các phòng thí nghiệm trên địa bàn, đồng thời hoàn thiện hồ sơ đề nghị gia hạn, đăng ký lại hoặc xin cấp phép mới phòng thí nghiệm, không để gián đoạn hoạt động kiểm nghiệm phục vụ xuất khẩu.

Vào chiều 24/10, Thứ trưởng Bộ NN&MT Hoàng Trung đã làm việc với các cơ sở được chỉ định phục vụ kiểm nghiệm dư lượng Cadimi và vàng O trong sầu riêng xuất khẩu, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp không thể hoàn tất thủ tục kiểm nghiệm và cấp chứng nhận lô hàng theo quy định.

Thứ trưởng Hoàng Trung nhấn mạnh cần làm rõ tình hình hoạt động của các phòng thử nghiệm đã được công nhận, cụ thể đơn vị nào còn đang thực hiện hay tạm dừng và bao nhiêu đơn vị có thể thực hiện kiểm nghiệm chỉ tiêu vàng O và Cadimi.

Bên cạnh đó, đại diện Bộ NN&MT đề nghị các trung tâm kiểm nghiệm phải thực hiện nghiêm túc, chính xác và nhanh chóng toàn bộ quy trình, từ lấy mẫu, tiếp nhận, phân tích đến trả kết quả.

"Tránh tình trạng khi lô hàng xuất khẩu sang Trung Quốc bị thông báo không đạt, trong khi kết quả trong nước lại cho là đã đạt yêu cầu", Thứ trưởng nói.

Thứ trưởng yêu cầu các trung tâm phải có trách nhiệm với 148.000 ha diện tích trồng sầu riêng và sản lượng dự kiến năm nay đạt hơn 1,5 triệu tấn của cả nước.