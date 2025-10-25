'Đối thủ' mới của sầu riêng Việt Nam, Thái Lan tại Trung Quốc

Lào khởi động dự án trồng sầu riêng mới với mục tiêu tăng cường xuất khẩu sang Trung Quốc, tập trung vào nâng cao cả chất lượng lẫn sản lượng.

Lào bắt đầu dự án trồng sầu riêng mới để tăng cường xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Ảnh: Nikkei Asia.

Sáng kiến trồng sầu riêng mới tại Lào được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ từ Trung Quốc, đồng thời tạo việc làm ổn định cho nông dân địa phương, theo Laotian Times.

Theo đó, dự án sẽ kéo dài trong 25 năm, giúp mở rộng quy mô sản xuất sầu riêng phục vụ cả thị trường trong nước và quốc tế.

Đây cũng là kế hoạch hướng đến việc áp dụng các kỹ thuật canh tác khoa học để tăng năng suất, giảm chi phí sản xuất, qua đó nâng cao khả năng cạnh tranh của sầu riêng Lào trên thị trường quốc tế.

Giai đoạn thí điểm của dự án sẽ được triển khai trên diện tích 6 ha tại bản Huay Kham, huyện Sangthong, thủ đô Viêng Chăn, Lào. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng xây dựng một nông trại chuyên biệt để trồng và nhân giống các giống sầu riêng chất lượng cao.

Với việc canh tác theo mô hình hợp tác, nông dân địa phương sẽ tham gia trồng trọt và chia sẻ lợi nhuận trong tương lai, giúp cải thiện sinh kế, đồng thời xây dựng chuỗi cung ứng bền vững hơn.

Dự án là kết quả hợp tác giữa Viện Nghiên cứu Nông Lâm nghiệp Quốc gia (NAFRI) và Công ty EK Farmland, doanh nghiệp có kinh nghiệm trong kỹ thuật canh tác hiện đại. Phương pháp sản xuất sẽ dựa trên nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Rau Quả, nhằm đảm bảo việc áp dụng các quy trình trồng trọt tiên tiến nhất.

Ngày 7/10, lễ ký kết hợp tác chính thức đã được tổ chức với sự tham dự của ông Somdet Bouphakham, Chánh Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Tổng giám đốc EK Farmland Pooreum Song.

Trong tương lai, Lào đặt mục tiêu xuất khẩu 400 tấn sầu riêng cao cấp vào năm 2026, với việc nhắm đến Trung Quốc là thị trường chính. Nhờ tuyến đường sắt Trung - Lào, thời gian vận chuyển sang Trung Quốc hiện chỉ còn chưa đến 2 ngày, giúp giảm đáng kể chi phí vận chuyển và nâng cao độ tươi của sản phẩm.

Tính trong năm nay, đường sắt Trung - Lào đã vận chuyển 150.000 tấn sầu riêng, tăng 91% so với cùng kỳ năm trước. Việc mở rộng hệ thống logistics chuỗi lạnh cho phép sầu riêng Lào tiếp cận được nhiều tỉnh và thành phố hơn tại Trung Quốc, mở ra những cơ hội tiềm năng tại thị trường tỷ dân.

Với dự án trồng trọt mới và hệ thống logistics được cải thiện, Lào đang từng bước khẳng định vị thế là một mắt xích quan trọng trong chuỗi thương mại sầu riêng khu vực, qua đó thắt chặt quan hệ hợp tác với Trung Quốc và thúc đẩy nền nông nghiệp bền vững trong nước.

Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), Trung Quốc nhập tới 95% sản lượng sầu riêng từ các nước. Cụ thể năm ngoái, Trung Quốc đã chi 6,7 tỷ USD để nhập sầu riêng từ Đông Nam Á, gấp 12 lần so với năm 2017.